https://ria.ru/20230408/mavrikiy-1863923948.html
Россия стала важным партнером Маврикия, заявил посол страны
Россия стала важным партнером Маврикия, заявил посол страны - РИА Новости, 08.04.2023
Россия стала важным партнером Маврикия, заявил посол страны
Москва стала важным партнером Порт-Луи в новых геополитических условиях, стороны работают над подписанием ряда соглашений в различных сферах, заявил в интервью... РИА Новости, 08.04.2023
2023-04-08T09:07
2023-04-08T09:07
2023-04-08T10:11
маврикий
россия
политика
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МОСКВА, 8 апр - РИА Новости. Москва стала важным партнером Порт-Луи в новых геополитических условиях, стороны работают над подписанием ряда соглашений в различных сферах, заявил в интервью РИА Новости посол Маврикия в России Хесвар Джанке. "Сейчас, с большим количеством изменений на международной арене и диверсификацией экономики Маврикия, я думаю, Россия стала важным партнером для нас не только в области образования. Я подписал множество соглашений, и мы завершаем согласование ряда меморандумов с Россией", - сказал дипломат. Он уточнил, что один из документов касается сотрудничества с правительством Москвы в целях развития городов, также стороны работают над соглашением в сфере образования.Читайте полный текст интервью >>>
https://ria.ru/20230408/mavrikiy-1863912519.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
маврикий, россия, политика
Маврикий, Россия, Политика
Россия стала важным партнером Маврикия, заявил посол страны
Посол Джанке: в новых геополитических условиях Россия стала важным партнером Маврикия
МОСКВА, 8 апр - РИА Новости. Москва стала важным партнером Порт-Луи в новых геополитических условиях, стороны работают над подписанием ряда соглашений в различных сферах, заявил в интервью РИА Новости посол Маврикия в России Хесвар Джанке.
"Сейчас, с большим количеством изменений на международной арене и диверсификацией экономики Маврикия, я думаю, Россия стала важным партнером для нас не только в области образования. Я подписал множество соглашений, и мы завершаем согласование ряда меморандумов с Россией", - сказал дипломат.
Он уточнил, что один из документов касается сотрудничества с правительством Москвы в целях развития городов, также стороны работают над соглашением в сфере образования.
Посол Маврикия ожидает запуск прямых рейсов из России в ближайшие месяцы