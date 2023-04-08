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Помощника депутата ГД от Коми Болобана обвинили в грабеже

Помощника депутата ГД от Коми Болобана обвинили в грабеже - РИА Новости, 08.04.2023

Помощника депутата ГД от Коми Болобана обвинили в грабеже

Сыктывкарский городской суд арестовал помощника депутата Госдумы от Коми Олега Михайлова Илью Болобана по обвинению в грабеже с применением насилия в отношении... РИА Новости, 08.04.2023

2023-04-08T16:56

2023-04-08T16:56

2023-04-08T17:02

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 8 апр - РИА Новости. Сыктывкарский городской суд арестовал помощника депутата Госдумы от Коми Олега Михайлова Илью Болобана по обвинению в грабеже с применением насилия в отношении журналистки Татьяны Кузнецовой, пришедшей на личный прием к депутату, сообщили в пресс-службе суда. По информации местных СМИ, 27 марта Кузнецова пришла в офис КПРФ в Сыктывкаре, где Михайлов проводил личный прием, намереваясь узнать о результатах работы депутата в Госдуме. Журналистка попыталась записаться на следующий прием, но когда сотрудники офиса увидели телефон, они напали на женщину и отобрали мобильный. Пострадавшая вызвала скорую помощь, сняла побои, а после написала заявление в полицию. "Постановлением Сыктывкарского городского суда удовлетворено ходатайство органов предварительного следствия об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении жителя Сыктывкара И. С. Болобана, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного п. "г" ч. 2 ст. 161 УК РФ (грабеж, то есть открытое хищение чужого имущества, совершенный с применением насилия, не опасного для жизни и здоровья)", - говорится в сообщении пресс-службы суда. По версии следствия, 27 марта Болобан в помещении в офисе КПРФ повалил на пол Кузнецову и нанес ей множественные удары руками по телу и похитил у нее сотовый телефон стоимостью 59 тысяч рублей. Ранее Михайлов сообщал, что инцидент с Кузнецовой произошел, когда депутат проводил личный прием граждан. По его словам, "она заявилась... в офис, заглянула в кабинет, сказала, что хотела бы попасть" на прием. Депутат попросил подождать ее в коридоре. Он отметил, что журналистка через "некоторое время зашла и сказала, что у нее там какой-то конфликт, ее там обидели, оскорбили". Как уточнили в Сыктывкарском городском суде, при избрании меры пресечения Болобану судом учтено, что телефон потерпевшей до настоящего времени не обнаружен, а "вызванный по повестке для допроса в качестве свидетеля очевидец рассматриваемых событий выехал за пределы Сыктывкара". В пресс-службе суда РИА Новости добавили, что в личном поручительстве в отношении Болобана Михайлову было отказано.

https://ria.ru/20220119/razvraschenie-1768532694.html

https://ria.ru/20221027/migranty-1827375380.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

происшествия, сыктывкар, россия, госдума рф, кпрф