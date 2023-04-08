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В ЮАР заявили о готовности к приезду Путина на саммит БРИКС - РИА Новости, 08.04.2023
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05:45 08.04.2023 (обновлено: 10:36 08.04.2023)
https://ria.ru/20230408/briks-1863914153.html
В ЮАР заявили о готовности к приезду Путина на саммит БРИКС
В ЮАР заявили о готовности к приезду Путина на саммит БРИКС - РИА Новости, 08.04.2023
В ЮАР заявили о готовности к приезду Путина на саммит БРИКС
ЮАР готовится к тому, что лидеры всех стран БРИКС, в том числе президент России Владимир Путин, лично примут участие в саммите в августе, заявил РИА Новости... РИА Новости, 08.04.2023
2023-04-08T05:45
2023-04-08T10:36
юар
россия
китай
владимир путин
дмитрий песков
наледи пандор
брикс
в мире
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МОСКВА, 8 апр — РИА Новости. ЮАР готовится к тому, что лидеры всех стран БРИКС, в том числе президент России Владимир Путин, лично примут участие в саммите в августе, заявил РИА Новости шерпа ЮАР в объединении Анил Суклал."У нас есть подтверждение, что все лидеры примут участие в саммите", — сказал он. На уточняющий вопрос о том, будут ли лидеры пяти стран участвовать лично, он ответил утвердительно."Россия не утверждала обратного. Приглашение направил президент (ЮАР. — Прим. ред.) Рамофоса, президент Путин поблагодарил, мы готовимся к тому, что все лидеры будут присутствовать в ЮАР. Наш кабинет министров занят тем, что обсуждает этот вопрос, но, как я сказал, мы готовимся к полноценному саммиту", — заключил шерпа.Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что решение о присутствии Путина на саммите БРИКС в ЮАР пока не принималось.В середине марта представитель главы республики Винсент Магвенью заявил, что Южная Африка принимает во внимание ордер МУС на "арест" президента России в свете предстоящего 15-го саммита БРИКС.Досудебная палата МУС, юрисдикцию которого Москва не признает, 17 марта выдала ордер на "арест" Путина и детского омбудсмена Марии Львовой-Беловой. Как заявил ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, постановка вопроса МУС об "аресте" президента неприемлема, Москва не признает его юрисдикцию, а любые его решения ничтожны с точки зрения права.По словам представителя Кремля, сама постановка вопроса "возмутительная и неприемлемая". Заместитель председателя Совета Безопасности Дмитрий Медведев также заявил, что "эффективность деятельности МУС нулевая, это не Нюрнбергский и Токийский трибуналы, и даже не сомнительный трибунал по Югославии".БРИКС объединяет Бразилию, Россию, Индию, Китай и ЮАР. К экономическому блоку намерены присоединиться еще ряд стран, в их числе Аргентина, Иран, а также, согласно сообщению МИД Китая, Индонезия, Турция, Саудовская Аравия и Египет. ЮАР получила председательство в БРИКС от Китая в начале этого года. Оно продлится до конца 2023 года, а затем будет передано следующей стране. Саммит блока должен состояться в августе 2023 года.
https://ria.ru/20230408/briks-1863915394.html
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юар, россия, китай, владимир путин, дмитрий песков, наледи пандор, брикс, в мире
ЮАР, Россия, Китай, Владимир Путин, Дмитрий Песков, Наледи Пандор, БРИКС, В мире
В ЮАР заявили о готовности к приезду Путина на саммит БРИКС

Шерпа Суклал: ЮАР готова к приезду на саммит всех лидеров БРИКС, в том числе Путина

© РИА Новости / Нина Зотина | Перейти в медиабанкШерпа ЮАР в БРИКС Анил Суклал во время пресс-конференции " в Международном мультимедийном пресс-центре "Россия сегодня" в Москве
Шерпа ЮАР в БРИКС Анил Суклал во время пресс-конференции в Международном мультимедийном пресс-центре Россия сегодня в Москве - РИА Новости, 1920, 08.04.2023
© РИА Новости / Нина Зотина
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Шерпа ЮАР в БРИКС Анил Суклал во время пресс-конференции " в Международном мультимедийном пресс-центре "Россия сегодня" в Москве
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МОСКВА, 8 апр — РИА Новости. ЮАР готовится к тому, что лидеры всех стран БРИКС, в том числе президент России Владимир Путин, лично примут участие в саммите в августе, заявил РИА Новости шерпа ЮАР в объединении Анил Суклал.
"У нас есть подтверждение, что все лидеры примут участие в саммите", — сказал он.
Шерпа ЮАР в БРИКС Анил Суклал во время пресс-конференции в Международном мультимедийном пресс-центре Россия сегодня в Москве - РИА Новости, 1920, 08.04.2023
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На уточняющий вопрос о том, будут ли лидеры пяти стран участвовать лично, он ответил утвердительно.
"Россия не утверждала обратного. Приглашение направил президент (ЮАР. — Прим. ред.) Рамофоса, президент Путин поблагодарил, мы готовимся к тому, что все лидеры будут присутствовать в ЮАР. Наш кабинет министров занят тем, что обсуждает этот вопрос, но, как я сказал, мы готовимся к полноценному саммиту", — заключил шерпа.
Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что решение о присутствии Путина на саммите БРИКС в ЮАР пока не принималось.
В середине марта представитель главы республики Винсент Магвенью заявил, что Южная Африка принимает во внимание ордер МУС на "арест" президента России в свете предстоящего 15-го саммита БРИКС.
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Досудебная палата МУС, юрисдикцию которого Москва не признает, 17 марта выдала ордер на "арест" Путина и детского омбудсмена Марии Львовой-Беловой. Как заявил ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, постановка вопроса МУС об "аресте" президента неприемлема, Москва не признает его юрисдикцию, а любые его решения ничтожны с точки зрения права.
По словам представителя Кремля, сама постановка вопроса "возмутительная и неприемлемая". Заместитель председателя Совета Безопасности Дмитрий Медведев также заявил, что "эффективность деятельности МУС нулевая, это не Нюрнбергский и Токийский трибуналы, и даже не сомнительный трибунал по Югославии".
БРИКС объединяет Бразилию, Россию, Индию, Китай и ЮАР. К экономическому блоку намерены присоединиться еще ряд стран, в их числе Аргентина, Иран, а также, согласно сообщению МИД Китая, Индонезия, Турция, Саудовская Аравия и Египет. ЮАР получила председательство в БРИКС от Китая в начале этого года. Оно продлится до конца 2023 года, а затем будет передано следующей стране. Саммит блока должен состояться в августе 2023 года.
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