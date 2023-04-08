https://ria.ru/20230408/fbr-1863965911.html

СМИ узнали о коварном плане США против России

СМИ узнали о коварном плане США против России - РИА Новости, 08.04.2023

СМИ узнали о коварном плане США против России

Американская разведка с помощью соцсетей пытается вербовать россиян для сбора разведданных, сообщил телеканал Fox News. РИА Новости, 08.04.2023

2023-04-08T14:44

2023-04-08T14:44

2023-04-08T15:27

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МОСКВА, 8 апр — РИА Новости. Американская разведка с помощью соцсетей пытается вербовать россиян для сбора разведданных, сообщил телеканал Fox News.По данным СМИ, ФБР занимается этим с февраля."В видео, размещенном в Facebook* (соцсеть запрещена в России как экстремистская) и Twitter, показаны сцены из столицы США и российского посольства, а голос на русском говорит слушателям, что ФБР может изменить их будущее, если они смогут предоставить США разведданные. Рассказчик говорит, что ФБР ищет шпионов, эмигрантов и всех, у кого есть информация о противодействии Кремлю", — пояснили журналисты.Опрошенные телеканалом эксперты неоднозначно высказались о подобном заявлении. Бывший офицер Управления военной разведки по российской доктрине и стратегии Ребекка Коффлер заявила, что качество ролика оставляет желать лучшего и это подрывает авторитет ФБР.Коффлер также пожелала удачи сотрудникам американской разведки, однако добавила, что почти не верит в успех их задумки.* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.

https://ria.ru/20230408/ritter-1863908798.html

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Ольга Матыс

Ольга Матыс

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Матыс

в мире, технологии, россия, сша, екатеринбург, фбр, facebook, twitter