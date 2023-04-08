В Совфеде рассказали, как НАТО пытается спасти репутацию
Ковитиди назвала поиск предателей на Украине и в США способом спасения репутации НАТО
© AP Photo / Olivier MatthysСкульптура у здания штаб-квартиры НАТО в Брюсселе
© AP Photo / Olivier Matthys
Скульптура у здания штаб-квартиры НАТО в Брюсселе. Архивное фото
МОСКВА, 8 апр — РИА Новости. Сохранить хорошую мину при плохой игре НАТО поможет только поиск внутренних врагов и предателей на Украине и в США, заявила РИА Новости сенатор от Крыма Ольга Ковитиди.
Газета The New York Times ранее сообщала, что новая порция секретных документов США об Украине, Китае и Ближнем Востоке якобы утекла в Сеть. По утверждению издания, в интернет могли попасть более ста документов, ущерб от произошедшего оценивается как значительный. В Пентагоне уже сказали РИА Новости, что изучают информацию об утечке.
"В таких реалиях единственным способом для НАТО избежать репутационных рисков, а именно сохранить хорошую мину при плохой игре, является поиск внутренних врагов и предателей как на Украине, так и в США", — сказала Ковитиди.
По ее словам, заявление украинской власти о том, что появившиеся в Сети секретные документы о весеннем контрнаступлении Украины являются подделкой, "вызывают обоснованную усмешку даже в зарубежных СМИ".
Сенатор подчеркнула, что у США остается "все меньше времени и желания" на "токсичную и беспокойную Украину".
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"Ярким подтверждением укрепления внешнеполитического вектора в пользу России является недавний отказ лидера Китая Си Цзиньпина президенту Франции осудить действия России на Украине", — добавила Ковитиди.
Ранее французский лидер Эммануэль Макрон на переговорах с председателем КНР призвал того "образумить Россию", ожидая от него прямого осуждения размещения Россией тактического оружия на территории Белоруссии. Однако Си Цзиньпин, по оценке французского издания Monde, "не отказался от доброжелательности, которую Пекин проявляет в отношениях с Москвой".