https://ria.ru/20230408/premiya-1863947169.html
В Петербурге назвали лучшие рестораны России
В Петербурге назвали лучшие рестораны России - РИА Новости, 08.04.2023
В Петербурге назвали лучшие рестораны России
Ресторанную премию Wheretoeat Russia-2023 вручили в десятый раз в Петербурге, жюри выбрало 10 главных ресторанов России, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 08.04.2023
2023-04-08T11:59
2023-04-08T11:59
2023-04-08T12:20
туризм
новости - туризм
владимир мухин (шеф-повар)
сергей корнеев
санкт-петербург
рестораны
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 8 апр – РИА Новости. Ресторанную премию Wheretoeat Russia-2023 вручили в десятый раз в Петербурге, жюри выбрало 10 главных ресторанов России, передает корреспондент РИА Новости.Первое место в этом году занял петербургский Birch. "Для меня это было неожиданно. Будем дальше работать, развиваться, стараться", – сказал шеф-повар заведения Арслан Бердиев.На вторую строчку рейтинга поднялся московский ресторан Twins Garden. Бронза досталась петербуржцу Артему Гребенщикову и его Bourgeois Bohemians.В топ-10 входят еще четыре московских заведения – White Rabbit, SAVVA, AVA и Folk – и два петербургских – Harvest и Frantsuza Bistrot.Впервые в десятку лучших попал региональный ресторан – красноярский 0.75 Please Whine&Kitchen. Его основатель, Александр Митраков, во время своего выступления анонсировал открытие двух заведений в Москве.В ходе церемонии также были вручены специальные награды. Так, Bourgeois Bohemians стал обладателем титула "Выбор СМИ". Новосибирский Nobody Knows I Suppose стал "Лучшим баром".Один из главных титулов, "Шеф-повар года", достался Владимиру Мухину из московского White Rabbit. "Сомелье года" был признана Евгения Назимова из Maya.Почетное звание "Ресторатор года" забрал Антон Пинский. Он развивает проекты более 15 лет: AVA, Patriki, Folk. А Владислав Дихтенко из Сочи признан "Официантом года".Были и новые номинации. Одна из таких – "Ресторан-легенда". В ней жюри выбирали заведение, которое открылось до нулевых годов и не меняло ни своей локации, ни концепции. Победителем стало московское кафе "Пушкинъ".Не ушли без фарфоровых тарелочек и братья Иван и Сергей Березуцкие. Их наградили "За вклад в развитие ресторанной индустрии".В этом году премия отмечает 10-летний юбилей. Мероприятие принимал центральный зал Российского этнографического музея. Гостей, по словам организаторов, было около 1,5 тысячи человек. В будущем году премия впервые пройдет в Казахстане.Итоговые рейтинги Wheretoeat ежегодно формируются по результатам тайного голосования широкой коллегии экспертов, в числе которых профессионалы ресторанного, гостиничного и винного бизнеса.
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новости - туризм, владимир мухин (шеф-повар), сергей корнеев, санкт-петербург, рестораны
Туризм, Новости - Туризм, Владимир Мухин (шеф-повар), Сергей Корнеев, Санкт-Петербург, Рестораны
В Петербурге назвали лучшие рестораны России
Ресторанную премию Wheretoeat вручили в Петербурге, первое место занял Birch
С.-ПЕТЕРБУРГ, 8 апр – РИА Новости. Ресторанную премию Wheretoeat Russia-2023 вручили в десятый раз в Петербурге, жюри выбрало 10 главных ресторанов России, передает корреспондент РИА Новости.
Первое место в этом году занял петербургский Birch. "Для меня это было неожиданно. Будем дальше работать, развиваться, стараться", – сказал шеф-повар заведения Арслан Бердиев.
На вторую строчку рейтинга поднялся московский ресторан Twins Garden. Бронза досталась петербуржцу Артему Гребенщикову и его Bourgeois Bohemians.
В топ-10 входят еще четыре московских заведения – White Rabbit, SAVVA, AVA и Folk – и два петербургских – Harvest и Frantsuza Bistrot.
«
"Гастрономия Санкт-Петербурга очень разная. Есть традиции императорской столицы, а значит, высокая кухня, которую переосмысляют сегодняшние шефы. Есть и уличная культура, и общественные пространства, что стали новыми точками притяжения", – отметил председатель комитета по развитию туризма Санкт-Петербурга Сергей Корнеев.
Впервые в десятку лучших попал региональный ресторан – красноярский 0.75 Please Whine&Kitchen. Его основатель, Александр Митраков, во время своего выступления анонсировал открытие двух заведений в Москве
.
В ходе церемонии также были вручены специальные награды. Так, Bourgeois Bohemians стал обладателем титула "Выбор СМИ". Новосибирский Nobody Knows I Suppose стал "Лучшим баром".
Один из главных титулов, "Шеф-повар года", достался Владимиру Мухину
из московского White Rabbit. "Сомелье года" был признана Евгения Назимова из Maya.
Почетное звание "Ресторатор года" забрал Антон Пинский. Он развивает проекты более 15 лет: AVA, Patriki, Folk. А Владислав Дихтенко из Сочи
признан "Официантом года".
Были и новые номинации. Одна из таких – "Ресторан-легенда". В ней жюри выбирали заведение, которое открылось до нулевых годов и не меняло ни своей локации, ни концепции. Победителем стало московское кафе "Пушкинъ".
Не ушли без фарфоровых тарелочек и братья Иван и Сергей Березуцкие. Их наградили "За вклад в развитие ресторанной индустрии".
В этом году премия отмечает 10-летний юбилей. Мероприятие принимал центральный зал Российского этнографического музея. Гостей, по словам организаторов, было около 1,5 тысячи человек. В будущем году премия впервые пройдет в Казахстане
.
Итоговые рейтинги Wheretoeat ежегодно формируются по результатам тайного голосования широкой коллегии экспертов, в числе которых профессионалы ресторанного, гостиничного и винного бизнеса.
Эксперты выбрали лучшие винные хозяйства России 2023 года