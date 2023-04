https://ria.ru/20230408/premiya-1863947169.html

В Петербурге назвали лучшие рестораны России

В Петербурге назвали лучшие рестораны России - РИА Новости, 08.04.2023

В Петербурге назвали лучшие рестораны России

Ресторанную премию Wheretoeat Russia-2023 вручили в десятый раз в Петербурге, жюри выбрало 10 главных ресторанов России, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 08.04.2023

2023-04-08T11:59

2023-04-08T11:59

2023-04-08T12:20

туризм

новости - туризм

владимир мухин (шеф-повар)

сергей корнеев

санкт-петербург

рестораны

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/08/1863944035_0:120:1280:840_1920x0_80_0_0_6a27ab36e31723c413996d11b29c63b6.jpg

С.-ПЕТЕРБУРГ, 8 апр – РИА Новости. Ресторанную премию Wheretoeat Russia-2023 вручили в десятый раз в Петербурге, жюри выбрало 10 главных ресторанов России, передает корреспондент РИА Новости.Первое место в этом году занял петербургский Birch. "Для меня это было неожиданно. Будем дальше работать, развиваться, стараться", – сказал шеф-повар заведения Арслан Бердиев.На вторую строчку рейтинга поднялся московский ресторан Twins Garden. Бронза досталась петербуржцу Артему Гребенщикову и его Bourgeois Bohemians.В топ-10 входят еще четыре московских заведения – White Rabbit, SAVVA, AVA и Folk – и два петербургских – Harvest и Frantsuza Bistrot.Впервые в десятку лучших попал региональный ресторан – красноярский 0.75 Please Whine&Kitchen. Его основатель, Александр Митраков, во время своего выступления анонсировал открытие двух заведений в Москве.В ходе церемонии также были вручены специальные награды. Так, Bourgeois Bohemians стал обладателем титула "Выбор СМИ". Новосибирский Nobody Knows I Suppose стал "Лучшим баром".Один из главных титулов, "Шеф-повар года", достался Владимиру Мухину из московского White Rabbit. "Сомелье года" был признана Евгения Назимова из Maya.Почетное звание "Ресторатор года" забрал Антон Пинский. Он развивает проекты более 15 лет: AVA, Patriki, Folk. А Владислав Дихтенко из Сочи признан "Официантом года".Были и новые номинации. Одна из таких – "Ресторан-легенда". В ней жюри выбирали заведение, которое открылось до нулевых годов и не меняло ни своей локации, ни концепции. Победителем стало московское кафе "Пушкинъ".Не ушли без фарфоровых тарелочек и братья Иван и Сергей Березуцкие. Их наградили "За вклад в развитие ресторанной индустрии".В этом году премия отмечает 10-летний юбилей. Мероприятие принимал центральный зал Российского этнографического музея. Гостей, по словам организаторов, было около 1,5 тысячи человек. В будущем году премия впервые пройдет в Казахстане.Итоговые рейтинги Wheretoeat ежегодно формируются по результатам тайного голосования широкой коллегии экспертов, в числе которых профессионалы ресторанного, гостиничного и винного бизнеса.

https://ria.ru/20230309/vinodelni-1856718347.html

санкт-петербург

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

новости - туризм, владимир мухин (шеф-повар), сергей корнеев, санкт-петербург, рестораны