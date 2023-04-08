Рейтинг@Mail.ru
Политолог призвал упростить получение гражданства этническими русскими - РИА Новости, 08.04.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
06:53 08.04.2023
https://ria.ru/20230408/grazhdanstvo-1863916144.html
Политолог призвал упростить получение гражданства этническими русскими
Политолог призвал упростить получение гражданства этническими русскими - РИА Новости, 08.04.2023
Политолог призвал упростить получение гражданства этническими русскими
Максимальное упрощение процедуры получения гражданства и помощь в переселении этнических русских в Россию необходимо, это правильно с исторической, моральной и... РИА Новости, 08.04.2023
2023-04-08T06:53
2023-04-08T06:53
россия
украина
ссср
сергей михеев
госдума рф
михаил мишустин
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/0a/1808564342_0:121:3212:1928_1920x0_80_0_0_ed2d63470c707779f0ce40a6f1473254.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 8 апр - РИА Новости. Максимальное упрощение процедуры получения гражданства и помощь в переселении этнических русских в Россию необходимо, это правильно с исторической, моральной и экономической точек зрения, заявил РИА Новости политолог Сергей Михеев. Правительство рассмотрит предложения депутатов по упрощению процедур получения российского гражданства, в том числе для ученых, заявил в пятницу премьер-министр России Михаил Мишустин по итогам обращения к нему депутатов Госдумы. "У русских нет другой исторической родины кроме России. В результате распада большой страны по разным оценкам 25-30 миллионов русских оказались за пределами России. Почему они не могут вернуться на Родину, откуда их корни? Этнические русские уже знают русский язык. Они с большей симпатией расположены к российскому государству. Многие имеют здесь родственников, легче интегрируются в общество. И наконец, скорее всего, они имеют более высокую трудовую квалификацию, чем любой другой человек, который приезжает из бывшего СССР. Это специалисты, у них есть техническое образование, это люди, которые в основном там работали на предприятиях. Это правильно с моральной, исторической и экономической точек зрения. Нам нужны русские с постсоветского пространства и всего мира", - сказал Михеев. По словам политолога, вопрос об упрощении получения гражданства обсуждается давно, но реального результата до сих пор нет. Программы репатриации существуют или проводились у многих государств - у Израиля для репатриации евреев, у Германии программа для переезда этнических немцев, существует аналогичная программа переселения этнических казахов в Казахстан, сказал он. "Необходимо создать программу репатриации и в рамках этой программы максимально упростить получение гражданства РФ – сделать его льготным как переселение на историческую родину. Идеально было бы давать им помощь – аналогичную той, которую получают беженцы с Украины, минимальные подъемные", - сказал Михеев. Ранее Мишустин встретился с депутатами Госдумы. Один из них - Владимир Плякин из партии "Новые люди" - предложил рассмотреть возможность обсудить вопрос уравнивания в праве получения гражданства этнических русских и граждан Украины, а также напомнил о законопроекте об упрощении процедуры получения гражданства для ученых, на который нет отзыва кабмина.
https://ria.ru/20230327/grazhdanstvo-1861019803.html
https://ria.ru/20230405/grazhdanstvo-1863107632.html
россия
украина
ссср
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/0a/1808564342_241:0:2972:2048_1920x0_80_0_0_40c3de185a2b2603206c248fb1c5240b.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, украина, ссср, сергей михеев, госдума рф, михаил мишустин
Россия, Украина, СССР, Сергей Михеев, Госдума РФ, Михаил Мишустин
Политолог призвал упростить получение гражданства этническими русскими

Политолог Михеев: необходимо упрощение получения гражданства этническими русскими

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкПаспорт РФ
Паспорт РФ - РИА Новости, 1920, 08.04.2023
© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в медиабанк
Паспорт РФ. Архивное фото
Читать ria.ru в
СИМФЕРОПОЛЬ, 8 апр - РИА Новости. Максимальное упрощение процедуры получения гражданства и помощь в переселении этнических русских в Россию необходимо, это правильно с исторической, моральной и экономической точек зрения, заявил РИА Новости политолог Сергей Михеев.
Правительство рассмотрит предложения депутатов по упрощению процедур получения российского гражданства, в том числе для ученых, заявил в пятницу премьер-министр России Михаил Мишустин по итогам обращения к нему депутатов Госдумы.
Здание Госдумы - РИА Новости, 1920, 27.03.2023
В ГД внесли проект об отмене приобретенного гражданства за фиктивный брак
27 марта, 17:34
"У русских нет другой исторической родины кроме России. В результате распада большой страны по разным оценкам 25-30 миллионов русских оказались за пределами России. Почему они не могут вернуться на Родину, откуда их корни? Этнические русские уже знают русский язык. Они с большей симпатией расположены к российскому государству. Многие имеют здесь родственников, легче интегрируются в общество. И наконец, скорее всего, они имеют более высокую трудовую квалификацию, чем любой другой человек, который приезжает из бывшего СССР. Это специалисты, у них есть техническое образование, это люди, которые в основном там работали на предприятиях. Это правильно с моральной, исторической и экономической точек зрения. Нам нужны русские с постсоветского пространства и всего мира", - сказал Михеев.
По словам политолога, вопрос об упрощении получения гражданства обсуждается давно, но реального результата до сих пор нет. Программы репатриации существуют или проводились у многих государств - у Израиля для репатриации евреев, у Германии программа для переезда этнических немцев, существует аналогичная программа переселения этнических казахов в Казахстан, сказал он.
"Необходимо создать программу репатриации и в рамках этой программы максимально упростить получение гражданства РФ – сделать его льготным как переселение на историческую родину. Идеально было бы давать им помощь – аналогичную той, которую получают беженцы с Украины, минимальные подъемные", - сказал Михеев.
Ранее Мишустин встретился с депутатами Госдумы. Один из них - Владимир Плякин из партии "Новые люди" - предложил рассмотреть возможность обсудить вопрос уравнивания в праве получения гражданства этнических русских и граждан Украины, а также напомнил о законопроекте об упрощении процедуры получения гражданства для ученых, на который нет отзыва кабмина.
Российский паспорт - РИА Новости, 1920, 05.04.2023
Мигрантов в России могут лишить гражданства при угрозе нацбезопасности
5 апреля, 10:53
 
РоссияУкраинаСССРСергей МихеевГосдума РФМихаил Мишустин
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала