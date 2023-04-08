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СМИ: минюст США расследует утечку секретных документов по Украине и Китаю - РИА Новости, 08.04.2023
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04:29 08.04.2023
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СМИ: минюст США расследует утечку секретных документов по Украине и Китаю
СМИ: минюст США расследует утечку секретных документов по Украине и Китаю - РИА Новости, 08.04.2023
СМИ: минюст США расследует утечку секретных документов по Украине и Китаю
Минюст США расследует утечку секретных документов об Украине и Китае, которые якобы появились в соцсетях, сообщает газета Washington Post. РИА Новости, 08.04.2023
2023-04-08T04:29
2023-04-08T04:29
в мире
сша
украина
китай
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ВАШИНГТОН, 8 апр - РИА Новости. Минюст США расследует утечку секретных документов об Украине и Китае, которые якобы появились в соцсетях, сообщает газета Washington Post. Как говорится в сообщении, журналисты газеты изучили десятки документов, которые могут быть фотокопиями секретных материалов, датированных концом февраля - началом марта, и касаться брифингов разведки по ситуации в мире и оценок оборонительных возможностей Украины. По тем же данным, документы включают в себя аналитические заключения США о Китае и других странах. "Материалы также содержат отсылки к засекреченным источникам и методам сбора информации, что вызвало тревогу у чиновников США, ответственных за национальную безопасность", - говорится в сообщении. Газета со ссылкой на анонимный военный источник сообщает, что многие документы - это подготовленные зимой материалы для начальника объединенного комитета штабов США Марка Милли и других высокопоставленных представителей Пентагона, уточняя, что доступ к материалам был у многих американских военных с достаточными полномочиями. В Пентагоне ранее сообщили РИА Новости, что изучают информацию об утечке секретных документов. Как утверждает газета New York Times, новая порция секретных документов, слитых в сеть, содержит материалы США по Украине, Китаю и Ближнему Востоку. Речь идет об утечке более 100 документов, которые, по данным издания, появились в соцсети Twitter и на других платформах. В минувший четверг газета сообщала, что Пентагон расследует утечку в соцсети материалов, где описываются состояние украинских войск и планов США и НАТО по их укреплению. Издание отметило, что документы, датированные началом марта, якобы распространяются в "российских проправительственных телеграм-каналах".
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в мире, сша, украина, китай, марк милли, министерство обороны сша, нато
В мире, США, Украина, Китай, Марк Милли, Министерство обороны США, НАТО
СМИ: минюст США расследует утечку секретных документов по Украине и Китаю

WP: минюст США расследует утечку секретных документов об Украине и КНР, появившихся в Сети

© AP Photo / Jacquelyn MartinСотрудники службы безопасности перед зданием Министерства Юстиции США
Сотрудники службы безопасности перед зданием Министерства Юстиции США - РИА Новости, 1920, 08.04.2023
© AP Photo / Jacquelyn Martin
Сотрудники службы безопасности перед зданием Министерства Юстиции США. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 8 апр - РИА Новости. Минюст США расследует утечку секретных документов об Украине и Китае, которые якобы появились в соцсетях, сообщает газета Washington Post.
«
"Ведомство заявило, что на связи с Пентагоном и начало расследование", - сообщает издание.
Как говорится в сообщении, журналисты газеты изучили десятки документов, которые могут быть фотокопиями секретных материалов, датированных концом февраля - началом марта, и касаться брифингов разведки по ситуации в мире и оценок оборонительных возможностей Украины. По тем же данным, документы включают в себя аналитические заключения США о Китае и других странах. "Материалы также содержат отсылки к засекреченным источникам и методам сбора информации, что вызвало тревогу у чиновников США, ответственных за национальную безопасность", - говорится в сообщении.
Газета со ссылкой на анонимный военный источник сообщает, что многие документы - это подготовленные зимой материалы для начальника объединенного комитета штабов США Марка Милли и других высокопоставленных представителей Пентагона, уточняя, что доступ к материалам был у многих американских военных с достаточными полномочиями.
В Пентагоне ранее сообщили РИА Новости, что изучают информацию об утечке секретных документов.
Как утверждает газета New York Times, новая порция секретных документов, слитых в сеть, содержит материалы США по Украине, Китаю и Ближнему Востоку. Речь идет об утечке более 100 документов, которые, по данным издания, появились в соцсети Twitter и на других платформах.
В минувший четверг газета сообщала, что Пентагон расследует утечку в соцсети материалов, где описываются состояние украинских войск и планов США и НАТО по их укреплению. Издание отметило, что документы, датированные началом марта, якобы распространяются в "российских проправительственных телеграм-каналах".
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