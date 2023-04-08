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В КНДР обвинили AUKUS в разрушении режима ядерного нераспространения - РИА Новости, 08.04.2023
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04:46 08.04.2023
https://ria.ru/20230408/aukus-1863912655.html
В КНДР обвинили AUKUS в разрушении режима ядерного нераспространения
В КНДР обвинили AUKUS в разрушении режима ядерного нераспространения - РИА Новости, 08.04.2023
В КНДР обвинили AUKUS в разрушении режима ядерного нераспространения
Объединение AUKUS является продуктом "новой холодной войны", разрушает международный режим ядерного нераспространения и вызывает гонку вооружений, скоро от... РИА Новости, 08.04.2023
2023-04-08T04:46
2023-04-08T04:46
aukus
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СЕУЛ, 8 апр – РИА Новости. Объединение AUKUS является продуктом "новой холодной войны", разрушает международный режим ядерного нераспространения и вызывает гонку вооружений, скоро от режима может остаться только одно название, считает обозреватель северокорейского Центрального телеграфного агентства КНДР (ЦТАК) Ли Чон Су. Обозреватель агентства по международным вопросам Ли Чон Су называет в статье AUKUS продуктом "новой холодной войны" и "разрушителем международного режима ядерного нераспространения". "Передача США и Великобританией, которые являются ядерными государствами и депозитариями Договора о нераспространении ядерного оружия, высокообогащенного оружейного урана стране без ядерного оружия Австралии - это очевидное ядерное распространение. Такова единодушная оценка справедливого международного общественного мнения. Несмотря на это, США, Великобритания и Австралия упорствуют, что продаваемые ими подводные лодки не оснащены ракетами с ядерной боеголовкой, поэтому не являются нарушением международного режима ядерного нераспространения", - отметил Ли Чон Су, добавив, что в этом проявляется "наглость" США, которые, по его словам, как единственная сверхдержава в мире, могут "делать, что хотят", а их сателлиты будут им верить. Он также отметил, что США "выдают пропуск в ядерный клуб" именно "близким в расовом и кровном отношении и подчиненным им странам". Президент США, опубликовывая план по сотрудничеству AUKUS, заявил, что это "всего лишь начало", и действительно, можно представить, что в будущем Австралии передадут атомную подводную лодку с ядерными ракетами или Австралия сама будет злоупотреблять полученным высокообогащенным ураном. Ли Чон Су добавил, что не понимает, зачем Австралии такие "астрономические траты" на оборонные расходы, ведь в АТР "никто не заглядывается на их территорию", и премьер-министру страны придется объяснить гражданам такое использование их налогов. Австралия, США и Великобритания под предлогом угрозы Китая в сентябре 2021 года договорились о партнерстве AUKUS, чтобы вооружить австралийцев атомными подводными лодками. Ранее в калифорнийском городе Сан-Диего состоялась встреча лидеров трех стран-членов AUKUS, где они объявили о начале реализации трехэтапного плана по предоставлению Канберре атомных подводных лодок с неядерным вооружением и технологий их производства. В частности, США планируют в 2030-х годах поставить Австралии три подводные лодки класса Virginia с возможностью увеличения партии до пяти. До продажи в Австралии будут на ротационной основе базироваться подводные лодки США и Великобритании. МИД РФ также ранее заявил, что к AUKUS и QUAD активно подключаются Франция, Великобритания, ФРГ, Канада, таким образом, речь идет о подготовке почвы для присутствия НАТО в АТР.
https://ria.ru/20230316/rasshirenie-1858404252.html
https://ria.ru/20230330/aukus-1861820383.html
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aukus, нато, сша, австралия, великобритания, в мире
AUKUS, НАТО, США, Австралия, Великобритания, В мире
В КНДР обвинили AUKUS в разрушении режима ядерного нераспространения

ЦТАК: в КНДР считают, что AUKUS разрушает международный режим ядерного нераспространения

© Фото : Petty Officer 2nd Class Aramis RamirezАвстралийский военнослужащий
Австралийский военнослужащий - РИА Новости, 1920, 08.04.2023
© Фото : Petty Officer 2nd Class Aramis Ramirez
Австралийский военнослужащий. Архивное фото
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СЕУЛ, 8 апр – РИА Новости. Объединение AUKUS является продуктом "новой холодной войны", разрушает международный режим ядерного нераспространения и вызывает гонку вооружений, скоро от режима может остаться только одно название, считает обозреватель северокорейского Центрального телеграфного агентства КНДР (ЦТАК) Ли Чон Су.
Обозреватель агентства по международным вопросам Ли Чон Су называет в статье AUKUS продуктом "новой холодной войны" и "разрушителем международного режима ядерного нераспространения".
Здание Министерства иностранных дел - РИА Новости, 1920, 16.03.2023
Россия озабочена серьезным расширением AUKUS, заявили в МИД
16 марта, 18:20
"Передача США и Великобританией, которые являются ядерными государствами и депозитариями Договора о нераспространении ядерного оружия, высокообогащенного оружейного урана стране без ядерного оружия Австралии - это очевидное ядерное распространение. Такова единодушная оценка справедливого международного общественного мнения. Несмотря на это, США, Великобритания и Австралия упорствуют, что продаваемые ими подводные лодки не оснащены ракетами с ядерной боеголовкой, поэтому не являются нарушением международного режима ядерного нераспространения", - отметил Ли Чон Су, добавив, что в этом проявляется "наглость" США, которые, по его словам, как единственная сверхдержава в мире, могут "делать, что хотят", а их сателлиты будут им верить.
Он также отметил, что США "выдают пропуск в ядерный клуб" именно "близким в расовом и кровном отношении и подчиненным им странам". Президент США, опубликовывая план по сотрудничеству AUKUS, заявил, что это "всего лишь начало", и действительно, можно представить, что в будущем Австралии передадут атомную подводную лодку с ядерными ракетами или Австралия сама будет злоупотреблять полученным высокообогащенным ураном.
«
"Достаточно возможностей расширения AUKUS в "государства-единомышленники США", включая Японию и Канаду, которые очень завидуют Австралии за "неожиданное приобретение". В таком случае у международного режима ядерного нераспространения может остаться только название. Реальность, показывает, что так называемый международный режим ядерного нераспространения, о котором всегда привычно твердят США, становится инструментом для дополнительного укрепления монополизации ядерного вооружения для них и их сателлитов", - заявил эксперт.
Ли Чон Су добавил, что не понимает, зачем Австралии такие "астрономические траты" на оборонные расходы, ведь в АТР "никто не заглядывается на их территорию", и премьер-министру страны придется объяснить гражданам такое использование их налогов.
Австралия, США и Великобритания под предлогом угрозы Китая в сентябре 2021 года договорились о партнерстве AUKUS, чтобы вооружить австралийцев атомными подводными лодками. Ранее в калифорнийском городе Сан-Диего состоялась встреча лидеров трех стран-членов AUKUS, где они объявили о начале реализации трехэтапного плана по предоставлению Канберре атомных подводных лодок с неядерным вооружением и технологий их производства. В частности, США планируют в 2030-х годах поставить Австралии три подводные лодки класса Virginia с возможностью увеличения партии до пяти. До продажи в Австралии будут на ротационной основе базироваться подводные лодки США и Великобритании.
МИД РФ также ранее заявил, что к AUKUS и QUAD активно подключаются Франция, Великобритания, ФРГ, Канада, таким образом, речь идет о подготовке почвы для присутствия НАТО в АТР.
Флаг Китая - РИА Новости, 1920, 30.03.2023
Китай предупредил о рисках распространения ядерного оружия из-за AUKUS
30 марта, 12:55
 
AUKUSНАТОСШААвстралияВеликобританияВ мире
 
 
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