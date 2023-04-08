СМИ узнали о коварном плане США против России
Fox News: ФБР пытается вербовать россиян через соцсети
© РИА Новости / Алексей Агарышев | Перейти в медиабанкЗдание Федерального бюро расследований в Вашингтоне
Здание Федерального бюро расследований в Вашингтоне. Архивное фото
МОСКВА, 8 апр — РИА Новости. Американская разведка с помощью соцсетей пытается вербовать россиян для сбора разведданных, сообщил телеканал Fox News.
По данным СМИ, ФБР занимается этим с февраля.
"В видео, размещенном в Facebook* (соцсеть запрещена в России как экстремистская) и Twitter, показаны сцены из столицы США и российского посольства, а голос на русском говорит слушателям, что ФБР может изменить их будущее, если они смогут предоставить США разведданные. Рассказчик говорит, что ФБР ищет шпионов, эмигрантов и всех, у кого есть информация о противодействии Кремлю", — пояснили журналисты.
Опрошенные телеканалом эксперты неоднозначно высказались о подобном заявлении. Бывший офицер Управления военной разведки по российской доктрине и стратегии Ребекка Коффлер заявила, что качество ролика оставляет желать лучшего и это подрывает авторитет ФБР.
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"ФБР использует этот новый метод по нескольким причинам. Во-первых, крайне сложно завербовать российских агентов. Россия — сверхтяжелая среда, потому что ее контрразведывательные службы — одни из самых эффективных и жестких в мире. ФБР реагирует на современность, когда молодые люди постоянно находятся в социальных сетях. Оно пытается закинуть широкую сеть и получить большую отдачу, привлекая больше потенциальных кандидатов для шпионажа в пользу США", — сказала эксперт.
Коффлер также пожелала удачи сотрудникам американской разведки, однако добавила, что почти не верит в успех их задумки.
* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.