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В Петербурге арестовали хулигана за прилюдное оскорбление христиан - РИА Новости, 08.04.2023
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14:02 08.04.2023 (обновлено: 15:54 08.04.2023)
https://ria.ru/20230408/khuligan-1863961366.html
В Петербурге арестовали хулигана за прилюдное оскорбление христиан
В Петербурге арестовали хулигана за прилюдное оскорбление христиан - РИА Новости, 08.04.2023
В Петербурге арестовали хулигана за прилюдное оскорбление христиан
Суд в Петербурге заключил под стражу участника дорожного конфликта, прилюдно оскорбившего христиан и устроившего потасовку с полицейскими, сообщила пресс-служба РИА Новости, 08.04.2023
2023-04-08T14:02
2023-04-08T15:54
происшествия
санкт-петербург
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 8 апр — РИА Новости. Суд в Петербурге заключил под стражу участника дорожного конфликта, прилюдно оскорбившего христиан и устроившего потасовку с полицейскими, сообщила пресс-служба ГСУ СК по городу. Видео инцидента ранее появилось в соцсетях: на нем видно, как водитель Hyundai Solaris подрезает автора ролика, стоящего на светофоре, и произносит экспрессивную тираду в адрес "христиан, русских". Он назвал их фашистами и обвинил в том, что они живут "за счет кавказцев". Из релиза ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти следует, что правовую квалификацию получили слова мужчины про христиан. В итоге на него возбудили уголовное дело об оскорблении религиозных чувств верующих, поскольку тирада хулигана содержала "враждебное отношение к группе лиц, объединенных принадлежностью к религии".Как сообщал Следственный комитет, инцидент произошел 28 марта у дома 39 по Комендантскому проспекту. Позднее в тот же день инспекторы ДПС попытались задержать дебошира. Уточняется, что на предложение проехать в отдел мужчина "применил к ним насилие и приемы борьбы", после чего скрылся.
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происшествия, санкт-петербург
Происшествия, Санкт-Петербург
В Петербурге арестовали хулигана за прилюдное оскорбление христиан

В Петербурге арестовали хулигана, заявившего, что христиане живут за счет кавказцев

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкПолиция
Полиция - РИА Новости, 1920, 08.04.2023
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 8 апр — РИА Новости. Суд в Петербурге заключил под стражу участника дорожного конфликта, прилюдно оскорбившего христиан и устроившего потасовку с полицейскими, сообщила пресс-служба ГСУ СК по городу.
«
"Сегодня, 8 апреля 2023 года, судом удовлетворено ходатайство следствия об избрании в отношении обвиняемого 1979 года рождения меры пресечения в виде заключения под стражу", — подчеркнули в пресс-службе.
Видео инцидента ранее появилось в соцсетях: на нем видно, как водитель Hyundai Solaris подрезает автора ролика, стоящего на светофоре, и произносит экспрессивную тираду в адрес "христиан, русских". Он назвал их фашистами и обвинил в том, что они живут "за счет кавказцев".
Из релиза ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти следует, что правовую квалификацию получили слова мужчины про христиан. В итоге на него возбудили уголовное дело об оскорблении религиозных чувств верующих, поскольку тирада хулигана содержала "враждебное отношение к группе лиц, объединенных принадлежностью к религии".
Как сообщал Следственный комитет, инцидент произошел 28 марта у дома 39 по Комендантскому проспекту. Позднее в тот же день инспекторы ДПС попытались задержать дебошира. Уточняется, что на предложение проехать в отдел мужчина "применил к ним насилие и приемы борьбы", после чего скрылся.
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