Рейтинг@Mail.ru
Сторонники Макрона не задержатся у власти, заявил лидер "желтых жилетов" - РИА Новости, 07.04.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
09:31 07.04.2023 (обновлено: 11:38 07.04.2023)
https://ria.ru/20230407/zhilety-1863656365.html
Сторонники Макрона не задержатся у власти, заявил лидер "желтых жилетов"
Сторонники Макрона не задержатся у власти, заявил лидер "желтых жилетов" - РИА Новости, 07.04.2023
Сторонники Макрона не задержатся у власти, заявил лидер "желтых жилетов"
Промакроновские силы не останутся у власти в результате следующих президентских выборов, которые пройдут во Франции в 2027 году, заявил в интервью РИА Новости... РИА Новости, 07.04.2023
2023-04-07T09:31
2023-04-07T11:38
в мире
франция
тьерри-поль валет
элизабет борн
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156041/18/1560411886_0:161:3069:1887_1920x0_80_0_0_862f781cc1761815856b4d129658e9af.jpg
ПАРИЖ, 7 апр - РИА Новости, Анастасия Иванова. Промакроновские силы не останутся у власти в результате следующих президентских выборов, которые пройдут во Франции в 2027 году, заявил в интервью РИА Новости основатель политического ядра движения "желтых жилетов" во Франции - ассоциации "Граждане в желтых жилетах" Тьерри-Поль Валет. "Макрон через четыре года не сможет быть кандидатом (в президенты Франции - ред.), так как конституция не позволяет. А все близкие к нему политические силы окажутся в плохом положении, так как народ припомнит им то, что происходит сейчас и что происходило во время существования "желтых жилетов". Так что промакроновские силы у власти не останутся", - сказал Валет. По его словам, французы припомнят сторонникам Макрона применение статьи конституции 49,3. Премьер-министр Франции Элизабет Борн 16 марта воспользовалась статьей 49.3 конституции, чтобы провести законопроект о повышении пенсионного возраста в стране с 62 до 64 лет без голосования в парламенте, после чего по всей стране усилились протестные акции. С января во Франции состоялось уже десять общенациональных акций протеста, большинство из них собирало более миллиона участников. Манифестации сопровождались столкновениями демонстрантов с полицией, погромами и беспорядками. Конституционный совет Франции 14 апреля должен озвучить решение по соответствию законопроекта нормам существующего законодательства страны. Если он будет одобрен, закон вступит в силу с 1 сентября.Читайте полный текст интервью &gt;&gt;&gt;
https://ria.ru/20230407/frantsiya-1863456914.html
https://ria.ru/20230407/evropa-1863551504.html
франция
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Влада Копылова
Влада Копылова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156041/18/1560411886_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_2221e406cd0bc4b44f7eb19c031544ba.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, франция, тьерри-поль валет, элизабет борн
В мире, Франция, Тьерри-Поль Валет, Элизабет Борн
Сторонники Макрона не задержатся у власти, заявил лидер "желтых жилетов"

Политик Валет: сторонники Макрона не удержатся у власти после выборов 2027 года

© РИА Новости / Ирина Калашникова | Перейти в медиабанкАкция протеста в Париже
Акция протеста в Париже - РИА Новости, 1920, 07.04.2023
© РИА Новости / Ирина Калашникова
Перейти в медиабанк
Акция протеста в Париже. Архивное фото
Читать ria.ru в
ПАРИЖ, 7 апр - РИА Новости, Анастасия Иванова. Промакроновские силы не останутся у власти в результате следующих президентских выборов, которые пройдут во Франции в 2027 году, заявил в интервью РИА Новости основатель политического ядра движения "желтых жилетов" во Франции - ассоциации "Граждане в желтых жилетах" Тьерри-Поль Валет.
"Макрон через четыре года не сможет быть кандидатом (в президенты Франции - ред.), так как конституция не позволяет. А все близкие к нему политические силы окажутся в плохом положении, так как народ припомнит им то, что происходит сейчас и что происходило во время существования "желтых жилетов". Так что промакроновские силы у власти не останутся", - сказал Валет.
По его словам, французы припомнят сторонникам Макрона применение статьи конституции 49,3.
Премьер-министр Франции Элизабет Борн 16 марта воспользовалась статьей 49.3 конституции, чтобы провести законопроект о повышении пенсионного возраста в стране с 62 до 64 лет без голосования в парламенте, после чего по всей стране усилились протестные акции.
Президент Франции Эммануэль Макрон - РИА Новости, 1920, 07.04.2023
Его уже не остановить. Макрон подвел Францию к катастрофе
Вчера, 08:00
С января во Франции состоялось уже десять общенациональных акций протеста, большинство из них собирало более миллиона участников. Манифестации сопровождались столкновениями демонстрантов с полицией, погромами и беспорядками.
Конституционный совет Франции 14 апреля должен озвучить решение по соответствию законопроекта нормам существующего законодательства страны. Если он будет одобрен, закон вступит в силу с 1 сентября.
Читайте полный текст интервью >>>
Председатель КНР Си Цзиньпин во время встречи с президентом Франции Эммануэлем Макроном и председателем Европейской комиссии Урсулой фон дер Ляйен в Пекине - РИА Новости, 1920, 07.04.2023
Рассорить с Россией. Европа додумалась, чем соблазнить Китай
Вчера, 08:00
 
В миреФранцияТьерри-Поль ВалетЭлизабет Борн
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала