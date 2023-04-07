https://ria.ru/20230407/ukraina-1863677376.html

Папа Франциск призвал к пасхальному перемирию на Украине

Папа Франциск призвал к пасхальному перемирию на Украине - РИА Новости, 07.04.2023

Папа Франциск призвал к пасхальному перемирию на Украине

Папа Римский Франциск призвал к двухнедельному перемирию на Украине с 9 по 22 апреля — на время, когда католики и православные отмечают Пасху, рассказал РИА... РИА Новости, 07.04.2023

2023-04-07T10:52

2023-04-07T10:52

2023-04-07T12:34

религия

украина

франциск (хорхе марио бергольо)

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ватикан

ситуация в днр и лнр

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МОСКВА, 7 апр — РИА Новости. Папа Римский Франциск призвал к двухнедельному перемирию на Украине с 9 по 22 апреля — на время, когда католики и православные отмечают Пасху, рассказал РИА Новости поддерживающий переписку с понтификом председатель Всемирного союза староверов (ВСС) Леонид Севастьянов.Боевые действия на Украине ранее уже останавливали во время религиозных праздников. В январе с призывом установить рождественское перемирие выступил патриарх Московский и всея Руси Кирилл. Президент России Владимир Путин поручил министру обороны Сергею Шойгу ввести с 12:00 6 января до 24:00 7 января режим прекращения огня по всей линии боевого соприкосновения сторон. При этом президент Украины Владимир Зеленский отверг предложение о рождественском перемирии, назвав его "прикрытием" для усиления российских позиций на линии фронта. ВСУ активно вели огонь и в рождественский сочельник, и в сам день Рождества Христова.Россия неоднократно указывала на готовность к переговорам и дипломатическому урегулированию ситуации, но украинские власти на законодательном уровне ввели на это запрет. Как отмечал Владимир Путин, Москва открыта к диалогу, если киевские власти созреют для этого.Зеленский еще на саммите G20 в ноябре прошлого года заявил, что "не будет никакого "Минска-3". Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что такие слова абсолютно подтверждают позицию Киева о нежелании начать диалог.Католики в 2023 году отмечают Пасху 9 апреля, православные христиане встретят праздник Пасхи 16 апреля. Пасху отмечают в течение недели: Светлая седмица у православных закончится 22 апреля перед Красной горкой (первым воскресеньем после Пасхи), у католиков — 16 апреля.

https://ria.ru/20230407/obstrel-1863693024.html

https://ria.ru/20221201/spetsoperatsiya-1835523949.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

украина, франциск (хорхе марио бергольо), в мире, ватикан, ситуация в днр и лнр