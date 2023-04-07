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Бывшую учительницу, назвавшую ребенка предателем за опоздание, оштрафовали - РИА Новости, 07.04.2023
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13:45 07.04.2023
https://ria.ru/20230407/uchitelnitsa-1863750894.html
Бывшую учительницу, назвавшую ребенка предателем за опоздание, оштрафовали
Бывшую учительницу, назвавшую ребенка предателем за опоздание, оштрафовали - РИА Новости, 07.04.2023
Бывшую учительницу, назвавшую ребенка предателем за опоздание, оштрафовали
Суд оштрафовал на 3 тысячи рублей бывшую учительницу из пермской Сылвы, которая обругала школьника и назвала предателем за то, что он опоздал на мероприятие к... РИА Новости, 07.04.2023
2023-04-07T13:45
2023-04-07T13:45
школа
дети
пермская область
происшествия
россия
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ПЕРМЬ, 7 апр - РИА Новости. Суд оштрафовал на 3 тысячи рублей бывшую учительницу из пермской Сылвы, которая обругала школьника и назвала предателем за то, что он опоздал на мероприятие к 23 февраля, сообщили РИА Новости в мировом суде района. Ранее в соцсети появилось видео, на котором учитель Сылвенской школы имени Каменского отчитывает ученика за опоздание на мероприятие ко Дню защитника Отечества и называет "предателем", "ублюдком" и "нулем с палочкой", потом в грубой форме запрещает ему приходить в ее класс, предложив перевестись в другое учебное заведение. После инцидента педагога отстранили от работы, позднее учительница уволилась по собственному желанию. Было возбуждено дело об административном правонарушении по статье 5.61 КоАП РФ (оскорбление). "Женщине сегодня назначен штраф в размере трех тысяч рублей", — рассказали в судебном участке №5 Пермского судебного района.
https://ria.ru/20230324/uchitel-1860456595.html
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школа, дети, пермская область, происшествия, россия
Школа, Дети, Пермская область, Происшествия, Россия
Бывшую учительницу, назвавшую ребенка предателем за опоздание, оштрафовали

Суд оштрафовал бывшую учительницу, назвавшую ребенка предателем за опоздание 23 февраля

© РИА Новости / Андрей Старостин | Перейти в медиабанкМолоток судьи
Молоток судьи - РИА Новости, 1920, 07.04.2023
© РИА Новости / Андрей Старостин
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Молоток судьи. Архивное фото
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ПЕРМЬ, 7 апр - РИА Новости. Суд оштрафовал на 3 тысячи рублей бывшую учительницу из пермской Сылвы, которая обругала школьника и назвала предателем за то, что он опоздал на мероприятие к 23 февраля, сообщили РИА Новости в мировом суде района.
Ранее в соцсети появилось видео, на котором учитель Сылвенской школы имени Каменского отчитывает ученика за опоздание на мероприятие ко Дню защитника Отечества и называет "предателем", "ублюдком" и "нулем с палочкой", потом в грубой форме запрещает ему приходить в ее класс, предложив перевестись в другое учебное заведение.
Средняя школа - РИА Новости, 1920, 24.03.2023
В Челябинской области отстранили учителя, ставившего ученика на колени
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После инцидента педагога отстранили от работы, позднее учительница уволилась по собственному желанию. Было возбуждено дело об административном правонарушении по статье 5.61 КоАП РФ (оскорбление).
"Женщине сегодня назначен штраф в размере трех тысяч рублей", — рассказали в судебном участке №5 Пермского судебного района.
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