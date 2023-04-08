https://ria.ru/20230408/mir-1863931874.html
На Маврикии работают над внедрением карт "Мир"
На Маврикии работают над внедрением карт "Мир" - РИА Новости, 08.04.2023
На Маврикии работают над внедрением карт "Мир"
Профильные ведомства Маврикия работают над тем, чтобы на территории этого островного государства в Индийском океане можно было расплачиваться российскими... РИА Новости, 08.04.2023
2023-04-08T10:10
2023-04-08T10:10
2023-04-08T11:24
маврикий
россия
карта "мир"
новости - туризм
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МОСКВА, 8 апр - РИА Новости. Профильные ведомства Маврикия работают над тем, чтобы на территории этого островного государства в Индийском океане можно было расплачиваться российскими картами "Мир", заявил в интервью РИА Новости посол страны в Москве Хесвар Джанке. "Проблема в том, что из-за санкций россияне должны привозить с собой деньги, поэтому сейчас мы работаем над тем, чтобы Маврикий мог принимать карты "Мир". Как россияне могут поехать на Маврикий, если у них проблемы с деньгами? Я думаю, что правительство и финансовые организации уже работают над этим", - сказал дипломат в интервью агентству. Маврикий – островное государство в Юго-Восточной Африке, расположенное в Индийском океане к югу от Мадагаскара. В состав республики входят одноименный и крупнейший остров, остров Родригес и множество мелких островов. Остров Маврикий имеет вулканическое происхождение и окружен барьером коралловых рифов. Гражданам России для въезда на Маврикий виза не требуется, если целью является туризм и срок пребывания в стране не превышает 60 дней.Читайте полный текст интервью >>>
https://ria.ru/20230408/karta-1863921846.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
маврикий, россия, карта "мир", новости - туризм
Маврикий, Россия, Карта "Мир", Новости - Туризм
На Маврикии работают над внедрением карт "Мир"
Посол Джанке: профильные ведомства Маврикия работают над внедрением карт "Мир"
МОСКВА, 8 апр - РИА Новости. Профильные ведомства Маврикия работают над тем, чтобы на территории этого островного государства в Индийском океане можно было расплачиваться российскими картами "Мир", заявил в интервью РИА Новости посол страны в Москве Хесвар Джанке.
"Проблема в том, что из-за санкций россияне должны привозить с собой деньги, поэтому сейчас мы работаем над тем, чтобы Маврикий мог принимать карты "Мир". Как россияне могут поехать на Маврикий, если у них проблемы с деньгами? Я думаю, что правительство и финансовые организации уже работают над этим", - сказал дипломат в интервью агентству.
Маврикий – островное государство в Юго-Восточной Африке, расположенное в Индийском океане к югу от Мадагаскара
. В состав республики входят одноименный и крупнейший остров, остров Родригес
и множество мелких островов. Остров Маврикий имеет вулканическое происхождение и окружен барьером коралловых рифов.
Гражданам России
для въезда на Маврикий виза не требуется, если целью является туризм и срок пребывания в стране не превышает 60 дней.
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