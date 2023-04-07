Папа Франциск призвал к пасхальному перемирию на Украине
Папа Франциск призвал к двухнедельному перемирию на Украине из-за празднования Пасхи
© AP Photo / Andrew MedichiniПапа Римский Франциск в Ватикане
© AP Photo / Andrew Medichini
Папа Римский Франциск в Ватикане. Архивное фото
МОСКВА, 7 апр — РИА Новости. Папа Римский Франциск призвал к двухнедельному перемирию на Украине с 9 по 22 апреля — на время, когда католики и православные отмечают Пасху, рассказал РИА Новости поддерживающий переписку с понтификом председатель Всемирного союза староверов (ВСС) Леонид Севастьянов.
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"Следующая неделя — это католическая Пасха, а через неделю — Пасха православная. Папа Франциск предлагает, чтобы на время Пасхи в течение двух недель были прекращены любые военные действия на Украине, и просит об этом сообщить. Это такой символ объединяющий — что одна Пасха идет за другой", — сказал он.
Боевые действия на Украине ранее уже останавливали во время религиозных праздников.
В январе с призывом установить рождественское перемирие выступил патриарх Московский и всея Руси Кирилл. Президент России Владимир Путин поручил министру обороны Сергею Шойгу ввести с 12:00 6 января до 24:00 7 января режим прекращения огня по всей линии боевого соприкосновения сторон.
При этом президент Украины Владимир Зеленский отверг предложение о рождественском перемирии, назвав его "прикрытием" для усиления российских позиций на линии фронта. ВСУ активно вели огонь и в рождественский сочельник, и в сам день Рождества Христова.
Россия неоднократно указывала на готовность к переговорам и дипломатическому урегулированию ситуации, но украинские власти на законодательном уровне ввели на это запрет. Как отмечал Владимир Путин, Москва открыта к диалогу, если киевские власти созреют для этого.
Зеленский еще на саммите G20 в ноябре прошлого года заявил, что "не будет никакого "Минска-3". Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что такие слова абсолютно подтверждают позицию Киева о нежелании начать диалог.
Католики в 2023 году отмечают Пасху 9 апреля, православные христиане встретят праздник Пасхи 16 апреля. Пасху отмечают в течение недели: Светлая седмица у православных закончится 22 апреля перед Красной горкой (первым воскресеньем после Пасхи), у католиков — 16 апреля.