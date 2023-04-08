Политолог призвал упростить получение гражданства этническими русскими
Политолог Михеев: необходимо упрощение получения гражданства этническими русскими
Паспорт РФ. Архивное фото
СИМФЕРОПОЛЬ, 8 апр - РИА Новости. Максимальное упрощение процедуры получения гражданства и помощь в переселении этнических русских в Россию необходимо, это правильно с исторической, моральной и экономической точек зрения, заявил РИА Новости политолог Сергей Михеев.
Правительство рассмотрит предложения депутатов по упрощению процедур получения российского гражданства, в том числе для ученых, заявил в пятницу премьер-министр России Михаил Мишустин по итогам обращения к нему депутатов Госдумы.
"У русских нет другой исторической родины кроме России. В результате распада большой страны по разным оценкам 25-30 миллионов русских оказались за пределами России. Почему они не могут вернуться на Родину, откуда их корни? Этнические русские уже знают русский язык. Они с большей симпатией расположены к российскому государству. Многие имеют здесь родственников, легче интегрируются в общество. И наконец, скорее всего, они имеют более высокую трудовую квалификацию, чем любой другой человек, который приезжает из бывшего СССР. Это специалисты, у них есть техническое образование, это люди, которые в основном там работали на предприятиях. Это правильно с моральной, исторической и экономической точек зрения. Нам нужны русские с постсоветского пространства и всего мира", - сказал Михеев.
По словам политолога, вопрос об упрощении получения гражданства обсуждается давно, но реального результата до сих пор нет. Программы репатриации существуют или проводились у многих государств - у Израиля для репатриации евреев, у Германии программа для переезда этнических немцев, существует аналогичная программа переселения этнических казахов в Казахстан, сказал он.
"Необходимо создать программу репатриации и в рамках этой программы максимально упростить получение гражданства РФ – сделать его льготным как переселение на историческую родину. Идеально было бы давать им помощь – аналогичную той, которую получают беженцы с Украины, минимальные подъемные", - сказал Михеев.
Ранее Мишустин встретился с депутатами Госдумы. Один из них - Владимир Плякин из партии "Новые люди" - предложил рассмотреть возможность обсудить вопрос уравнивания в праве получения гражданства этнических русских и граждан Украины, а также напомнил о законопроекте об упрощении процедуры получения гражданства для ученых, на который нет отзыва кабмина.