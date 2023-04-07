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Блинкен заявил, что ВСУ начнут контрнаступление в ближайшие недели - РИА Новости, 07.04.2023
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11:23 07.04.2023 (обновлено: 15:17 07.04.2023)
https://ria.ru/20230407/ukraina-1863690846.html
Блинкен заявил, что ВСУ начнут контрнаступление в ближайшие недели
Блинкен заявил, что ВСУ начнут контрнаступление в ближайшие недели - РИА Новости, 07.04.2023
Блинкен заявил, что ВСУ начнут контрнаступление в ближайшие недели
Госсекретарь США Энтони Блинкен в интервью французскому изданию Ouest-France объявил о возможном контрнаступлении Украины в ближайшие недели. РИА Новости, 07.04.2023
2023-04-07T11:23
2023-04-07T15:17
в мире
запорожская область
сша
энтони блинкен
владимир рогов
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МОСКВА, 7 апр — РИА Новости. Госсекретарь США Энтони Блинкен в интервью французскому изданию Ouest-France объявил о возможном контрнаступлении Украины в ближайшие недели.По его словам, у стран Запада, поддерживающих киевский режим, сформировались две цели относительно вмешательства в украинский кризис.В ответ на вопрос о том, намерены ли США поддерживать Киев в желании силовым путем бороться за захват Крыма и Донбасса, госсекретарь США заявил, что ответственность за подобное решение лежит на Украине."Это решение Украины. Это демократия, президент Зеленский выполняет волю украинского народа. По сути, это решение за украинцами. Вместе со многими другими странами мы поддерживаем Украину в ее усилиях", — ответил Блинкен.Как сообщало ранее на этой неделе агентство Reuters, Украина подготовила восемь штурмовых бригад так называемой гвардии наступления, которые насчитывают в общей сложности 40 тысяч человек. Министр обороны Украины Алексей Резников в интервью газете Wyborcza заявил, что контрнаступление может начаться, когда прекратится распутица. Украинские и западные военные эксперты и политики неоднократно называли одним из направлений удара Запорожскую область с целью выйти к побережью Азовского моря, чтобы перерезать сухопутный коридор в Крым.В этом регионе, как и других новых субъектах России, неоднократно заявляли, что подготовились к любым действиям со стороны ВСУ.
https://ria.ru/20230407/turtsiya-1863670337.html
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в мире, запорожская область, сша, энтони блинкен, владимир рогов
В мире, Запорожская область, США, Энтони Блинкен, Владимир Рогов
Блинкен заявил, что ВСУ начнут контрнаступление в ближайшие недели

Госсекретарь США Блинкен заявил о возможном контрнаступления ВСУ в ближайшие недели

© AP Photo / Efrem LukatskyУкраинские военные
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 07.04.2023
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Украинские военные. Архивное фото
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МОСКВА, 7 апр — РИА Новости. Госсекретарь США Энтони Блинкен в интервью французскому изданию Ouest-France объявил о возможном контрнаступлении Украины в ближайшие недели.
По его словам, у стран Запада, поддерживающих киевский режим, сформировались две цели относительно вмешательства в украинский кризис.
«
"Во-первых, нужно сделать все возможное, чтобы помочь Украине отвоевать территории, включая проведение контрнаступления, которое ожидается в ближайшие недели. Но вторая цель — помочь Украине построить свои среднесрочные и долгосрочные возможности", — заявил Блинкен.
В ответ на вопрос о том, намерены ли США поддерживать Киев в желании силовым путем бороться за захват Крыма и Донбасса, госсекретарь США заявил, что ответственность за подобное решение лежит на Украине.
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"Это решение Украины. Это демократия, президент Зеленский выполняет волю украинского народа. По сути, это решение за украинцами. Вместе со многими другими странами мы поддерживаем Украину в ее усилиях", — ответил Блинкен.
Как сообщало ранее на этой неделе агентство Reuters, Украина подготовила восемь штурмовых бригад так называемой гвардии наступления, которые насчитывают в общей сложности 40 тысяч человек. Министр обороны Украины Алексей Резников в интервью газете Wyborcza заявил, что контрнаступление может начаться, когда прекратится распутица. Украинские и западные военные эксперты и политики неоднократно называли одним из направлений удара Запорожскую область с целью выйти к побережью Азовского моря, чтобы перерезать сухопутный коридор в Крым.
В этом регионе, как и других новых субъектах России, неоднократно заявляли, что подготовились к любым действиям со стороны ВСУ.
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