https://ria.ru/20230408/briks-1863915394.html

Давление Запада только укрепило сотрудничество стран БРИКС, заявили в ЮАР

Давление Запада только укрепило сотрудничество стран БРИКС, заявили в ЮАР - РИА Новости, 08.04.2023

Давление Запада только укрепило сотрудничество стран БРИКС, заявили в ЮАР

Сотрудничество в блоке БРИКС из-за давления западных стран только укрепилось и стало интенсивнее, заявил РИА Новости шерпа ЮАР в объединении Анил Суклал. РИА Новости, 08.04.2023

2023-04-08T06:14

2023-04-08T06:14

2023-04-08T10:38

юар

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брикс

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МОСКВА, 8 апр - РИА Новости. Сотрудничество в блоке БРИКС из-за давления западных стран только укрепилось и стало интенсивнее, заявил РИА Новости шерпа ЮАР в объединении Анил Суклал. Он подчеркнул, что БРИКС высоко ценят, а Южно-Африканская республика продолжает сотрудничать и укреплять связи со всеми участниками блока, причем остальные страны глобального юга хотят быть частью БРИКС. БРИКС объединяет Бразилию, Россию, Индию, Китай и ЮАР. К экономическому блоку намерены присоединиться еще ряд стран, в их числе Аргентина, Иран, а также, согласно сообщению МИД Китая, Индонезия, Турция, Саудовская Аравия, Египет. ЮАР получила председательство в БРИКС от Китая в начале этого года. Оно продлится до конца 2023 года, а затем будет передано следующей стране.

https://ria.ru/20230408/briks-1863914153.html

юар

китай

москва

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