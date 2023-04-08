https://ria.ru/20230408/obrazovanie-1863927993.html

Названы лучшие участники Всероссийской олимпиады школьников по информатике

Названы лучшие участники Всероссийской олимпиады школьников по информатике - РИА Новости, 08.04.2023

Названы лучшие участники Всероссийской олимпиады школьников по информатике

Названы лучшие участники Всероссийской олимпиады школьников по информатике, среди победителей 14 москвичей, сообщается на портале мэра столицы. РИА Новости, 08.04.2023

2023-04-08T09:50

2023-04-08T09:50

2023-04-08T09:50

общество

москва

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МОСКВА, 8 апр - РИА Новости. Названы лучшие участники Всероссийской олимпиады школьников по информатике, среди победителей 14 москвичей, сообщается на портале мэра столицы. "В финале Всероссийской олимпиады школьников по информатике москвичи получили 14 дипломов победителей, 71 — призеров. Наградами отмечены ученики 17 московских школ", - говорится на сайте. Отмечается, что два московских школьника смогли смогли отличиться на олимпиаде, набрав наибольшее количество баллов. Также специальными призами за подготовку победителей всероссийской олимпиады наградили тренеров сборной Москвы Ярослава Скоробогатова и Филиппа Грибова из Центра педагогического мастерства.

https://sn.ria.ru/20230330/olimpiada-1861770116.html

https://ria.ru/20230304/olimpiada-1855810383.html

москва

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2023

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

общество, москва