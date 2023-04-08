https://ria.ru/20230408/obrazovanie-1863989599.html
Глава Курчатовского института высоко оценил итоги реформы в науке
Глава Курчатовского института высоко оценил итоги реформы в науке - РИА Новости, 08.04.2023
Глава Курчатовского института высоко оценил итоги реформы в науке
Президент НИЦ "Курчатовский институт" Михаил Ковальчук высоко оценил результаты реформирования научной и образовательной сфер в России, охарактеризовав систему... РИА Новости, 08.04.2023
2023-04-08T18:33
2023-04-08T18:33
2023-04-08T18:33
общество
россия
михаил ковальчук
курчатовский институт
российская академия наук
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 8 апр – РИА Новости. Президент НИЦ "Курчатовский институт" Михаил Ковальчук высоко оценил результаты реформирования научной и образовательной сфер в России, охарактеризовав систему организации науки и образования, формирование которой близится к завершению, как "нацеленную в будущее". Ковальчук в субботу выступил в Политехническом университете Петра Великого с открытой лекцией "Природоподобные технологии и решение проблем современного мира". "Сейчас еще должна быть завершена реформа Академии наук - и я надеюсь, …с приходом нового президента это быстро будет сделано - и тогда мы будем иметь самую современную, нацеленную в будущее систему организации науки и образования", - сказал он. Ковальчук напомнил, что становление современной российской системы науки и образования предполагало не только реформирование Российской академии наук, когда в 2013 году были разделены научно-исследовательские и административные функции РАН, но и поддержку вузов. По его словам, в развитие инфраструктуры российских университетов была вложены "огромные деньги", оснащение большинства вузов можно назвать "великолепным". "Почему были поддержаны университеты, хотя у нас не университетская, а академическая модель науки? По той простой причине, …что промышленность рухнула, военно-промышленный комплекс, фактически, тоже провис, заказы исчезли, и наука… выживала, интегрируясь на Запад… А студенты шли (в вузы), и образование было, и оно было плохим, поэтому надо было поддержать вузы, а не академические институты, и это было сделано. Это был важнейший момент для стабилизации и поднятия уровня… российской науки", - пояснил президент Курчатовского института.
https://ria.ru/20221005/obrazovanie-1821689611.html
https://ria.ru/20230215/nauka-1852133210.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, россия, михаил ковальчук, курчатовский институт, российская академия наук
Общество, Россия, Михаил Ковальчук, Курчатовский институт, Российская академия наук
Глава Курчатовского института высоко оценил итоги реформы в науке
Глава Курчатовского института высоко оценил итоги реформы системы науки и образования
С.-ПЕТЕРБУРГ, 8 апр – РИА Новости. Президент НИЦ "Курчатовский институт" Михаил Ковальчук высоко оценил результаты реформирования научной и образовательной сфер в России, охарактеризовав систему организации науки и образования, формирование которой близится к завершению, как "нацеленную в будущее".
Ковальчук в субботу выступил в Политехническом университете Петра Великого с открытой лекцией "Природоподобные технологии и решение проблем современного мира".
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"Сейчас еще должна быть завершена реформа Академии наук - и я надеюсь, …с приходом нового президента это быстро будет сделано - и тогда мы будем иметь самую современную, нацеленную в будущее систему организации науки и образования", - сказал он.
Ковальчук напомнил, что становление современной российской системы науки и образования предполагало не только реформирование Российской академии наук
, когда в 2013 году были разделены научно-исследовательские и административные функции РАН, но и поддержку вузов.
По его словам, в развитие инфраструктуры российских университетов была вложены "огромные деньги", оснащение большинства вузов можно назвать "великолепным".
"Почему были поддержаны университеты, хотя у нас не университетская, а академическая модель науки? По той простой причине, …что промышленность рухнула, военно-промышленный комплекс, фактически, тоже провис, заказы исчезли, и наука… выживала, интегрируясь на Запад… А студенты шли (в вузы), и образование было, и оно было плохим, поэтому надо было поддержать вузы, а не академические институты, и это было сделано. Это был важнейший момент для стабилизации и поднятия уровня… российской науки", - пояснил президент Курчатовского института.
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