США и Тайвань боялись ответа Пекина на визит Цай Инвэнь, пишут СМИ
FT: США и Тайбэй проявили осторожность при визите главы Тайваня, боясь ответа Пекина
© AP Photo / ChiangYing-yingСторонники партии Гоминьдан в Тайбэе
© AP Photo / ChiangYing-ying
Сторонники партии Гоминьдан в Тайбэе. Архивное фото
МОСКВА, 7 апр - РИА Новости. Белый дом и Тайбэй постоянно контактировали по поводу поездки главы администрации Тайваня Цай Инвэнь транзитом через США, чтобы выбрать подходящий тон и уровень внимания общественности, опасаясь сильной реакции со стороны Пекина, пишет газета Financial Times со ссылкой на источники и аналитиков.
В среду Цай Инвэнь, которая возвращалась на Тайвань после визита в дружественные Тайбэю Гватемалу и Белиз транзитом через США, встретилась со спикером палаты представителей США Кевином Маккарти.
Как пишет издание, встреча Цай Инвэнь с Маккарти "не привела сразу же к сильной военной реакции" со стороны Пекина, и "решительной демонстрации силы не произошло". Financial Times также отмечает, что на пресс-конференции перед отъездом из США глава администрации Тайваня уклонилась от вопросов о реакции Пекина, что, по мнению издания, является отражением ее осторожности и опасений по поводу возможных ответных мер со стороны КНР.
Эксперты по Китаю в США заявили, что поездка, которая могла спровоцировать кризис, была организована благодаря тесному сотрудничеству между Цай Инвэнь, администрацией президента США Джо Байдена и офисом Маккарти.
"Белый дом постоянно поддерживал связь с командой Цай Инвэнь, которая, в свою очередь, координировала свои действия с офисом Маккарти в отношении соответствующего тона и уровня общественного внимания", - приводит издание слова нескольких источников, знакомых с ситуацией. Отмечается, что координатор по делам Индо-Тихоокеанского региона в Совете национальной безопасности США Курт Кэмпбелл также провел встречи с командой Маккарти по поводу предстоящего визита главы администрации Тайваня.
При этом, как подчеркивает издание, ряд экспертов предупреждают, что еще слишком рано делать вывод о мягкой реакции Пекина, особенно учитывая визиты в Китай президента Франции Эммануэля Макрона и главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен.
Ситуация вокруг Тайваня значительно обострилась после визита на остров в начале августа прошлого года занимавшей тогда пост спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси. Китай, считающий остров одной из своих провинций, осудил визит Пелоси, увидев в этом шаге поддержку США тайваньского сепаратизма, и провел масштабные военные учения.