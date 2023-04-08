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Эрдоган обсудил с президентом Израиля напряженность в секторе Газа - РИА Новости, 08.04.2023
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23:05 08.04.2023
https://ria.ru/20230408/erdogan-1864014640.html
Эрдоган обсудил с президентом Израиля напряженность в секторе Газа
Эрдоган обсудил с президентом Израиля напряженность в секторе Газа - РИА Новости, 08.04.2023
Эрдоган обсудил с президентом Израиля напряженность в секторе Газа
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган провел телефонные переговоры с израильским коллегой Исхаком Герцогом, заявил о недопустимости нарастания напряженности в... РИА Новости, 08.04.2023
2023-04-08T23:05
2023-04-08T23:05
в мире
израиль
реджеп тайип эрдоган
турция
биньямин нетаньяху
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АНКАРА, 8 апр - РИА Новости. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган провел телефонные переговоры с израильским коллегой Исхаком Герцогом, заявил о недопустимости нарастания напряженности в секторе Газа. "В ходе переговоров обсуждались рейд израильских сил безопасности на мечеть Аль-Акса, нападение на мечеть Кибла и жесткое вмешательство в отношении тех, кто находится в святых местах. Президент Эрдоган заявил, что в этот чувствительный период, когда месяц Рамадан совпадает с Песахом, нельзя допустить дальнейшей эскалации напряженности, распространившейся на Газу и Ливан",- сообщила канцелярия турецкого лидера. Ранее в субботу министр обороны Израиля Йоав Галлант поручил военному ведомству выделить ресурсы армии и военнослужащих, чтобы усилить полицию на фоне терактов и общей ситуации с безопасностью в еврейском государстве. В последние дни ситуация в сфере безопасности в Израиле ухудшилась в результате продолжающихся терактов, ракетных обстрелов с территории сектора Газа и Ливана, а также неспокойной обстановкой на Храмовой горе в Иерусалиме, где регулярно, в период священного для мусульман месяца Рамадан, происходят столкновения палестинцев с израильской полицией. В пятницу вечером автомобиль протаранил группу людей на набережной Тель-Авива недалеко от Яффо, водитель был нейтрализован. МИД Израиля назвал нападение терактом. В результате погиб молодой мужчина, который оказался итальянским туристом, еще семь человек были ранены. Все пострадавшие в теракте являются иностранцами, сообщили медики. Премьер Израиля Биньямин Нетаньяху отдал распоряжение полиции и армии о мобилизации резервистов после теракта.
https://ria.ru/20230407/livan-1863637390.html
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в мире, израиль, реджеп тайип эрдоган, турция, биньямин нетаньяху
В мире, Израиль, Реджеп Тайип Эрдоган, Турция, Биньямин Нетаньяху
Эрдоган обсудил с президентом Израиля напряженность в секторе Газа

Эрдоган заявил Герцогу о недопустимости нарастания напряженности в секторе Газа

© РИА Новости / Павел Бедняков | Перейти в медиабанкПрезидент Турции Реджеп Тайип Эрдоган
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган - РИА Новости, 1920, 08.04.2023
© РИА Новости / Павел Бедняков
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Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. Архивное фото
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АНКАРА, 8 апр - РИА Новости. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган провел телефонные переговоры с израильским коллегой Исхаком Герцогом, заявил о недопустимости нарастания напряженности в секторе Газа.
"В ходе переговоров обсуждались рейд израильских сил безопасности на мечеть Аль-Акса, нападение на мечеть Кибла и жесткое вмешательство в отношении тех, кто находится в святых местах. Президент Эрдоган заявил, что в этот чувствительный период, когда месяц Рамадан совпадает с Песахом, нельзя допустить дальнейшей эскалации напряженности, распространившейся на Газу и Ливан",- сообщила канцелярия турецкого лидера.
Воздушные удары по сектору Газа - РИА Новости, 1920, 07.04.2023
Израиль вслед за сектором Газа наносит удары и по территории Ливана
7 апреля, 04:29
Ранее в субботу министр обороны Израиля Йоав Галлант поручил военному ведомству выделить ресурсы армии и военнослужащих, чтобы усилить полицию на фоне терактов и общей ситуации с безопасностью в еврейском государстве.
В последние дни ситуация в сфере безопасности в Израиле ухудшилась в результате продолжающихся терактов, ракетных обстрелов с территории сектора Газа и Ливана, а также неспокойной обстановкой на Храмовой горе в Иерусалиме, где регулярно, в период священного для мусульман месяца Рамадан, происходят столкновения палестинцев с израильской полицией.
В пятницу вечером автомобиль протаранил группу людей на набережной Тель-Авива недалеко от Яффо, водитель был нейтрализован. МИД Израиля назвал нападение терактом. В результате погиб молодой мужчина, который оказался итальянским туристом, еще семь человек были ранены. Все пострадавшие в теракте являются иностранцами, сообщили медики. Премьер Израиля Биньямин Нетаньяху отдал распоряжение полиции и армии о мобилизации резервистов после теракта.
Ракеты, выпущенные из сектора Газа. 6 августа 2022 - РИА Новости, 1920, 05.01.2023
Израиль построит стену вдоль шоссе около границы с сектором Газа, пишут СМИ
5 января, 21:36
 
В миреИзраильРеджеп Тайип ЭрдоганТурцияБиньямин Нетаньяху
 
 
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