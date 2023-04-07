https://ria.ru/20230407/venesuela-1863651722.html

Россиянам сейчас выгоднее лететь в Венесуэлу, заявил глава торговой палаты

Россиянам сейчас выгоднее лететь в Венесуэлу, заявил глава торговой палаты - РИА Новости, 07.04.2023

Россиянам сейчас выгоднее лететь в Венесуэлу, заявил глава торговой палаты

Сейчас российским туристам экономически выгоднее лететь в Венесуэлу, чем в Турцию, заявил РИА Новости глава российско-венесуэльской торговой палаты Роман... РИА Новости, 07.04.2023

2023-04-07T08:55

2023-04-07T08:55

2023-04-07T09:09

туризм

россия

венесуэла

роман фроленко

александр новак

новости - туризм

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МОСКВА, 7 апр - РИА Новости. Сейчас российским туристам экономически выгоднее лететь в Венесуэлу, чем в Турцию, заявил РИА Новости глава российско-венесуэльской торговой палаты Роман Фроленко. "Если бы российские компании летали в Венесуэлу, мы могли бы заполнить этот рынок, и наши туристы могли бы спокойно летать. Сегодня экономически выгоднее полететь в Венесуэлу, чем в Турцию", - сказал он в интервью агентству. Российские авиакомпании должны быть представлены в прямых авиаперевозках между Россией и Венесуэлой, указал Фроленко. "Мы уже три года бьем в колокол и просим поддержать тему, чтобы все-таки запустить его (прямое авиационное сообщение – ред.). Это самое важное. Мы не можем развивать туризм, не можем говорить о развитии сервиса или культуры – нужен постоянный турпоток. На сегодняшний день одна компания Conviasa летает два раза в месяц и летает PEGAS Touristik, турецкие авиалинии, а наши авиакомпании вообще не представлены", - подчеркнул он. По словам Фроленко, палата сообщает о такой необходимости в соответствующие органы РФ. "Идет содействие в этом плане. Думаю, что если мы приложим максимум усилий, то это направление будет", - добавил он. Ранее министр туризма Венесуэлы Али Падрон заявил, что его страна намерена превратиться в самое желаемое направление для российских туристов. Вице-премьер РФ Александр Новак позже сообщил, что организация туристической инфраструктуры на венесуэльских курортах является перспективным направлением сотрудничества для России и Венесуэлы. Читайте полный текст интервью Романа Фроленко >>

https://ria.ru/20230407/kofe-1863651426.html

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венесуэла

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

россия, венесуэла, роман фроленко, александр новак, новости - туризм