https://ria.ru/20230407/zhilety-1863656365.html

Сторонники Макрона не задержатся у власти, заявил лидер "желтых жилетов"

Сторонники Макрона не задержатся у власти, заявил лидер "желтых жилетов" - РИА Новости, 07.04.2023

Сторонники Макрона не задержатся у власти, заявил лидер "желтых жилетов"

Промакроновские силы не останутся у власти в результате следующих президентских выборов, которые пройдут во Франции в 2027 году, заявил в интервью РИА Новости... РИА Новости, 07.04.2023

2023-04-07T09:31

2023-04-07T09:31

2023-04-07T11:38

в мире

франция

тьерри-поль валет

элизабет борн

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ПАРИЖ, 7 апр - РИА Новости, Анастасия Иванова. Промакроновские силы не останутся у власти в результате следующих президентских выборов, которые пройдут во Франции в 2027 году, заявил в интервью РИА Новости основатель политического ядра движения "желтых жилетов" во Франции - ассоциации "Граждане в желтых жилетах" Тьерри-Поль Валет. "Макрон через четыре года не сможет быть кандидатом (в президенты Франции - ред.), так как конституция не позволяет. А все близкие к нему политические силы окажутся в плохом положении, так как народ припомнит им то, что происходит сейчас и что происходило во время существования "желтых жилетов". Так что промакроновские силы у власти не останутся", - сказал Валет. По его словам, французы припомнят сторонникам Макрона применение статьи конституции 49,3. Премьер-министр Франции Элизабет Борн 16 марта воспользовалась статьей 49.3 конституции, чтобы провести законопроект о повышении пенсионного возраста в стране с 62 до 64 лет без голосования в парламенте, после чего по всей стране усилились протестные акции. С января во Франции состоялось уже десять общенациональных акций протеста, большинство из них собирало более миллиона участников. Манифестации сопровождались столкновениями демонстрантов с полицией, погромами и беспорядками. Конституционный совет Франции 14 апреля должен озвучить решение по соответствию законопроекта нормам существующего законодательства страны. Если он будет одобрен, закон вступит в силу с 1 сентября.Читайте полный текст интервью >>>

https://ria.ru/20230407/frantsiya-1863456914.html

https://ria.ru/20230407/evropa-1863551504.html

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

в мире, франция, тьерри-поль валет, элизабет борн