https://ria.ru/20230407/frolenko-1863452343.html

Роман Фроленко: сегодня туристам выгоднее лететь в Венесуэлу, чем в Турцию

Роман Фроленко: сегодня туристам выгоднее лететь в Венесуэлу, чем в Турцию - РИА Новости, 07.04.2023

Роман Фроленко: сегодня туристам выгоднее лететь в Венесуэлу, чем в Турцию

Прямой транспортный коридор между Россией и Венесуэлой может быть запущен уже в скором времени, заявил специальному корреспонденту РИА Новости Александре... РИА Новости, 07.04.2023

2023-04-07T09:00

2023-04-07T09:00

2023-04-07T09:34

интервью

россия

венесуэла

роман фроленко

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Прямой транспортный коридор между Россией и Венесуэлой может быть запущен уже в скором времени, заявил специальному корреспонденту РИА Новости Александре Дибижевой глава российско-венесуэльской торговой палаты Роман Фроленко. В эксклюзивном интервью он также рассказал о планах палаты создать в начале лета собственную судоходную компанию, которая позволит Москве и Каракасу решить логистические проблемы и в несколько раз увеличить товарооборот.– Как заявил ранее вице-премьер РФ Александр Новак, Россия заинтересована в увеличении добычи нефти на действующих проектах в Венесуэле. До какого уровня планируется нарастить добычу? Обсуждается ли этот вопрос уже с венесуэльскими партнерами?– Несколько российских компаний представлены на рынке Венесуэлы. На сегодняшний день PDVSA открывает двери и привлекает инвестиции, привлекает российских партнеров, это очень интересно. Многие российские компании готовы сегодня заходить на рынок Венесуэлы на проекты по добыче. Мы согласны со всеми этими направлениями и поддерживаем инициативу, делаем все от нас необходимое в этом направлении.– Но все-таки вопрос об увеличении добычи на проектах прорабатывается?– Да, есть некоторые мероприятия, которые эти компании проводят. Мы знаем о них. Думаю, что в ближайшем будущем вы услышите об этих проектах– Также сообщалось, что у России и Венесуэлы есть два проекта в газовой отрасли в перспективе, о каких проектах идет речь? Когда они могут быть запущены?– Направление этого рода требует очень больших вложений и оборудования, которое сегодня может произвести РФ. Ряд компаний готовы к этому подключиться. Но пока с нашей стороны информация не подтверждена. Буквально месяц назад в Венесуэле началась антикоррупционная кампания, многое поменялось, в отставку ушел министр нефти, и неделю назад вступил в должность новый министр. Поэтому я думаю, там будут новые веяния, новые контракты, новые дела и более серьезный подход работы с Россией. Газовые контракты однозначно будут, наверное, даже более заметные и важные.– Появилась информация о том, что российско-венесуэльская торговая палата обсуждает создание собственной судоходной компании. Вы могли бы подтвердить эту информацию? Если да, то как будет происходить финансирование этой компании? Есть ли уже примерное понимание сроков начала ее работы?– Наша страна работает в этом направлении с 2011 года. Так получилось, что вице-президент российско-венесуэльской палаты участвовал в межправкомисии по этому направлению, по выстраиванию именно логистической цепочки, по созданию двух хабов. Один хаб – в РФ, другой – в Венесуэле. Венесуэла является для нас входом в Латинскую Америку. И российско-венесуэльская палата сегодня готова продолжать этот процесс, он очень интересный и важный, финансирование будет как за счет частных инвесторов, так и за счет, может быть, государственных структур. В Венесуэле очень готовы и ждут чтобы мы начали работу.– Когда компания начнет работу?– Думаю, что к началу лета мы сможем отпраздновать.– А где она будет располагаться?– У нас есть несколько направлений. Это может быть Севастополь, Санкт -Петербург или Новороссийск. Пока мы согласовываем эти действия с нашими старшими партнерами и руководствуемся сегодняшней политической обстановкой.– Какие проблемы будет решать компания?– Во-первых, логистические проблемы. Во-вторых, проблемы экспорта РФ. Сейчас Латинская Америка заинтересована в нашем зерне, в нашем подсолнечном масле и в поставках сельхозтехники, так как Латинская Америка – это аграрные страны, основной упор делают на сельском хозяйстве. Импорт – это рыба, морепродукты, фрукты. Думаю, что этот процесс немаловажен для нашей страны и для наших друзей. Мы можем экспортировать, а также импортировать. То есть, сегодня нет необходимости привлекать какие-то недружественные страны, потому что в Латинской Америке очень много дружественных, но самая первая, и она сегодня проходит по всем направлениям, – это Венесуэла. Она будет как оперативный центр.– Где будет происходить строительство кораблей?– На первоначальном этапе мы полагаемся на поддержку партнеров, у кого-то есть свой флот, а в дальнейшем может быть будет подключаться судостроительная компания РФ. Будем смотреть, искать варианты возможностей.– Было заявлено ранее, что стороны обсуждают создание прямого транспортного коридора между Россией и Венесуэлой. Как будет функционировать этот коридор?– Маршрут очень хороший. Если это Севастополь, то мы берем 21 день, если Санкт-Петербург, то около 19 дней. Для всех видов товаров такой маршрут очень благоприятный, мы сертифицировали пять венесуэльских рыбных заводов и также девять мясоперерабатывающих заводов сертифицировано на венесуэльский рынок. К нам уже обратились несколько компаний, одна из них "Мираторг", мы сегодня ведем переговоры с венесуэльским компаниями, кто будет представлять их интересы. Также те пять рыбных заводов вышли на нас с просьбой найти клиентов на российском рынке. Поэтому товарооборот будет огромный, для этого и нужен флот. Не просто отвезти зерно, нам обратно нужны тоже товары. Сейчас есть три варианта направления маршрута: Севастополь, Санкт-Петербург и Новороссийск. В Венесуэле это Пуэрто-Кабельо, очень большой порт и интересный, потому что там есть зерновой терминал на 250 тысяч тонн с возможностью увеличения. У нас уже есть проект увеличения этого терминала. Также есть терминал для хранения жидких и сухих удобрений. А также есть площадка для поставки сельхозтехники. Нам предоставили и терминал для хранения подсолнечного масла. Работа по созданию этого коридора уже давно идет.– Известно уже, когда он будет запущен?– Мы хотим в ближайшее время. У нас был проведен ВКС 15 марта со всеми федеральными сельсоветами Латинской Америки. Они не бюрократы и хотят работать и сотрудничать, уже предоставили планы, что им необходимо. В этот проект уже включился Россельхозбанк.– В июне пройдет Питерский международный экономический форум (ПМЭФ). Есть ли у вас информация, кто намерен присутствовать там с венесуэльской стороны?– Если нам будут поставлены соответствующие задачи, то мы, конечно, приложим все усилия, чтобы это произошло.– Когда будет закончена работа по подключению Венесуэлы к платежной системе "МИР"?– В прошлом году, когда мы встречались с президентом казначейского банка Венесуэлы, еще процесс не закончился. Работа в этом направлении шла и очень серьезная. Сейчас у нас проделала огромная работа руководством страны, но у нас пока не выстроена система взаиморасчетов и надо решить вопрос таможенных соглашений, он интересует бизнесменов с обеих сторон.– Россия и Венесуэла работают над открытием доступа к рынкам обеих стран большего числа производителей сельхозпродукции. Производители каких продуктов заинтересованы в этом больше всего? Какие венесуэльские продукты могут появиться на российском рынке в этом году?– Венесуэльский кофе просто не раскручен, раскручен колумбийский, который они покупают в Венесуэле и делают у себя. Но на самом деле венесуэльский кофе очень качественный и хороший.– Может быть они будут увеличивать поставки кофе и какао бобов?– Да, собираются, но проблема одна – логистика. Как только она будет выстроена, сразу же продукция Латинской Америки будет на рынках. Еще есть авокадо, манго, морепродукты, в частности, креветки, рыба, многие сорта рыбы даже не знают у нас. Российские производители хотели бы поставлять туда подсолнечное масло. Говядина из Венесуэлы, у нас ее мало, а им необходима наша свинина. Поставки эти только налаживаются.– Если проблемы с логистикой будут решены благодаря этому коридору, во сколько раз может увеличиться товарооборот?– Очень сильно, сотни тысяч тонн и сотни миллионов долларов может быть. Мы просчитывали где-то в пределах 300 миллионов долларов в месяц мог бы быть товарооборот, это без нефти.– Новак также заявил, что организация туристической инфраструктуры на венесуэльских курортах – это перспективное направление сотрудничества двух стран. Что может предложить российская сторона в данном случае – помощь в строительстве гостиниц, поставке транспортных средств?– Прямое авиационное сообщение. Мы уже три года бьем в колокол и просим поддержать тему, чтобы все-таки запустить его. Это самое важное. Мы не можем развивать туризм, не можем говорить о развитии сервиса или культуры – нужен постоянный турпоток. На сегодняшний день одна компания Conviasa летает два раза в месяц и летает PEGAS Touristik, турецкие авиалинии, а наши авиакомпании вообще не представлены. Проблема сегодня в том, что везут на остров Маргарита, а весь материк? Там такие красивые места. Если бы российские компании летали в Венесуэлу, мы могли бы заполнить этот рынок, и наши туристы могли бы спокойно летать. Сегодня экономически выгоднее полететь в Венесуэлу, чем в Турцию.– Какая работа сейчас ведется в этом направлении?– Мы докладываем в соответствующие органы РФ о том, что это необходимо, выполняем технические задания, докладываем о необходимости. Идет содействие в этом плане. Думаю, что если мы приложим максимум усилий, то это направление будет.– Еще сообщалось, что главный венесуэльский туроператор Venezolana de Turismo планирует открыть свой офис в России. Уже известны примерные даты открытия?– У нас таких дат нет. Надеюсь, что скоро будет открыт. Первая задача – показать страну с настоящей стороны, а не со страниц "желтой" прессы, где говорят, что это самая криминальная страна на континенте.– Обсуждает ли Россия с Венесуэлой льготные цены на турпакеты для российских туристов, учитывая высокие цены на перелет?– Этот вопрос должен у нас звучать с министром туризма Венесуэлы Али Падроном, когда вернемся в страну.– Россия и Венесуэла подписали в конце прошлого года контракт о размещении на венесуэльской территории наземной станции ГЛОНАСС. На каком этапе сейчас находится строительство объекта?– Мы поддерживаем инициативу. Но пока сказать по этому вопросу ничего не можем. У меня информации никакой нет.

https://ria.ru/20230315/venesuela-1857977134.html

https://ria.ru/20230125/neft-1847442584.html

https://ria.ru/20230301/venesuela-1855023636.html

https://ria.ru/20230227/venesuela-1854616157.html

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россия

венесуэла

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2023

Артем Смирнов

Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

интервью, россия, венесуэла, роман фроленко