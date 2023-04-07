https://ria.ru/20230407/ukazaniya-1863641482.html
Китай жестко ответил Западу на указания в вопросе Украины
Китай жестко ответил Западу на указания в вопросе Украины - РИА Новости, 07.04.2023
Китай жестко ответил Западу на указания в вопросе Украины
Страны Запада находятся не в том положении, чтобы диктовать Пекину, как нужно себя вести в вопросе Украины, заявил посол Китая в России Чжан Ханьхуэй... РИА Новости, 07.04.2023
2023-04-07T06:11
2023-04-07T06:11
2023-04-07T15:07
в мире
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МОСКВА, 7 апр — РИА Новости. Страны Запада находятся не в том положении, чтобы диктовать Пекину, как нужно себя вести в вопросе Украины, заявил посол Китая в России Чжан Ханьхуэй "Известиям".Он также отметил, что Пекин с начала конфликта проявлял инициативу мирного урегулирования и не поставлял оружие ни одной из сторон.Кроме того, дипломат добавил, что позиция России в отношении Тайваня говорит об отсутствии страха Кремля перед крупными державами, которые "прибегают к политике грубой силы".Ранее в четверг Си Цзиньпин во время двусторонних переговоров с Макроном заявил, что не существует "чудодейственного средства" для решения украинского кризиса, по его словам, стороны должны создавать условия для прекращения конфликта и начала мирных переговоров, накапливая взаимное доверие.
https://ria.ru/20230406/ukraina-1863570282.html
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в мире, цены на нефть, украина, пекин, си цзиньпин, чжан ханьхуэй, китай
В мире, Цены на нефть, Украина, Пекин, Си Цзиньпин, Чжан Ханьхуэй, Китай
Китай жестко ответил Западу на указания в вопросе Украины
Посол Китая в России Чжан призвал Запад прекратить давать указания по ситуации на Украине