Блинкен заявил, что ВСУ начнут контрнаступление в ближайшие недели
Госсекретарь США Блинкен заявил о возможном контрнаступления ВСУ в ближайшие недели
© AP Photo / Efrem LukatskyУкраинские военные
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Украинские военные. Архивное фото
МОСКВА, 7 апр — РИА Новости. Госсекретарь США Энтони Блинкен в интервью французскому изданию Ouest-France объявил о возможном контрнаступлении Украины в ближайшие недели.
По его словам, у стран Запада, поддерживающих киевский режим, сформировались две цели относительно вмешательства в украинский кризис.
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"Во-первых, нужно сделать все возможное, чтобы помочь Украине отвоевать территории, включая проведение контрнаступления, которое ожидается в ближайшие недели. Но вторая цель — помочь Украине построить свои среднесрочные и долгосрочные возможности", — заявил Блинкен.
"Это решение Украины. Это демократия, президент Зеленский выполняет волю украинского народа. По сути, это решение за украинцами. Вместе со многими другими странами мы поддерживаем Украину в ее усилиях", — ответил Блинкен.
Как сообщало ранее на этой неделе агентство Reuters, Украина подготовила восемь штурмовых бригад так называемой гвардии наступления, которые насчитывают в общей сложности 40 тысяч человек. Министр обороны Украины Алексей Резников в интервью газете Wyborcza заявил, что контрнаступление может начаться, когда прекратится распутица. Украинские и западные военные эксперты и политики неоднократно называли одним из направлений удара Запорожскую область с целью выйти к побережью Азовского моря, чтобы перерезать сухопутный коридор в Крым.