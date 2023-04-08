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Названы лучшие участники Всероссийской олимпиады школьников по информатике - РИА Новости, 08.04.2023
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09:50 08.04.2023
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Названы лучшие участники Всероссийской олимпиады школьников по информатике
Названы лучшие участники Всероссийской олимпиады школьников по информатике - РИА Новости, 08.04.2023
Названы лучшие участники Всероссийской олимпиады школьников по информатике
Названы лучшие участники Всероссийской олимпиады школьников по информатике, среди победителей 14 москвичей, сообщается на портале мэра столицы. РИА Новости, 08.04.2023
2023-04-08T09:50
2023-04-08T09:50
общество
москва
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МОСКВА, 8 апр - РИА Новости. Названы лучшие участники Всероссийской олимпиады школьников по информатике, среди победителей 14 москвичей, сообщается на портале мэра столицы. "В финале Всероссийской олимпиады школьников по информатике москвичи получили 14 дипломов победителей, 71 — призеров. Наградами отмечены ученики 17 московских школ", - говорится на сайте. Отмечается, что два московских школьника смогли смогли отличиться на олимпиаде, набрав наибольшее количество баллов. Также специальными призами за подготовку победителей всероссийской олимпиады наградили тренеров сборной Москвы Ярослава Скоробогатова и Филиппа Грибова из Центра педагогического мастерства.
https://sn.ria.ru/20230330/olimpiada-1861770116.html
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общество, москва
Общество, Москва
Названы лучшие участники Всероссийской олимпиады школьников по информатике

Победителями Всероссийской олимпиады школьников по информатике стали 14 москвичей

© Фото : Официальный портал Мэра и Правительства МосквыМосковские старшеклассники стали абсолютными победителями Всероссийской олимпиады школьников по информатике
Московские старшеклассники стали абсолютными победителями Всероссийской олимпиады школьников по информатике - РИА Новости, 1920, 08.04.2023
© Фото : Официальный портал Мэра и Правительства Москвы
Московские старшеклассники стали абсолютными победителями Всероссийской олимпиады школьников по информатике
Читать ria.ru в
МОСКВА, 8 апр - РИА Новости. Названы лучшие участники Всероссийской олимпиады школьников по информатике, среди победителей 14 москвичей, сообщается на портале мэра столицы.
"В финале Всероссийской олимпиады школьников по информатике москвичи получили 14 дипломов победителей, 71 — призеров. Наградами отмечены ученики 17 московских школ", - говорится на сайте.
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Отмечается, что два московских школьника смогли смогли отличиться на олимпиаде, набрав наибольшее количество баллов.
Также специальными призами за подготовку победителей всероссийской олимпиады наградили тренеров сборной Москвы Ярослава Скоробогатова и Филиппа Грибова из Центра педагогического мастерства.
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