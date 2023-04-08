https://ria.ru/20230408/khuligan-1863961366.html

В Петербурге арестовали хулигана за прилюдное оскорбление христиан

В Петербурге арестовали хулигана за прилюдное оскорбление христиан - РИА Новости, 08.04.2023

В Петербурге арестовали хулигана за прилюдное оскорбление христиан

Суд в Петербурге заключил под стражу участника дорожного конфликта, прилюдно оскорбившего христиан и устроившего потасовку с полицейскими, сообщила пресс-служба РИА Новости, 08.04.2023

2023-04-08T14:02

2023-04-08T14:02

2023-04-08T15:54

происшествия

санкт-петербург

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 8 апр — РИА Новости. Суд в Петербурге заключил под стражу участника дорожного конфликта, прилюдно оскорбившего христиан и устроившего потасовку с полицейскими, сообщила пресс-служба ГСУ СК по городу. Видео инцидента ранее появилось в соцсетях: на нем видно, как водитель Hyundai Solaris подрезает автора ролика, стоящего на светофоре, и произносит экспрессивную тираду в адрес "христиан, русских". Он назвал их фашистами и обвинил в том, что они живут "за счет кавказцев". Из релиза ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти следует, что правовую квалификацию получили слова мужчины про христиан. В итоге на него возбудили уголовное дело об оскорблении религиозных чувств верующих, поскольку тирада хулигана содержала "враждебное отношение к группе лиц, объединенных принадлежностью к религии".Как сообщал Следственный комитет, инцидент произошел 28 марта у дома 39 по Комендантскому проспекту. Позднее в тот же день инспекторы ДПС попытались задержать дебошира. Уточняется, что на предложение проехать в отдел мужчина "применил к ним насилие и приемы борьбы", после чего скрылся.

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санкт-петербург

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2023

Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

происшествия, санкт-петербург