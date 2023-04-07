https://ria.ru/20230407/uchitelnitsa-1863750894.html

Бывшую учительницу, назвавшую ребенка предателем за опоздание, оштрафовали

Бывшую учительницу, назвавшую ребенка предателем за опоздание, оштрафовали - РИА Новости, 07.04.2023

Бывшую учительницу, назвавшую ребенка предателем за опоздание, оштрафовали

Суд оштрафовал на 3 тысячи рублей бывшую учительницу из пермской Сылвы, которая обругала школьника и назвала предателем за то, что он опоздал на мероприятие к... РИА Новости, 07.04.2023

2023-04-07T13:45

2023-04-07T13:45

2023-04-07T13:45

школа

дети

пермская область

происшествия

россия

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ПЕРМЬ, 7 апр - РИА Новости. Суд оштрафовал на 3 тысячи рублей бывшую учительницу из пермской Сылвы, которая обругала школьника и назвала предателем за то, что он опоздал на мероприятие к 23 февраля, сообщили РИА Новости в мировом суде района. Ранее в соцсети появилось видео, на котором учитель Сылвенской школы имени Каменского отчитывает ученика за опоздание на мероприятие ко Дню защитника Отечества и называет "предателем", "ублюдком" и "нулем с палочкой", потом в грубой форме запрещает ему приходить в ее класс, предложив перевестись в другое учебное заведение. После инцидента педагога отстранили от работы, позднее учительница уволилась по собственному желанию. Было возбуждено дело об административном правонарушении по статье 5.61 КоАП РФ (оскорбление). "Женщине сегодня назначен штраф в размере трех тысяч рублей", — рассказали в судебном участке №5 Пермского судебного района.

https://ria.ru/20230324/uchitel-1860456595.html

https://ria.ru/20230329/uchitel-1861663423.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

школа, дети, пермская область, происшествия, россия