https://ria.ru/20230408/erdogan-1864014640.html
Эрдоган обсудил с президентом Израиля напряженность в секторе Газа
Эрдоган обсудил с президентом Израиля напряженность в секторе Газа - РИА Новости, 08.04.2023
Эрдоган обсудил с президентом Израиля напряженность в секторе Газа
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган провел телефонные переговоры с израильским коллегой Исхаком Герцогом, заявил о недопустимости нарастания напряженности в... РИА Новости, 08.04.2023
2023-04-08T23:05
2023-04-08T23:05
2023-04-08T23:05
в мире
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реджеп тайип эрдоган
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АНКАРА, 8 апр - РИА Новости. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган провел телефонные переговоры с израильским коллегой Исхаком Герцогом, заявил о недопустимости нарастания напряженности в секторе Газа. "В ходе переговоров обсуждались рейд израильских сил безопасности на мечеть Аль-Акса, нападение на мечеть Кибла и жесткое вмешательство в отношении тех, кто находится в святых местах. Президент Эрдоган заявил, что в этот чувствительный период, когда месяц Рамадан совпадает с Песахом, нельзя допустить дальнейшей эскалации напряженности, распространившейся на Газу и Ливан",- сообщила канцелярия турецкого лидера. Ранее в субботу министр обороны Израиля Йоав Галлант поручил военному ведомству выделить ресурсы армии и военнослужащих, чтобы усилить полицию на фоне терактов и общей ситуации с безопасностью в еврейском государстве. В последние дни ситуация в сфере безопасности в Израиле ухудшилась в результате продолжающихся терактов, ракетных обстрелов с территории сектора Газа и Ливана, а также неспокойной обстановкой на Храмовой горе в Иерусалиме, где регулярно, в период священного для мусульман месяца Рамадан, происходят столкновения палестинцев с израильской полицией. В пятницу вечером автомобиль протаранил группу людей на набережной Тель-Авива недалеко от Яффо, водитель был нейтрализован. МИД Израиля назвал нападение терактом. В результате погиб молодой мужчина, который оказался итальянским туристом, еще семь человек были ранены. Все пострадавшие в теракте являются иностранцами, сообщили медики. Премьер Израиля Биньямин Нетаньяху отдал распоряжение полиции и армии о мобилизации резервистов после теракта.
https://ria.ru/20230407/livan-1863637390.html
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в мире, израиль, реджеп тайип эрдоган, турция, биньямин нетаньяху
В мире, Израиль, Реджеп Тайип Эрдоган, Турция, Биньямин Нетаньяху
Эрдоган обсудил с президентом Израиля напряженность в секторе Газа
Эрдоган заявил Герцогу о недопустимости нарастания напряженности в секторе Газа
АНКАРА, 8 апр - РИА Новости. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган провел телефонные переговоры с израильским коллегой Исхаком Герцогом, заявил о недопустимости нарастания напряженности в секторе Газа.
"В ходе переговоров обсуждались рейд израильских сил безопасности на мечеть Аль-Акса, нападение на мечеть Кибла и жесткое вмешательство в отношении тех, кто находится в святых местах. Президент Эрдоган заявил, что в этот чувствительный период, когда месяц Рамадан совпадает с Песахом, нельзя допустить дальнейшей эскалации напряженности, распространившейся на Газу и Ливан",- сообщила канцелярия турецкого лидера.
Израиль вслед за сектором Газа наносит удары и по территории Ливана
Ранее в субботу министр обороны Израиля Йоав Галлант поручил военному ведомству выделить ресурсы армии и военнослужащих, чтобы усилить полицию на фоне терактов и общей ситуации с безопасностью в еврейском государстве.
В последние дни ситуация в сфере безопасности в Израиле ухудшилась в результате продолжающихся терактов, ракетных обстрелов с территории сектора Газа и Ливана
, а также неспокойной обстановкой на Храмовой горе в Иерусалиме
, где регулярно, в период священного для мусульман месяца Рамадан, происходят столкновения палестинцев с израильской полицией.
В пятницу вечером автомобиль протаранил группу людей на набережной Тель-Авива
недалеко от Яффо, водитель был нейтрализован. МИД Израиля назвал нападение терактом. В результате погиб молодой мужчина, который оказался итальянским туристом, еще семь человек были ранены. Все пострадавшие в теракте являются иностранцами, сообщили медики. Премьер Израиля Биньямин Нетаньяху
отдал распоряжение полиции и армии о мобилизации резервистов после теракта.
Израиль построит стену вдоль шоссе около границы с сектором Газа, пишут СМИ