https://ria.ru/20230408/predateli-1863965402.html

В Совфеде рассказали, как НАТО пытается спасти репутацию

В Совфеде рассказали, как НАТО пытается спасти репутацию - РИА Новости, 08.04.2023

В Совфеде рассказали, как НАТО пытается спасти репутацию

Сохранить хорошую мину при плохой игре НАТО поможет только поиск внутренних врагов и предателей на Украине и в США, заявила РИА Новости сенатор от Крыма Ольга... РИА Новости, 08.04.2023

2023-04-08T14:36

2023-04-08T14:36

2023-04-08T23:39

в мире

россия

украина

ольга ковитиди

нато

си цзиньпин

китай

эммануэль макрон

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МОСКВА, 8 апр — РИА Новости. Сохранить хорошую мину при плохой игре НАТО поможет только поиск внутренних врагов и предателей на Украине и в США, заявила РИА Новости сенатор от Крыма Ольга Ковитиди. Газета The New York Times ранее сообщала, что новая порция секретных документов США об Украине, Китае и Ближнем Востоке якобы утекла в Сеть. По утверждению издания, в интернет могли попасть более ста документов, ущерб от произошедшего оценивается как значительный. В Пентагоне уже сказали РИА Новости, что изучают информацию об утечке."В таких реалиях единственным способом для НАТО избежать репутационных рисков, а именно сохранить хорошую мину при плохой игре, является поиск внутренних врагов и предателей как на Украине, так и в США", — сказала Ковитиди.По ее словам, заявление украинской власти о том, что появившиеся в Сети секретные документы о весеннем контрнаступлении Украины являются подделкой, "вызывают обоснованную усмешку даже в зарубежных СМИ".Сенатор подчеркнула, что у США остается "все меньше времени и желания" на "токсичную и беспокойную Украину". Ранее французский лидер Эммануэль Макрон на переговорах с председателем КНР призвал того "образумить Россию", ожидая от него прямого осуждения размещения Россией тактического оружия на территории Белоруссии. Однако Си Цзиньпин, по оценке французского издания Monde, "не отказался от доброжелательности, которую Пекин проявляет в отношениях с Москвой".

https://ria.ru/20230406/nato-1863316842.html

https://ria.ru/20230327/tseli-1861001488.html

россия

украина

китай

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в мире, россия, украина, ольга ковитиди, нато, си цзиньпин, китай, эммануэль макрон, сша