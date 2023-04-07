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Сторонники Макрона не задержатся у власти, заявил лидер "желтых жилетов"
Сторонники Макрона не задержатся у власти, заявил лидер "желтых жилетов" - РИА Новости, 07.04.2023
Сторонники Макрона не задержатся у власти, заявил лидер "желтых жилетов"
Промакроновские силы не останутся у власти в результате следующих президентских выборов, которые пройдут во Франции в 2027 году, заявил в интервью РИА Новости... РИА Новости, 07.04.2023
2023-04-07T09:31
2023-04-07T09:31
2023-04-07T11:38
в мире
франция
тьерри-поль валет
элизабет борн
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ПАРИЖ, 7 апр - РИА Новости, Анастасия Иванова. Промакроновские силы не останутся у власти в результате следующих президентских выборов, которые пройдут во Франции в 2027 году, заявил в интервью РИА Новости основатель политического ядра движения "желтых жилетов" во Франции - ассоциации "Граждане в желтых жилетах" Тьерри-Поль Валет. "Макрон через четыре года не сможет быть кандидатом (в президенты Франции - ред.), так как конституция не позволяет. А все близкие к нему политические силы окажутся в плохом положении, так как народ припомнит им то, что происходит сейчас и что происходило во время существования "желтых жилетов". Так что промакроновские силы у власти не останутся", - сказал Валет. По его словам, французы припомнят сторонникам Макрона применение статьи конституции 49,3. Премьер-министр Франции Элизабет Борн 16 марта воспользовалась статьей 49.3 конституции, чтобы провести законопроект о повышении пенсионного возраста в стране с 62 до 64 лет без голосования в парламенте, после чего по всей стране усилились протестные акции. С января во Франции состоялось уже десять общенациональных акций протеста, большинство из них собирало более миллиона участников. Манифестации сопровождались столкновениями демонстрантов с полицией, погромами и беспорядками. Конституционный совет Франции 14 апреля должен озвучить решение по соответствию законопроекта нормам существующего законодательства страны. Если он будет одобрен, закон вступит в силу с 1 сентября.Читайте полный текст интервью >>>
https://ria.ru/20230407/frantsiya-1863456914.html
https://ria.ru/20230407/evropa-1863551504.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, франция, тьерри-поль валет, элизабет борн
В мире, Франция, Тьерри-Поль Валет, Элизабет Борн
Сторонники Макрона не задержатся у власти, заявил лидер "желтых жилетов"
Политик Валет: сторонники Макрона не удержатся у власти после выборов 2027 года
ПАРИЖ, 7 апр - РИА Новости, Анастасия Иванова. Промакроновские силы не останутся у власти в результате следующих президентских выборов, которые пройдут во Франции в 2027 году, заявил в интервью РИА Новости основатель политического ядра движения "желтых жилетов" во Франции - ассоциации "Граждане в желтых жилетах" Тьерри-Поль Валет.
"Макрон через четыре года не сможет быть кандидатом (в президенты Франции - ред.), так как конституция не позволяет. А все близкие к нему политические силы окажутся в плохом положении, так как народ припомнит им то, что происходит сейчас и что происходило во время существования "желтых жилетов". Так что промакроновские силы у власти не останутся", - сказал Валет.
По его словам, французы припомнят сторонникам Макрона применение статьи конституции 49,3.
Премьер-министр Франции Элизабет Борн
16 марта воспользовалась статьей 49.3 конституции, чтобы провести законопроект о повышении пенсионного возраста в стране с 62 до 64 лет без голосования в парламенте, после чего по всей стране усилились протестные акции.
Его уже не остановить. Макрон подвел Францию к катастрофе
С января во Франции состоялось уже десять общенациональных акций протеста, большинство из них собирало более миллиона участников. Манифестации сопровождались столкновениями демонстрантов с полицией, погромами и беспорядками.
Конституционный совет Франции 14 апреля должен озвучить решение по соответствию законопроекта нормам существующего законодательства страны. Если он будет одобрен, закон вступит в силу с 1 сентября.
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