https://ria.ru/20230408/dzhanke-1863682674.html

Хесвар Джанке: в новых условиях Россия стала важным партнером Маврикия

Хесвар Джанке: в новых условиях Россия стала важным партнером Маврикия - РИА Новости, 08.04.2023

Хесвар Джанке: в новых условиях Россия стала важным партнером Маврикия

На Маврикии рассчитывают, что прямые рейсы из России будут запущены в течение нескольких месяцев, вопрос практически решен, заявил корреспонденту РИА Новости... РИА Новости, 08.04.2023

2023-04-08T10:00

2023-04-08T10:00

2023-04-08T10:00

интервью

россия

маврикий

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На Маврикии рассчитывают, что прямые рейсы из России будут запущены в течение нескольких месяцев, вопрос практически решен, заявил корреспонденту РИА Новости Балжан Самигуллиной посол Маврикия в Москве Хесвар Джанке. В эксклюзивном интервью он также рассказал, в каких областях Москва и Порт-Луи могут развивать сотрудничество, оценил перспективы того, когда на Маврикии начнут принимать российские карты "Мир" и рассказал о том, почему это островное государство в Индийском океане хотело бы узнать больше о русских банях.– В каких отраслях сегодня возможно развитие сотрудничества РФ и Маврикия? Есть ли перспективы для наращивания взаимодействия в сферах рыболовства, сельского хозяйства, здравоохранения и образования, где у Москвы и Порт-Луи уже есть ряд соглашений?– Прежде всего, позвольте мне поблагодарить Россию за поддержание очень тесных двусторонних отношений с Маврикием. СССР одной из первых оформила официальные отношения с моей страной – уже через две недели после обретения нами независимости. Многие маврикийцы учились в СССР, а потом и в России, получали стипендии, обучались инженерному делу, медицине и другим специальностям. Думаю, что отношения между нашими странами продолжат укрепляться.А сейчас, с большим количеством изменений на международной арене и диверсификацией экономики Маврикия, я думаю, Россия стала важным партнером для нас не только в области образования. Я подписал множество соглашений, и мы завершаем согласование ряда меморандумов с Россией: с министерством обороны, с правительством города Москвы в целях развития наших городов, также мы работаем над соглашением в сфере образования. В настоящее время правительство Маврикия поручило мне выяснить, как мы можем импортировать нефтепродукты из России, дизельное топливо и бензин.Многим россиянам нравится бывать на Маврикии, и мы с "Аэрофлотом" работаем над запуском прямых рейсов, так что дела идут хорошо. Я вижу также много возможностей в области информационных технологий, которые интересны Маврикию. С российской стороны существует большой спрос на сахар и рыбопродукты.– Вы упомянули соглашение с министерством обороны, расскажите подробнее, чего оно будет касаться?– Это соглашение, которое касается помощи в обеспечении морской безопасности в регионе. А также поможет, если это будет возможно, модернизации нашей армии, полиции, в борьбе с незаконным оборотом наркотиков.– В октябре прошлого года в комментарии нашему агентству вы говорили, что Порт-Луи заинтересован в покупке российских удобрений. Рассматривается ли торговля по бартеру?– Тогда я был не в курсе, но теперь знаю, что одна крупная российская компания вместе с маврикийским партнером поставляет удобрения в нашу страну. Так что договоренности уже есть, единственное, что мы можем сделать сейчас, – это только увеличить экспорт удобрений в Маврикий. Мы уже работаем в этом направлении.– Какие товары составляют основу двусторонней торговли?– Российская сторона заинтересована в наших сахаре, тунце и многих других продуктах. Я связывался с советом по экономическому развитию и другими заинтересованными сторонами по вопросам экспорта, все уже начало работать: стороны находятся в контакте друг с другом и пытаются понять, каким образом партнерство может принести пользу обеим странам.Маврикий импортирует говядину и морепродукты из России. Маврикийские импортеры заинтересованы в любом продукте, который они могут импортировать по хорошей конкурентоспособной цене. Возможно, проблема в том, что у инвесторов может не быть информации из-за сложностей с языком, они не могут связаться с компаниями.– Как вы оцениваете масштаб нынешних инвестиций со стороны России, и перспективы их возможного наращивания? В какие области, с вашей точки зрения, было бы интересно вложиться российскому бизнесу, и какие условия может предложить Порт-Луи?– У Маврикия много возможностей для России. Я обратился к судоходным компаниям с просьбой отправиться на Маврикий. В рыбной промышленности мы подписали соглашение, я думаю, оно поможет Маврикию развивать судоходство, или как мы называем, "голубую экономику".С точки зрения инфраструктуры: когда вы смотрите на здешнюю инфраструктуру, это хорошо построенные здания, мосты, дороги. Поэтому я считаю, что инвесторы могут приехать на Маврикий для того, чтобы помочь построить инфраструктуру, и инвестировать в отели, в наши "умные города". Кроме того, обе страны на высоком уровне должны приложить свои усилия, на уровне премьер-министров и ведомств. Я продолжаю приглашать премьер-министра и его делегацию посетить нас. Когда они приедут, между двумя странами возникнет некая химия.– Можем ли мы говорить о визитах на высоком уровне в обозримой перспективе, особенно учитывая, что Россия сегодня активно развивает сотрудничество с африканскими странами?– Предполагается, что у нас будет политический диалог. Я принимал участие в саммите Россия-Африка, и пока я не знаю решения правительства, но я ожидаю, что делегация Маврикия приедет на второй саммит.– Состав делегации на участие во втором саммите еще не определен?– Еще нет, потому что на Маврикии есть проблемы из-за наших исторических отношений с Европой. У нас должна быть сбалансированная дипломатия – это то, чему мы следуем. Наша страна заинтересована в поддержании хороших отношений со всеми странами и регионами.– Какие вопросы являются для вашей страны приоритетными при участии в саммите, если делегация Маврикия все-таки будет присутствовать на нем?– Главный вопрос касается развития двусторонних отношений, нужно попытаться понять, каким образом мы также можем получить какую-то помощь. Нам нужна помощь во многих областях. Например, в области обороны: в обучении полицейских, в разработке некоторых учебных программ в образовательном секторе, а также во многих сферах, даже с точки зрения технологий, систем связи, которые могли бы содействовать в обнаружении циклонов. Мы надеемся, что наши отношения с Россией будут развиваться, и тогда мы сможем работать над всеми этими вопросами.– В конце февраля тропический циклон "Фредди" унес жизни почти 500 человек в Малави и также затронул Маврикий. Как циклон может повлиять на турпоток в целом и из России в частности? Есть ли риск посещения страны на данный момент?– Нет, эти циклоны не являются регулярными. В этом плане Маврикий вполне безопасен: у нас нет цунами, бывает приходит циклон, но это нормально, занимает один или два дня. У нас очень мощная электрическая система, и правительство предоставляет множество средств для борьбы с циклоном.– Говоря о туризме, можем ли мы рассчитывать, что россияне смогут отправиться на майские каникулы на Маврикий прямыми рейсами?– Вопрос о прямых рейсах почти закрыт, но есть несколько вопросов, над которыми мы работаем. И как посол, я сам жду, когда откроется прямое авиасообщение. Мы работаем над этим с января прошлого года, прошел уже год, так что теперь мы надеемся, что в течение нескольких месяцев появятся прямые рейсы. Также есть план разработки рейса Маврикий-Сейшельские острова-Россия. Компании работают над этой альтернативой с "Аэрофлотом". Власти направили соответствующий запрос на Сейшельские острова.– Вы ранее говорили, что медицинский туризм может быть сферой потенциального сотрудничества. Что именно в этой отрасли может предложить Маврикий и на каких условиях?– Наша страна ориентирована на туристов, но российская сторона могла бы представить Маврикию свою продукцию, например, показать русские бани. Кроме того, нужно помнить, отправляясь на Маврикий, что там не только пятизвездочные отели, но есть и отели других категорий, есть квартиры и дома, которые сдаются в аренду.– А есть ли у посольства данные, сколько россиян посетили Маврикий в последние годы?– Обычно, до коронавируса, у нас было около 15-16 тысяч туристов, в последнее время около семи-восьми тысяч. Я не знаю точной статистики на этот год, но количество увеличится. Проблема в том, что из-за санкций россияне должны привозить с собой деньги, поэтому сейчас мы работаем над тем, чтобы Маврикий мог принимать карты "Мир". Как россияне могут поехать на Маврикий, если у них проблемы с деньгами? Я думаю, что правительство и финансовые организации уже работают над этим.– Как вы оцениваете российско-маврикийское сотрудничество в сфере образования? Ранее замминистра науки и высшего образования России Наталья Бочарова заявила, что со следующего года количество льготных мест в российских вузах для студентов из Африки вырастет почти в два раза. Сможет ли увеличиться количество бюджетных мест для граждан Маврикия в следующем году? И много ли студентов из вашей страны обучаются в России?– Да, Россия щедро предоставляла стипендии Маврикию, и в качестве посла я работаю над большим количеством соглашений с несколькими университетами Маврикия. Российские университеты заинтересованы в сотрудничестве с университетами Маврикия в плане обмена студентами и преподавательским составом, обучения и даже разработки курсов. Если у нас будет больше стипендий, то приедет больше студентов.

https://ria.ru/20221017/mavrikiy-1824555009.html

https://ria.ru/20220825/ostrova-1811803606.html

https://ria.ru/20220630/mavrikiy-1799380455.html

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маврикий

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2023

Артем Смирнов

Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

интервью, россия, маврикий