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СМИ узнали о коварном плане США против России - РИА Новости, 08.04.2023
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14:44 08.04.2023 (обновлено: 15:27 08.04.2023)
https://ria.ru/20230408/fbr-1863965911.html
СМИ узнали о коварном плане США против России
СМИ узнали о коварном плане США против России - РИА Новости, 08.04.2023
СМИ узнали о коварном плане США против России
Американская разведка с помощью соцсетей пытается вербовать россиян для сбора разведданных, сообщил телеканал Fox News. РИА Новости, 08.04.2023
2023-04-08T14:44
2023-04-08T15:27
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МОСКВА, 8 апр — РИА Новости. Американская разведка с помощью соцсетей пытается вербовать россиян для сбора разведданных, сообщил телеканал Fox News.По данным СМИ, ФБР занимается этим с февраля."В видео, размещенном в Facebook* (соцсеть запрещена в России как экстремистская) и Twitter, показаны сцены из столицы США и российского посольства, а голос на русском говорит слушателям, что ФБР может изменить их будущее, если они смогут предоставить США разведданные. Рассказчик говорит, что ФБР ищет шпионов, эмигрантов и всех, у кого есть информация о противодействии Кремлю", — пояснили журналисты.Опрошенные телеканалом эксперты неоднозначно высказались о подобном заявлении. Бывший офицер Управления военной разведки по российской доктрине и стратегии Ребекка Коффлер заявила, что качество ролика оставляет желать лучшего и это подрывает авторитет ФБР.Коффлер также пожелала удачи сотрудникам американской разведки, однако добавила, что почти не верит в успех их задумки.* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
https://ria.ru/20230408/ritter-1863908798.html
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в мире, технологии, россия, сша, екатеринбург, фбр, facebook, twitter
В мире, Технологии, Россия, США, Екатеринбург, ФБР, Facebook, Twitter
СМИ узнали о коварном плане США против России

Fox News: ФБР пытается вербовать россиян через соцсети

© РИА Новости / Алексей Агарышев | Перейти в медиабанкЗдание Федерального бюро расследований в Вашингтоне
Здание Федерального бюро расследований в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 08.04.2023
© РИА Новости / Алексей Агарышев
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МОСКВА, 8 апр — РИА Новости. Американская разведка с помощью соцсетей пытается вербовать россиян для сбора разведданных, сообщил телеканал Fox News.
По данным СМИ, ФБР занимается этим с февраля.
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"В видео, размещенном в Facebook* (соцсеть запрещена в России как экстремистская) и Twitter, показаны сцены из столицы США и российского посольства, а голос на русском говорит слушателям, что ФБР может изменить их будущее, если они смогут предоставить США разведданные. Рассказчик говорит, что ФБР ищет шпионов, эмигрантов и всех, у кого есть информация о противодействии Кремлю", — пояснили журналисты.
Опрошенные телеканалом эксперты неоднозначно высказались о подобном заявлении. Бывший офицер Управления военной разведки по российской доктрине и стратегии Ребекка Коффлер заявила, что качество ролика оставляет желать лучшего и это подрывает авторитет ФБР.
«

"ФБР использует этот новый метод по нескольким причинам. Во-первых, крайне сложно завербовать российских агентов. Россия — сверхтяжелая среда, потому что ее контрразведывательные службы — одни из самых эффективных и жестких в мире. ФБР реагирует на современность, когда молодые люди постоянно находятся в социальных сетях. Оно пытается закинуть широкую сеть и получить большую отдачу, привлекая больше потенциальных кандидатов для шпионажа в пользу США", — сказала эксперт.

Коффлер также пожелала удачи сотрудникам американской разведки, однако добавила, что почти не верит в успех их задумки.
* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
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