https://ria.ru/20230408/obrazovanie-1863989599.html

Глава Курчатовского института высоко оценил итоги реформы в науке

Глава Курчатовского института высоко оценил итоги реформы в науке - РИА Новости, 08.04.2023

Глава Курчатовского института высоко оценил итоги реформы в науке

Президент НИЦ "Курчатовский институт" Михаил Ковальчук высоко оценил результаты реформирования научной и образовательной сфер в России, охарактеризовав систему... РИА Новости, 08.04.2023

2023-04-08T18:33

2023-04-08T18:33

2023-04-08T18:33

общество

россия

михаил ковальчук

курчатовский институт

российская академия наук

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/08/1762736815_0:215:3072:1943_1920x0_80_0_0_4473743a11d90e65092ca81c3d1d51f9.jpg

С.-ПЕТЕРБУРГ, 8 апр – РИА Новости. Президент НИЦ "Курчатовский институт" Михаил Ковальчук высоко оценил результаты реформирования научной и образовательной сфер в России, охарактеризовав систему организации науки и образования, формирование которой близится к завершению, как "нацеленную в будущее". Ковальчук в субботу выступил в Политехническом университете Петра Великого с открытой лекцией "Природоподобные технологии и решение проблем современного мира". "Сейчас еще должна быть завершена реформа Академии наук - и я надеюсь, …с приходом нового президента это быстро будет сделано - и тогда мы будем иметь самую современную, нацеленную в будущее систему организации науки и образования", - сказал он. Ковальчук напомнил, что становление современной российской системы науки и образования предполагало не только реформирование Российской академии наук, когда в 2013 году были разделены научно-исследовательские и административные функции РАН, но и поддержку вузов. По его словам, в развитие инфраструктуры российских университетов была вложены "огромные деньги", оснащение большинства вузов можно назвать "великолепным". "Почему были поддержаны университеты, хотя у нас не университетская, а академическая модель науки? По той простой причине, …что промышленность рухнула, военно-промышленный комплекс, фактически, тоже провис, заказы исчезли, и наука… выживала, интегрируясь на Запад… А студенты шли (в вузы), и образование было, и оно было плохим, поэтому надо было поддержать вузы, а не академические институты, и это было сделано. Это был важнейший момент для стабилизации и поднятия уровня… российской науки", - пояснил президент Курчатовского института.

https://ria.ru/20221005/obrazovanie-1821689611.html

https://ria.ru/20230215/nauka-1852133210.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

общество, россия, михаил ковальчук, курчатовский институт, российская академия наук