https://ria.ru/20230408/kirienko-1863956457.html

Кириенко призвал участников "Пика возможностей" делиться опытом с молодежью

Кириенко призвал участников "Пика возможностей" делиться опытом с молодежью - РИА Новости, 08.04.2023

Кириенко призвал участников "Пика возможностей" делиться опытом с молодежью

Первый замруководителя администрации президента России Сергей Кириенко призвал участников всероссийского форума "Пик возможностей", который проходит в Нижнем... РИА Новости, 08.04.2023

2023-04-08T13:12

2023-04-08T13:12

2023-04-08T14:10

россия

сергей кириенко

нато

нижний новгород

донецкая народная республика

федеральное агентство по делам молодежи (росмолодежь)

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МОСКВА/НИЖНИЙ НОВГОРОД, 8 апр — РИА Новости. Первый замруководителя администрации президента России Сергей Кириенко призвал участников всероссийского форума "Пик возможностей", который проходит в Нижнем Новгороде, передавать свой опыт школьникам и молодежи.Кириенко отдельно попросил участников передать свой опыт самым молодым представителям на форуме - школьникам, победителям конкурса "Большая перемена", членам Российского движения детей и молодежи.Он также отметил, что у каждого участника и команды впереди большие возможности. По его словам, задача государства — помочь каждому "быстрее реализовать свой талант и двигаться вперед"."Конечно, сегодня, в условиях специальной военной операции, такой неприкрытой войны, которую против России ведут страны НАТО, тоже такое цивилизационное противостояние, мы отстаиваем свое право быть самими собой, свое право самим определять направление развития нашей страны, отстаиваем свое право на традиции, которые нам завещали предыдущие поколения", — также отметил Кириенко.Он подчеркнул, что возникшее противостояние — это кризис и вызов, но это и время возможностей."И сейчас тоже время возможностей — и для России, и для каждого из вас... Если мир меняется, значит, надо возглавить эти изменения и сделать так, чтобы все происходящие изменения были на благо нашей страны и на благо каждого человека, который в ней живёт. У вас это уже получается. И уверен, что по итогам этого форума будет получаться ещё лучше", — сказал Кириенко, обращаясь к участникам.Первый молодежный форум "Росмолодежь.Гранты", частью которого стал "Пик возможностей", стартовал в пятницу на Нижегородской ярмарке. Его участниками стали около 1500 человек из 89 регионов России, в том числе более 40 представителей из новых регионов: ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей.

https://ria.ru/20230406/proekt-1863591823.html

https://ria.ru/20230405/festival-1863338323.html

россия

нижний новгород

донецкая народная республика

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Дарья Буймова

россия, сергей кириенко, нато, нижний новгород, донецкая народная республика, федеральное агентство по делам молодежи (росмолодежь)