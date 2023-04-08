https://ria.ru/20230408/mir-1863931874.html

На Маврикии работают над внедрением карт "Мир"

На Маврикии работают над внедрением карт "Мир" - РИА Новости, 08.04.2023

На Маврикии работают над внедрением карт "Мир"

Профильные ведомства Маврикия работают над тем, чтобы на территории этого островного государства в Индийском океане можно было расплачиваться российскими... РИА Новости, 08.04.2023

2023-04-08T10:10

2023-04-08T10:10

2023-04-08T11:24

маврикий

россия

карта "мир"

новости - туризм

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МОСКВА, 8 апр - РИА Новости. Профильные ведомства Маврикия работают над тем, чтобы на территории этого островного государства в Индийском океане можно было расплачиваться российскими картами "Мир", заявил в интервью РИА Новости посол страны в Москве Хесвар Джанке. "Проблема в том, что из-за санкций россияне должны привозить с собой деньги, поэтому сейчас мы работаем над тем, чтобы Маврикий мог принимать карты "Мир". Как россияне могут поехать на Маврикий, если у них проблемы с деньгами? Я думаю, что правительство и финансовые организации уже работают над этим", - сказал дипломат в интервью агентству. Маврикий – островное государство в Юго-Восточной Африке, расположенное в Индийском океане к югу от Мадагаскара. В состав республики входят одноименный и крупнейший остров, остров Родригес и множество мелких островов. Остров Маврикий имеет вулканическое происхождение и окружен барьером коралловых рифов. Гражданам России для въезда на Маврикий виза не требуется, если целью является туризм и срок пребывания в стране не превышает 60 дней.Читайте полный текст интервью >>>

https://ria.ru/20230408/karta-1863921846.html

маврикий

россия

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

маврикий, россия, карта "мир", новости - туризм