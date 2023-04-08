https://ria.ru/20230408/mavrikiy-1863923948.html

Россия стала важным партнером Маврикия, заявил посол страны

Россия стала важным партнером Маврикия, заявил посол страны - РИА Новости, 08.04.2023

Россия стала важным партнером Маврикия, заявил посол страны

Москва стала важным партнером Порт-Луи в новых геополитических условиях, стороны работают над подписанием ряда соглашений в различных сферах, заявил в интервью... РИА Новости, 08.04.2023

2023-04-08T09:07

2023-04-08T09:07

2023-04-08T10:11

маврикий

россия

политика

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/10/1759279541_0:49:1920:1129_1920x0_80_0_0_982c66bcbe02af9b27fcb099c8bf61d5.jpg

МОСКВА, 8 апр - РИА Новости. Москва стала важным партнером Порт-Луи в новых геополитических условиях, стороны работают над подписанием ряда соглашений в различных сферах, заявил в интервью РИА Новости посол Маврикия в России Хесвар Джанке. "Сейчас, с большим количеством изменений на международной арене и диверсификацией экономики Маврикия, я думаю, Россия стала важным партнером для нас не только в области образования. Я подписал множество соглашений, и мы завершаем согласование ряда меморандумов с Россией", - сказал дипломат. Он уточнил, что один из документов касается сотрудничества с правительством Москвы в целях развития городов, также стороны работают над соглашением в сфере образования.Читайте полный текст интервью >>>

https://ria.ru/20230408/mavrikiy-1863912519.html

маврикий

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Влада Копылова

Влада Копылова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

маврикий, россия, политика