https://ria.ru/20230408/gaz-1863936704.html

В Турции подсчитали, на сколько лет хватит найденного в Черном море газа

В Турции подсчитали, на сколько лет хватит найденного в Черном море газа - РИА Новости, 08.04.2023

В Турции подсчитали, на сколько лет хватит найденного в Черном море газа

Обнаруженный Турцией газ в Черном море способен удовлетворять бытовые потребности на протяжении 35 лет, сообщил министр энергетики и природных ресурсов страны... РИА Новости, 08.04.2023

2023-04-08T10:46

2023-04-08T10:46

2023-04-08T10:46

экономика

черное море

турция

реджеп тайип эрдоган

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АНКАРА, 8 апр – РИА Новости. Обнаруженный Турцией газ в Черном море способен удовлетворять бытовые потребности на протяжении 35 лет, сообщил министр энергетики и природных ресурсов страны Фатих Донмез. Турция в 2020 году обнаружила в Черном море крупное месторождение газа, объемы которого оценили в 540 миллиардов кубометров. Тогда президент страны Реджеп Тайип Эрдоган назвал его крупнейшим в стране. Также он сообщал, что в Черном море найдено месторождение газа объемом 58 миллиардов кубометров, а общие запасы черноморского газа достигли 710 миллиардов кубометров и стоят на международных рынках 1 триллион долларов. Во время выступления в парламенте Эрдоган заявил, что добываемый Турцией на шельфе Черного моря природный газ начнет поступать в национальную распределительную систему 20 апреля. "Наши запасы 710 миллиардов кубометров газа. Это способно на 35 лет удовлетворить потребности всех жилых домов", - сказал Донмез в интервью CNN Türk. По его словам, население сможет использовать черноморский газ в домах с мая.

https://ria.ru/20230405/gazoprovod-1863083568.html

черное море

турция

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

экономика, черное море, турция, реджеп тайип эрдоган