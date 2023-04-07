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США и Тайвань боялись ответа Пекина на визит Цай Инвэнь, пишут СМИ - РИА Новости, 07.04.2023
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11:01 07.04.2023 (обновлено: 11:05 07.04.2023)
https://ria.ru/20230407/vizit-1863680893.html
США и Тайвань боялись ответа Пекина на визит Цай Инвэнь, пишут СМИ
США и Тайвань боялись ответа Пекина на визит Цай Инвэнь, пишут СМИ - РИА Новости, 07.04.2023
США и Тайвань боялись ответа Пекина на визит Цай Инвэнь, пишут СМИ
Белый дом и Тайбэй постоянно контактировали по поводу поездки главы администрации Тайваня Цай Инвэнь транзитом через США, чтобы выбрать подходящий тон и уровень РИА Новости, 07.04.2023
2023-04-07T11:01
2023-04-07T11:05
в мире
сша
тайвань
пекин
цай инвэнь
кевин маккарти
нэнси пелоси
еврокомиссия
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МОСКВА, 7 апр - РИА Новости. Белый дом и Тайбэй постоянно контактировали по поводу поездки главы администрации Тайваня Цай Инвэнь транзитом через США, чтобы выбрать подходящий тон и уровень внимания общественности, опасаясь сильной реакции со стороны Пекина, пишет газета Financial Times со ссылкой на источники и аналитиков. В среду Цай Инвэнь, которая возвращалась на Тайвань после визита в дружественные Тайбэю Гватемалу и Белиз транзитом через США, встретилась со спикером палаты представителей США Кевином Маккарти. Как пишет издание, встреча Цай Инвэнь с Маккарти "не привела сразу же к сильной военной реакции" со стороны Пекина, и "решительной демонстрации силы не произошло". Financial Times также отмечает, что на пресс-конференции перед отъездом из США глава администрации Тайваня уклонилась от вопросов о реакции Пекина, что, по мнению издания, является отражением ее осторожности и опасений по поводу возможных ответных мер со стороны КНР. Эксперты по Китаю в США заявили, что поездка, которая могла спровоцировать кризис, была организована благодаря тесному сотрудничеству между Цай Инвэнь, администрацией президента США Джо Байдена и офисом Маккарти. "Белый дом постоянно поддерживал связь с командой Цай Инвэнь, которая, в свою очередь, координировала свои действия с офисом Маккарти в отношении соответствующего тона и уровня общественного внимания", - приводит издание слова нескольких источников, знакомых с ситуацией. Отмечается, что координатор по делам Индо-Тихоокеанского региона в Совете национальной безопасности США Курт Кэмпбелл также провел встречи с командой Маккарти по поводу предстоящего визита главы администрации Тайваня. При этом, как подчеркивает издание, ряд экспертов предупреждают, что еще слишком рано делать вывод о мягкой реакции Пекина, особенно учитывая визиты в Китай президента Франции Эммануэля Макрона и главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен. Ситуация вокруг Тайваня значительно обострилась после визита на остров в начале августа прошлого года занимавшей тогда пост спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси. Китай, считающий остров одной из своих провинций, осудил визит Пелоси, увидев в этом шаге поддержку США тайваньского сепаратизма, и провел масштабные военные учения.
https://ria.ru/20230407/tayvan-1863642351.html
https://ria.ru/20230406/tayvan-1863522333.html
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в мире, сша, тайвань, пекин, цай инвэнь, кевин маккарти, нэнси пелоси, еврокомиссия
В мире, США, Тайвань, Пекин, Цай Инвэнь, Кевин Маккарти, Нэнси Пелоси, Еврокомиссия
США и Тайвань боялись ответа Пекина на визит Цай Инвэнь, пишут СМИ

FT: США и Тайбэй проявили осторожность при визите главы Тайваня, боясь ответа Пекина

© AP Photo / ChiangYing-yingСторонники партии Гоминьдан в Тайбэе
Сторонники партии Гоминьдан в Тайбэе - РИА Новости, 1920, 07.04.2023
© AP Photo / ChiangYing-ying
Сторонники партии Гоминьдан в Тайбэе. Архивное фото
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МОСКВА, 7 апр - РИА Новости. Белый дом и Тайбэй постоянно контактировали по поводу поездки главы администрации Тайваня Цай Инвэнь транзитом через США, чтобы выбрать подходящий тон и уровень внимания общественности, опасаясь сильной реакции со стороны Пекина, пишет газета Financial Times со ссылкой на источники и аналитиков.
В среду Цай Инвэнь, которая возвращалась на Тайвань после визита в дружественные Тайбэю Гватемалу и Белиз транзитом через США, встретилась со спикером палаты представителей США Кевином Маккарти.
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Как пишет издание, встреча Цай Инвэнь с Маккарти "не привела сразу же к сильной военной реакции" со стороны Пекина, и "решительной демонстрации силы не произошло". Financial Times также отмечает, что на пресс-конференции перед отъездом из США глава администрации Тайваня уклонилась от вопросов о реакции Пекина, что, по мнению издания, является отражением ее осторожности и опасений по поводу возможных ответных мер со стороны КНР.
Эксперты по Китаю в США заявили, что поездка, которая могла спровоцировать кризис, была организована благодаря тесному сотрудничеству между Цай Инвэнь, администрацией президента США Джо Байдена и офисом Маккарти.
Председатель КНР Си Цзиньпин во время встречи с президентом Франции Эммануэлем Макроном и председателем Европейской комиссии Урсулой фон де Ляйен в Пекине. 6 апреля 2023 - РИА Новости, 1920, 06.04.2023
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"Белый дом постоянно поддерживал связь с командой Цай Инвэнь, которая, в свою очередь, координировала свои действия с офисом Маккарти в отношении соответствующего тона и уровня общественного внимания", - приводит издание слова нескольких источников, знакомых с ситуацией. Отмечается, что координатор по делам Индо-Тихоокеанского региона в Совете национальной безопасности США Курт Кэмпбелл также провел встречи с командой Маккарти по поводу предстоящего визита главы администрации Тайваня.
При этом, как подчеркивает издание, ряд экспертов предупреждают, что еще слишком рано делать вывод о мягкой реакции Пекина, особенно учитывая визиты в Китай президента Франции Эммануэля Макрона и главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен.
Ситуация вокруг Тайваня значительно обострилась после визита на остров в начале августа прошлого года занимавшей тогда пост спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси. Китай, считающий остров одной из своих провинций, осудил визит Пелоси, увидев в этом шаге поддержку США тайваньского сепаратизма, и провел масштабные военные учения.
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В миреСШАТайваньПекинЦай ИнвэньКевин МаккартиНэнси ПелосиЕврокомиссия
 
 
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