https://ria.ru/20230407/vizit-1863680893.html

США и Тайвань боялись ответа Пекина на визит Цай Инвэнь, пишут СМИ

США и Тайвань боялись ответа Пекина на визит Цай Инвэнь, пишут СМИ - РИА Новости, 07.04.2023

США и Тайвань боялись ответа Пекина на визит Цай Инвэнь, пишут СМИ

Белый дом и Тайбэй постоянно контактировали по поводу поездки главы администрации Тайваня Цай Инвэнь транзитом через США, чтобы выбрать подходящий тон и уровень РИА Новости, 07.04.2023

2023-04-07T11:01

2023-04-07T11:01

2023-04-07T11:05

в мире

сша

тайвань

пекин

цай инвэнь

кевин маккарти

нэнси пелоси

еврокомиссия

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МОСКВА, 7 апр - РИА Новости. Белый дом и Тайбэй постоянно контактировали по поводу поездки главы администрации Тайваня Цай Инвэнь транзитом через США, чтобы выбрать подходящий тон и уровень внимания общественности, опасаясь сильной реакции со стороны Пекина, пишет газета Financial Times со ссылкой на источники и аналитиков. В среду Цай Инвэнь, которая возвращалась на Тайвань после визита в дружественные Тайбэю Гватемалу и Белиз транзитом через США, встретилась со спикером палаты представителей США Кевином Маккарти. Как пишет издание, встреча Цай Инвэнь с Маккарти "не привела сразу же к сильной военной реакции" со стороны Пекина, и "решительной демонстрации силы не произошло". Financial Times также отмечает, что на пресс-конференции перед отъездом из США глава администрации Тайваня уклонилась от вопросов о реакции Пекина, что, по мнению издания, является отражением ее осторожности и опасений по поводу возможных ответных мер со стороны КНР. Эксперты по Китаю в США заявили, что поездка, которая могла спровоцировать кризис, была организована благодаря тесному сотрудничеству между Цай Инвэнь, администрацией президента США Джо Байдена и офисом Маккарти. "Белый дом постоянно поддерживал связь с командой Цай Инвэнь, которая, в свою очередь, координировала свои действия с офисом Маккарти в отношении соответствующего тона и уровня общественного внимания", - приводит издание слова нескольких источников, знакомых с ситуацией. Отмечается, что координатор по делам Индо-Тихоокеанского региона в Совете национальной безопасности США Курт Кэмпбелл также провел встречи с командой Маккарти по поводу предстоящего визита главы администрации Тайваня. При этом, как подчеркивает издание, ряд экспертов предупреждают, что еще слишком рано делать вывод о мягкой реакции Пекина, особенно учитывая визиты в Китай президента Франции Эммануэля Макрона и главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен. Ситуация вокруг Тайваня значительно обострилась после визита на остров в начале августа прошлого года занимавшей тогда пост спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси. Китай, считающий остров одной из своих провинций, осудил визит Пелоси, увидев в этом шаге поддержку США тайваньского сепаратизма, и провел масштабные военные учения.

https://ria.ru/20230407/tayvan-1863642351.html

https://ria.ru/20230406/tayvan-1863522333.html

https://ria.ru/20230406/avianosets-1863391589.html

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пекин

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

в мире, сша, тайвань, пекин, цай инвэнь, кевин маккарти, нэнси пелоси, еврокомиссия