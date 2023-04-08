Рейтинг@Mail.ru
В Совфеде рассказали, как НАТО пытается спасти репутацию - РИА Новости, 08.04.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:36 08.04.2023 (обновлено: 23:39 08.04.2023)
https://ria.ru/20230408/predateli-1863965402.html
В Совфеде рассказали, как НАТО пытается спасти репутацию
В Совфеде рассказали, как НАТО пытается спасти репутацию - РИА Новости, 08.04.2023
В Совфеде рассказали, как НАТО пытается спасти репутацию
Сохранить хорошую мину при плохой игре НАТО поможет только поиск внутренних врагов и предателей на Украине и в США, заявила РИА Новости сенатор от Крыма Ольга... РИА Новости, 08.04.2023
2023-04-08T14:36
2023-04-08T23:39
в мире
россия
украина
ольга ковитиди
нато
си цзиньпин
китай
эммануэль макрон
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/10/1831870802_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_192c0281681305552099e478a3cb86dd.jpg
МОСКВА, 8 апр — РИА Новости. Сохранить хорошую мину при плохой игре НАТО поможет только поиск внутренних врагов и предателей на Украине и в США, заявила РИА Новости сенатор от Крыма Ольга Ковитиди. Газета The New York Times ранее сообщала, что новая порция секретных документов США об Украине, Китае и Ближнем Востоке якобы утекла в Сеть. По утверждению издания, в интернет могли попасть более ста документов, ущерб от произошедшего оценивается как значительный. В Пентагоне уже сказали РИА Новости, что изучают информацию об утечке."В таких реалиях единственным способом для НАТО избежать репутационных рисков, а именно сохранить хорошую мину при плохой игре, является поиск внутренних врагов и предателей как на Украине, так и в США", — сказала Ковитиди.По ее словам, заявление украинской власти о том, что появившиеся в Сети секретные документы о весеннем контрнаступлении Украины являются подделкой, "вызывают обоснованную усмешку даже в зарубежных СМИ".Сенатор подчеркнула, что у США остается "все меньше времени и желания" на "токсичную и беспокойную Украину". Ранее французский лидер Эммануэль Макрон на переговорах с председателем КНР призвал того "образумить Россию", ожидая от него прямого осуждения размещения Россией тактического оружия на территории Белоруссии. Однако Си Цзиньпин, по оценке французского издания Monde, "не отказался от доброжелательности, которую Пекин проявляет в отношениях с Москвой".
https://ria.ru/20230406/nato-1863316842.html
https://ria.ru/20230327/tseli-1861001488.html
россия
украина
китай
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/10/1831870802_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_505ffa6d301073d2916a2b9a9eadd789.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, россия, украина, ольга ковитиди, нато, си цзиньпин, китай, эммануэль макрон, сша
В мире, Россия, Украина, Ольга Ковитиди, НАТО, Си Цзиньпин, Китай, Эммануэль Макрон, США
В Совфеде рассказали, как НАТО пытается спасти репутацию

Ковитиди назвала поиск предателей на Украине и в США способом спасения репутации НАТО

© AP Photo / Olivier MatthysСкульптура у здания штаб-квартиры НАТО в Брюсселе
Скульптура у здания штаб-квартиры НАТО в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 08.04.2023
© AP Photo / Olivier Matthys
Скульптура у здания штаб-квартиры НАТО в Брюсселе. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 8 апр — РИА Новости. Сохранить хорошую мину при плохой игре НАТО поможет только поиск внутренних врагов и предателей на Украине и в США, заявила РИА Новости сенатор от Крыма Ольга Ковитиди.
Газета The New York Times ранее сообщала, что новая порция секретных документов США об Украине, Китае и Ближнем Востоке якобы утекла в Сеть. По утверждению издания, в интернет могли попасть более ста документов, ущерб от произошедшего оценивается как значительный. В Пентагоне уже сказали РИА Новости, что изучают информацию об утечке.
Церемония поднятия флага Финляндии у здания штаб-квартиры НАТО в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 06.04.2023
Им это не НАТО. Почему Украина не Финляндия и никогда ей не станет
6 апреля, 08:00
"В таких реалиях единственным способом для НАТО избежать репутационных рисков, а именно сохранить хорошую мину при плохой игре, является поиск внутренних врагов и предателей как на Украине, так и в США", — сказала Ковитиди.
По ее словам, заявление украинской власти о том, что появившиеся в Сети секретные документы о весеннем контрнаступлении Украины являются подделкой, "вызывают обоснованную усмешку даже в зарубежных СМИ".
Сенатор подчеркнула, что у США остается "все меньше времени и желания" на "токсичную и беспокойную Украину".
«

"Ярким подтверждением укрепления внешнеполитического вектора в пользу России является недавний отказ лидера Китая Си Цзиньпина президенту Франции осудить действия России на Украине", — добавила Ковитиди.

Ранее французский лидер Эммануэль Макрон на переговорах с председателем КНР призвал того "образумить Россию", ожидая от него прямого осуждения размещения Россией тактического оружия на территории Белоруссии. Однако Си Цзиньпин, по оценке французского издания Monde, "не отказался от доброжелательности, которую Пекин проявляет в отношениях с Москвой".
Военнослужащие во время совместных учений НАТО - РИА Новости, 1920, 27.03.2023
Патрушев назвал долгосрочные цели США и НАТО
27 марта, 16:50
 
В миреРоссияУкраинаОльга КовитидиНАТОСи ЦзиньпинКитайЭммануэль МакронСША
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала