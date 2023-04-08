https://ria.ru/20230408/kndr-1863906834.html

КНДР испытала подводный ударный беспилотник

КНДР испытала подводный ударный беспилотник - РИА Новости, 08.04.2023

КНДР испытала подводный ударный беспилотник

КНДР в период с 4 по 7 апреля провела испытание подводной системы стратегического оружия, передает Центральное телеграфное агентство КНДР (ЦТАК). РИА Новости, 08.04.2023

2023-04-08T01:15

2023-04-08T01:15

2023-04-08T06:22

кндр (северная корея)

в мире

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МОСКВА, 8 апр - РИА Новости. КНДР в период с 4 по 7 апреля провела испытание подводной системы стратегического оружия, передает Центральное телеграфное агентство КНДР (ЦТАК).Испытания подводного ударного беспилотника Haeil-2 начались в порту Каджин 4 апреля, беспилотник прошел 1000 км под водой и 7 апреля достиг порта Рёндэ к месту имитируемой цели, где испытательная боеголовка взорвалась под водой.Испытания, как отмечает ЦТАК, прошли успешно и "подтвердили надежность системы подводного стратегического вооружения и ее смертоносную атакующую способность".

https://ria.ru/20230402/kndr-1862426118.html

кндр (северная корея)

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кндр (северная корея), в мире