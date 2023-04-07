https://ria.ru/20230407/uilan-1863769038.html

Дэвид Уилан надеется, что дело Гершковича поможет решить вопрос с братом

Дэвид Уилан надеется, что дело Гершковича поможет решить вопрос с братом - РИА Новости, 07.04.2023

Дэвид Уилан надеется, что дело Гершковича поможет решить вопрос с братом

Брат осужденного в России за шпионаж американца Пола Уилана Дэвид призвал власти США объединить свои усилия и взаимодействовать с Москвой для возвращения на... РИА Новости, 07.04.2023

2023-04-07T14:39

2023-04-07T14:39

2023-04-07T14:43

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пол уилан

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the wall street journal

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ВАШИНГТОН, 7 апр – РИА Новости. Брат осужденного в России за шпионаж американца Пола Уилана Дэвид призвал власти США объединить свои усилия и взаимодействовать с Москвой для возвращения на родину и его брата и арестованного корреспондента московского бюро Wall Street Journal Эвана Гершковича. Гершкович в марте был задержан в Екатеринбурге по подозрению в шпионаже на США, он находится под арестом в Москве. Пол Уилан отбывает в российской колонии 16-летний срок после того, как был взят во время шпионской акции несколько лет назад. "Теперь уже против двух американцев были выдвинуты обвинения в шпионаже… Это может создать еще один вызов или больший вызов для правительства США, для госдепартамента, для Белого дома, чтобы найти способ разрешить ситуацию… Я думаю, что сейчас, когда мы имеем дело с двумя идентичными (судебными) делами, которые представляют одинаковый уровень важности для россиян, для их ведения нам действительно необходимо использовать одинаковые ресурсы. Так что я не вижу, как правительство США может использовать одни и те же ресурсы для этих двух дел и оставить одного из этих людей в стороне", - сказал Дэвид Уилан телеканалу Fox News. Он выразил надежду, что, занимаясь вопросом Гершковича, власти США будут "больше взаимодействовать с нашей семьей, а также с Кремлем". По мнению американца, наибольшую озабоченность вызывает то, что правительство США не смогло предотвратить эти задержания, в которых он видит решение Кремлем своих "стратегических целей" - добиться "уступок от американского правительства". Уилана задержали в Москве 28 декабря 2018 года во время, как сообщала ФСБ, шпионской акции. Его приговорили к 16 годам лишения свободы и отправили отбывать наказание в колонию в Мордовии. Уилан и его семья рассчитывают на его возвращение в США, однако он не вошел в состоявшийся в декабре прошлого года обмен россиянина Виктора Бута на американскую баскетболистку Бриттни Грайнер. ФСБ РФ 30 марта объявила, что Гершкович задержан в Екатеринбурге по подозрению в шпионаже в интересах правительства США. По данным российской спецслужбы, американец собирал составляющие гостайну сведения "о деятельности одного из предприятий российского военно-промышленного комплекса". Лефортовский суд Москвы арестовал его на два месяца. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Гершковича взяли с поличным. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова подчеркнула, что деятельность Гершковича в Екатеринбурге не имеет отношения к журналистике. По ее словам, это не первый случай, когда статус "иностранного корреспондента", журналистская виза и аккредитация используются иностранцами в России для прикрытия деятельности, не являющейся журналистикой: "уже не первого известного западника "хватают за руку". В WSJ отвергли обвинения против журналиста и потребовали его немедленного освобождения. Генсек Совета Европы Мария Пейчинович-Бурич, глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель и генсек ООН Антониу Гутерреш осудили арест Гершковича. Также с осуждением выступили МИД Британии и Франции. Захарова отмечала, что Москва обеспечит консульский доступ к арестованному в соответствии со своими внутренними процедурами. По ее словам, реакция на арест Гершковича со стороны США, перешедших к "угрозам в отношении российских журналистов", стала саморазоблачением, если угрозы продолжатся, "они посеют бурю".

https://ria.ru/20230406/obmen-1863481585.html

https://ria.ru/20221212/obmen-1837973242.html

https://ria.ru/20230405/uilan-1863299276.html

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в мире, сша, пол уилан, россия, the wall street journal