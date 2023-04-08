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КНДР испытала подводный ударный беспилотник - РИА Новости, 08.04.2023
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01:15 08.04.2023 (обновлено: 06:22 08.04.2023)
https://ria.ru/20230408/kndr-1863906834.html
КНДР испытала подводный ударный беспилотник
КНДР испытала подводный ударный беспилотник - РИА Новости, 08.04.2023
КНДР испытала подводный ударный беспилотник
КНДР в период с 4 по 7 апреля провела испытание подводной системы стратегического оружия, передает Центральное телеграфное агентство КНДР (ЦТАК). РИА Новости, 08.04.2023
2023-04-08T01:15
2023-04-08T06:22
кндр (северная корея)
в мире
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МОСКВА, 8 апр - РИА Новости. КНДР в период с 4 по 7 апреля провела испытание подводной системы стратегического оружия, передает Центральное телеграфное агентство КНДР (ЦТАК).Испытания подводного ударного беспилотника Haeil-2 начались в порту Каджин 4 апреля, беспилотник прошел 1000 км под водой и 7 апреля достиг порта Рёндэ к месту имитируемой цели, где испытательная боеголовка взорвалась под водой.Испытания, как отмечает ЦТАК, прошли успешно и "подтвердили надежность системы подводного стратегического вооружения и ее смертоносную атакующую способность".
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кндр (северная корея), в мире
КНДР (Северная Корея), В мире
КНДР испытала подводный ударный беспилотник

ЦТАК: КНДР в апреле провела испытание подводной системы стратегического оружия

© AP Photo / Lee Jin-manСеверокорейский флаг в демилитаризованной зоне
Северокорейский флаг в демилитаризованной зоне - РИА Новости, 1920, 08.04.2023
© AP Photo / Lee Jin-man
Северокорейский флаг в демилитаризованной зоне . Архивное фото
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МОСКВА, 8 апр - РИА Новости. КНДР в период с 4 по 7 апреля провела испытание подводной системы стратегического оружия, передает Центральное телеграфное агентство КНДР (ЦТАК).
«
"Национальный оборонный научно-исследовательский институт КНДР с 4 по 7 апреля провел испытание подводной системы стратегического оружия", - говорится в сообщении агентства.
Испытания подводного ударного беспилотника Haeil-2 начались в порту Каджин 4 апреля, беспилотник прошел 1000 км под водой и 7 апреля достиг порта Рёндэ к месту имитируемой цели, где испытательная боеголовка взорвалась под водой.
Испытания, как отмечает ЦТАК, прошли успешно и "подтвердили надежность системы подводного стратегического вооружения и ее смертоносную атакующую способность".
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