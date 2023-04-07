https://ria.ru/20230407/ukraina-1863725757.html

В Кремле прокомментировали слова Блинкена о скором контрнаступлении Украины

В Кремле прокомментировали слова Блинкена о скором контрнаступлении Украины - РИА Новости, 07.04.2023

В Кремле прокомментировали слова Блинкена о скором контрнаступлении Украины

Заявление госсекретаря США Энтони Блинкена о возможном скором контрнаступлении ВСУ тщательно отслеживаются российскими военными, заявил пресс-секретарь... РИА Новости, 07.04.2023

2023-04-07T12:47

2023-04-07T12:47

2023-04-07T16:29

специальная военная операция на украине

украина

россия

дмитрий песков

вооруженные силы украины

вооруженные силы рф

безопасность

ситуация в днр и лнр

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МОСКВА, 7 апр — РИА Новости. Заявление госсекретаря США Энтони Блинкена о возможном скором контрнаступлении ВСУ тщательно отслеживаются российскими военными, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.Так он ответил на вопрос, видели ли в Кремле слова госсекретаря и не вызывают ли они обеспокоенность.Сегодня Блинкен не исключил, что атака украинских войск начнется в ближайшие недели. По его словам, Запад должен сделать все возможное, чтобы помочь Киеву захватить освобожденные российскими военными территории.Как сообщало ранее на этой неделе агентство Reuters, Украина подготовила восемь штурмовых бригад так называемой гвардии наступления, которые насчитывают в общей сложности 40 тысяч человек. Министр обороны Украины Алексей Резников в интервью газете Wyborcza заявил, что атака может начаться, когда прекратится распутица. Украинские и западные военные эксперты и политики неоднократно называли одним из направлений удара Запорожскую область с целью выйти к побережью Азовского моря, чтобы перерезать сухопутный коридор в Крым.На полуострове, как и других новых регионах России, неоднократно заявляли, что подготовились к любым действиям со стороны ВСУ.

https://ria.ru/20230324/krym-1860329850.html

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Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

украина, россия, дмитрий песков, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, безопасность, ситуация в днр и лнр