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В Кремле прокомментировали слова Блинкена о скором контрнаступлении Украины - РИА Новости, 07.04.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
12:47 07.04.2023 (обновлено: 16:29 07.04.2023)
https://ria.ru/20230407/ukraina-1863725757.html
В Кремле прокомментировали слова Блинкена о скором контрнаступлении Украины
В Кремле прокомментировали слова Блинкена о скором контрнаступлении Украины - РИА Новости, 07.04.2023
В Кремле прокомментировали слова Блинкена о скором контрнаступлении Украины
Заявление госсекретаря США Энтони Блинкена о возможном скором контрнаступлении ВСУ тщательно отслеживаются российскими военными, заявил пресс-секретарь... РИА Новости, 07.04.2023
2023-04-07T12:47
2023-04-07T16:29
специальная военная операция на украине
украина
россия
дмитрий песков
вооруженные силы украины
вооруженные силы рф
безопасность
ситуация в днр и лнр
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МОСКВА, 7 апр — РИА Новости. Заявление госсекретаря США Энтони Блинкена о возможном скором контрнаступлении ВСУ тщательно отслеживаются российскими военными, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.Так он ответил на вопрос, видели ли в Кремле слова госсекретаря и не вызывают ли они обеспокоенность.Сегодня Блинкен не исключил, что атака украинских войск начнется в ближайшие недели. По его словам, Запад должен сделать все возможное, чтобы помочь Киеву захватить освобожденные российскими военными территории.Как сообщало ранее на этой неделе агентство Reuters, Украина подготовила восемь штурмовых бригад так называемой гвардии наступления, которые насчитывают в общей сложности 40 тысяч человек. Министр обороны Украины Алексей Резников в интервью газете Wyborcza заявил, что атака может начаться, когда прекратится распутица. Украинские и западные военные эксперты и политики неоднократно называли одним из направлений удара Запорожскую область с целью выйти к побережью Азовского моря, чтобы перерезать сухопутный коридор в Крым.На полуострове, как и других новых регионах России, неоднократно заявляли, что подготовились к любым действиям со стороны ВСУ.
https://ria.ru/20230324/krym-1860329850.html
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украина, россия, дмитрий песков, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, безопасность, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, Украина, Россия, Дмитрий Песков, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ, Безопасность, Ситуация в ДНР и ЛНР
В Кремле прокомментировали слова Блинкена о скором контрнаступлении Украины

Представитель Кремля Песков заявил, что ВС России учтут слова Блинкена о скорой атаке ВСУ

© РИА Новости / Сергей Гунеев | Перейти в медиабанкПресс-секретарь президента России Дмитрий Песков
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 07.04.2023
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Архивное фото
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МОСКВА, 7 апр — РИА Новости. Заявление госсекретаря США Энтони Блинкена о возможном скором контрнаступлении ВСУ тщательно отслеживаются российскими военными, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
«
"Скорее это заявление, которое является предметом тщательного отслеживания наших военных, они тщательно отслеживают всю соответствующую информацию и учитывают это при планировании продолжения специальной военной операции", — указал Песков.
Так он ответил на вопрос, видели ли в Кремле слова госсекретаря и не вызывают ли они обеспокоенность.
Сегодня Блинкен не исключил, что атака украинских войск начнется в ближайшие недели. По его словам, Запад должен сделать все возможное, чтобы помочь Киеву захватить освобожденные российскими военными территории.
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Как сообщало ранее на этой неделе агентство Reuters, Украина подготовила восемь штурмовых бригад так называемой гвардии наступления, которые насчитывают в общей сложности 40 тысяч человек. Министр обороны Украины Алексей Резников в интервью газете Wyborcza заявил, что атака может начаться, когда прекратится распутица.
Украинские и западные военные эксперты и политики неоднократно называли одним из направлений удара Запорожскую область с целью выйти к побережью Азовского моря, чтобы перерезать сухопутный коридор в Крым.
На полуострове, как и других новых регионах России, неоднократно заявляли, что подготовились к любым действиям со стороны ВСУ.
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Специальная военная операция на УкраинеУкраинаРоссияДмитрий ПесковВооруженные силы УкраиныВооруженные силы РФБезопасностьСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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