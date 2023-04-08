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Давление Запада только укрепило сотрудничество стран БРИКС, заявили в ЮАР - РИА Новости, 08.04.2023
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06:14 08.04.2023 (обновлено: 10:38 08.04.2023)
https://ria.ru/20230408/briks-1863915394.html
Давление Запада только укрепило сотрудничество стран БРИКС, заявили в ЮАР
Давление Запада только укрепило сотрудничество стран БРИКС, заявили в ЮАР - РИА Новости, 08.04.2023
Давление Запада только укрепило сотрудничество стран БРИКС, заявили в ЮАР
Сотрудничество в блоке БРИКС из-за давления западных стран только укрепилось и стало интенсивнее, заявил РИА Новости шерпа ЮАР в объединении Анил Суклал. РИА Новости, 08.04.2023
2023-04-08T06:14
2023-04-08T10:38
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МОСКВА, 8 апр - РИА Новости. Сотрудничество в блоке БРИКС из-за давления западных стран только укрепилось и стало интенсивнее, заявил РИА Новости шерпа ЮАР в объединении Анил Суклал. Он подчеркнул, что БРИКС высоко ценят, а Южно-Африканская республика продолжает сотрудничать и укреплять связи со всеми участниками блока, причем остальные страны глобального юга хотят быть частью БРИКС. БРИКС объединяет Бразилию, Россию, Индию, Китай и ЮАР. К экономическому блоку намерены присоединиться еще ряд стран, в их числе Аргентина, Иран, а также, согласно сообщению МИД Китая, Индонезия, Турция, Саудовская Аравия, Египет. ЮАР получила председательство в БРИКС от Китая в начале этого года. Оно продлится до конца 2023 года, а затем будет передано следующей стране.
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юар, китай, москва, брикс, в мире
ЮАР, Китай, Москва, БРИКС, В мире
Давление Запада только укрепило сотрудничество стран БРИКС, заявили в ЮАР

Шерпа ЮАР Суклал: сотрудничество в блоке БРИКС из-за давления Запада только укрепилось

© РИА Новости / Нина Зотина | Перейти в медиабанкШерпа ЮАР в БРИКС Анил Суклал во время пресс-конференции " в Международном мультимедийном пресс-центре "Россия сегодня" в Москве
Шерпа ЮАР в БРИКС Анил Суклал во время пресс-конференции в Международном мультимедийном пресс-центре Россия сегодня в Москве - РИА Новости, 1920, 08.04.2023
© РИА Новости / Нина Зотина
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Шерпа ЮАР в БРИКС Анил Суклал во время пресс-конференции " в Международном мультимедийном пресс-центре "Россия сегодня" в Москве
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МОСКВА, 8 апр - РИА Новости. Сотрудничество в блоке БРИКС из-за давления западных стран только укрепилось и стало интенсивнее, заявил РИА Новости шерпа ЮАР в объединении Анил Суклал.
«
"Произошли определенные изменения: наше сотрудничество стало интенсивнее и укрепилось. И вы видите, как десятки стран глобального юга просят о том, чтобы стать частью семьи БРИКС. Вот какие изменения произошли", - сказал Суклал, отвечая на вопрос, произошли ли какие-то изменения в БРИКС из-за того, что Запад пытается заставить страны не сотрудничать с Москвой.
Он подчеркнул, что БРИКС высоко ценят, а Южно-Африканская республика продолжает сотрудничать и укреплять связи со всеми участниками блока, причем остальные страны глобального юга хотят быть частью БРИКС.
БРИКС объединяет Бразилию, Россию, Индию, Китай и ЮАР. К экономическому блоку намерены присоединиться еще ряд стран, в их числе Аргентина, Иран, а также, согласно сообщению МИД Китая, Индонезия, Турция, Саудовская Аравия, Египет. ЮАР получила председательство в БРИКС от Китая в начале этого года. Оно продлится до конца 2023 года, а затем будет передано следующей стране.
Шерпа ЮАР в БРИКС Анил Суклал во время пресс-конференции в Международном мультимедийном пресс-центре Россия сегодня в Москве - РИА Новости, 1920, 08.04.2023
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