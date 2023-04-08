https://ria.ru/20230408/kndr-1863916999.html

СМИ: Си Цзиньпин заявил, что придает большое значение отношениям с КНДР

СМИ: Си Цзиньпин заявил, что придает большое значение отношениям с КНДР - РИА Новости, 08.04.2023

СМИ: Си Цзиньпин заявил, что придает большое значение отношениям с КНДР

Председатель КНР Си Цзиньпин передал устное послание лидеру КНДР Ким Чен Ыну, в котором поблагодарил его за поздравление с переизбранием на этот пост и заявил,... РИА Новости, 08.04.2023

2023-04-08T07:19

2023-04-08T07:19

2023-04-08T07:22

в мире

китай

си цзиньпин

ким чен ын

всекитайское собрание народных представителей

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СЕУЛ, 8 апр – РИА Новости. Председатель КНР Си Цзиньпин передал устное послание лидеру КНДР Ким Чен Ыну, в котором поблагодарил его за поздравление с переизбранием на этот пост и заявил, что придает большое значение отношениям двух стран, передает северокорейское Центральное телеграфное агентство (ЦТАК). Сообщается, что Си Цзиньпин передал Ким Чен Ыну устное послание через нового посла КНР в Северной Корее Ван Яцзюня 7 апреля. Китайский лидер выразил признательность за то, что Ким Чен Ын "первым направил ему поздравительную телеграмму". "Си Цзиньпин подчеркнул, что он придает большое значение отношениям двух партий, двух стран - КНР и КНДР. И выразил готовность к усилению совместного с Ким Чен Ыном стратегического руководства китайско-корейскими отношениями в новой обстановке для стимулирования развития дела социализма двух стран и содействия обеспечению мира и стабильности, развитию и процветанию в регионе", - говорится в сообщении ЦТАК. Си Цзиньпин также передал Ким Чен Ыну "теплый привет и наилучшие пожелания". Депутаты Всекитайского собрания народных представителей (ВСНП) 1 марта единогласно переизбрали Си Цзиньпина на должность председателя КНР на третий пятилетний срок. Ким Чен Ын в тот же день поздравил китайского лидера с переизбранием.

https://ria.ru/20221121/ispytaniya-1833190742.html

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в мире, китай, си цзиньпин, ким чен ын, всекитайское собрание народных представителей