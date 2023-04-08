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На Маврикии хотели бы узнать больше о русской бане - РИА Новости, 08.04.2023
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Туризм
 
09:25 08.04.2023 (обновлено: 10:10 08.04.2023)
https://ria.ru/20230408/banya-1863925311.html
На Маврикии хотели бы узнать больше о русской бане
На Маврикии хотели бы узнать больше о русской бане - РИА Новости, 08.04.2023
На Маврикии хотели бы узнать больше о русской бане
Россия могла бы представить Маврикию русские бани, Порт-Луи хотел бы узнать больше о них, заявил в интервью РИА Новости посол страны в Москве Хесвар Джанке. РИА Новости, 08.04.2023
2023-04-08T09:25
2023-04-08T10:10
туризм
новости - туризм
маврикий
россия
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МОСКВА, 8 апр - РИА Новости. Россия могла бы представить Маврикию русские бани, Порт-Луи хотел бы узнать больше о них, заявил в интервью РИА Новости посол страны в Москве Хесвар Джанке. "Наша страна ориентирована на туристов, но российская сторона могла бы представить Маврикию свою продукцию, например, показать русские бани. Кроме того, нужно помнить, отправляясь на Маврикий, что там не только пятизвездочные отели, но есть и отели других категорий, есть квартиры и дома, которые сдаются в аренду", - сказал дипломат в интервью агентству. Маврикий – островное государство в Юго-Восточной Африке, расположенное в Индийском океане к югу от Мадагаскара. В состав республики входят одноименный и крупнейший остров, остров Родригес и множество мелких островов. Остров Маврикий имеет вулканическое происхождение и окружен барьером коралловых рифов. Гражданам России для въезда на Маврикий виза не требуется, если целью является туризм и срок пребывания в стране не превышает 60 дней. Читайте полный текст интервью &gt;&gt;&gt;
https://ria.ru/20230408/mavrikiy-1863912519.html
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новости - туризм, маврикий, россия
Туризм, Новости - Туризм, Маврикий, Россия
На Маврикии хотели бы узнать больше о русской бане

Посол Маврикия Джанке: Россия могла бы представить жителям острова русские бани

© Pixabay / frankkurthМаврикий
Маврикий - РИА Новости, 1920, 08.04.2023
© Pixabay / frankkurth
Маврикий. Архивное фото
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МОСКВА, 8 апр - РИА Новости. Россия могла бы представить Маврикию русские бани, Порт-Луи хотел бы узнать больше о них, заявил в интервью РИА Новости посол страны в Москве Хесвар Джанке.
"Наша страна ориентирована на туристов, но российская сторона могла бы представить Маврикию свою продукцию, например, показать русские бани. Кроме того, нужно помнить, отправляясь на Маврикий, что там не только пятизвездочные отели, но есть и отели других категорий, есть квартиры и дома, которые сдаются в аренду", - сказал дипломат в интервью агентству.
Маврикий – островное государство в Юго-Восточной Африке, расположенное в Индийском океане к югу от Мадагаскара. В состав республики входят одноименный и крупнейший остров, остров Родригес и множество мелких островов. Остров Маврикий имеет вулканическое происхождение и окружен барьером коралловых рифов.
Гражданам России для въезда на Маврикий виза не требуется, если целью является туризм и срок пребывания в стране не превышает 60 дней.
Читайте полный текст интервью >>>
Город Порт-Луи, Маврикий - РИА Новости, 1920, 08.04.2023
Посол Маврикия ожидает запуск прямых рейсов из России в ближайшие месяцы
04:38
 
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