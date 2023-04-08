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Россия стала важным партнером Маврикия, заявил посол страны - РИА Новости, 08.04.2023
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09:07 08.04.2023 (обновлено: 10:11 08.04.2023)
https://ria.ru/20230408/mavrikiy-1863923948.html
Россия стала важным партнером Маврикия, заявил посол страны
Россия стала важным партнером Маврикия, заявил посол страны - РИА Новости, 08.04.2023
Россия стала важным партнером Маврикия, заявил посол страны
Москва стала важным партнером Порт-Луи в новых геополитических условиях, стороны работают над подписанием ряда соглашений в различных сферах, заявил в интервью... РИА Новости, 08.04.2023
2023-04-08T09:07
2023-04-08T10:11
маврикий
россия
политика
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МОСКВА, 8 апр - РИА Новости. Москва стала важным партнером Порт-Луи в новых геополитических условиях, стороны работают над подписанием ряда соглашений в различных сферах, заявил в интервью РИА Новости посол Маврикия в России Хесвар Джанке. "Сейчас, с большим количеством изменений на международной арене и диверсификацией экономики Маврикия, я думаю, Россия стала важным партнером для нас не только в области образования. Я подписал множество соглашений, и мы завершаем согласование ряда меморандумов с Россией", - сказал дипломат. Он уточнил, что один из документов касается сотрудничества с правительством Москвы в целях развития городов, также стороны работают над соглашением в сфере образования.Читайте полный текст интервью &gt;&gt;&gt;
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маврикий, россия, политика
Маврикий, Россия, Политика
Россия стала важным партнером Маврикия, заявил посол страны

Посол Джанке: в новых геополитических условиях Россия стала важным партнером Маврикия

© Pixabay / SuissgirlМаврикий
Маврикий - РИА Новости, 1920, 08.04.2023
© Pixabay / Suissgirl
Маврикий . Архивное фото
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МОСКВА, 8 апр - РИА Новости. Москва стала важным партнером Порт-Луи в новых геополитических условиях, стороны работают над подписанием ряда соглашений в различных сферах, заявил в интервью РИА Новости посол Маврикия в России Хесвар Джанке.
"Сейчас, с большим количеством изменений на международной арене и диверсификацией экономики Маврикия, я думаю, Россия стала важным партнером для нас не только в области образования. Я подписал множество соглашений, и мы завершаем согласование ряда меморандумов с Россией", - сказал дипломат.
Он уточнил, что один из документов касается сотрудничества с правительством Москвы в целях развития городов, также стороны работают над соглашением в сфере образования.
Читайте полный текст интервью >>>
Город Порт-Луи, Маврикий - РИА Новости, 1920, 08.04.2023
Посол Маврикия ожидает запуск прямых рейсов из России в ближайшие месяцы
04:38
 
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