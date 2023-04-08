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В Турции подсчитали, на сколько лет хватит найденного в Черном море газа - РИА Новости, 08.04.2023
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10:46 08.04.2023
https://ria.ru/20230408/gaz-1863936704.html
В Турции подсчитали, на сколько лет хватит найденного в Черном море газа
В Турции подсчитали, на сколько лет хватит найденного в Черном море газа - РИА Новости, 08.04.2023
В Турции подсчитали, на сколько лет хватит найденного в Черном море газа
Обнаруженный Турцией газ в Черном море способен удовлетворять бытовые потребности на протяжении 35 лет, сообщил министр энергетики и природных ресурсов страны... РИА Новости, 08.04.2023
2023-04-08T10:46
2023-04-08T10:46
экономика
черное море
турция
реджеп тайип эрдоган
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АНКАРА, 8 апр – РИА Новости. Обнаруженный Турцией газ в Черном море способен удовлетворять бытовые потребности на протяжении 35 лет, сообщил министр энергетики и природных ресурсов страны Фатих Донмез. Турция в 2020 году обнаружила в Черном море крупное месторождение газа, объемы которого оценили в 540 миллиардов кубометров. Тогда президент страны Реджеп Тайип Эрдоган назвал его крупнейшим в стране. Также он сообщал, что в Черном море найдено месторождение газа объемом 58 миллиардов кубометров, а общие запасы черноморского газа достигли 710 миллиардов кубометров и стоят на международных рынках 1 триллион долларов. Во время выступления в парламенте Эрдоган заявил, что добываемый Турцией на шельфе Черного моря природный газ начнет поступать в национальную распределительную систему 20 апреля. "Наши запасы 710 миллиардов кубометров газа. Это способно на 35 лет удовлетворить потребности всех жилых домов", - сказал Донмез в интервью CNN Türk. По его словам, население сможет использовать черноморский газ в домах с мая.
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черное море
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экономика, черное море, турция, реджеп тайип эрдоган
Экономика, Черное море, Турция, Реджеп Тайип Эрдоган
В Турции подсчитали, на сколько лет хватит найденного в Черном море газа

Минэнерго Турции: найденного в Черном море газа хватит стране на 35 лет

© РИА Новости / Алексей ВитвицкийТрубопровод
Трубопровод - РИА Новости, 1920, 08.04.2023
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
Трубопровод. Архивное фото
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АНКАРА, 8 апр – РИА Новости. Обнаруженный Турцией газ в Черном море способен удовлетворять бытовые потребности на протяжении 35 лет, сообщил министр энергетики и природных ресурсов страны Фатих Донмез.
Турция в 2020 году обнаружила в Черном море крупное месторождение газа, объемы которого оценили в 540 миллиардов кубометров. Тогда президент страны Реджеп Тайип Эрдоган назвал его крупнейшим в стране. Также он сообщал, что в Черном море найдено месторождение газа объемом 58 миллиардов кубометров, а общие запасы черноморского газа достигли 710 миллиардов кубометров и стоят на международных рынках 1 триллион долларов. Во время выступления в парламенте Эрдоган заявил, что добываемый Турцией на шельфе Черного моря природный газ начнет поступать в национальную распределительную систему 20 апреля.
"Наши запасы 710 миллиардов кубометров газа. Это способно на 35 лет удовлетворить потребности всех жилых домов", - сказал Донмез в интервью CNN Türk.
По его словам, население сможет использовать черноморский газ в домах с мая.
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