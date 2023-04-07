https://ria.ru/20230407/twitter-1863675899.html

Twitter вернул оригинальный логотип с птичкой

Twitter вернул оригинальный логотип с птичкой - РИА Новости, 07.04.2023

Twitter вернул оригинальный логотип с птичкой

Соцсеть Twitter вернула свой оригинальный логотип с голубой птичкой, заменив изображение пса с логотипа криптовалюты Dogecoin. РИА Новости, 07.04.2023

2023-04-07T10:46

2023-04-07T10:46

2023-04-07T10:46

илон маск

twitter

технологии

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МОСКВА, 7 апр - РИА Новости. Соцсеть Twitter вернула свой оригинальный логотип с голубой птичкой, заменив изображение пса с логотипа криптовалюты Dogecoin. Twitter обновил логотип 3 апреля, поместив изображение пса породы сиба-ино, которое также является логотипом криптовалюты Dogecoin. На этом фоне цена Dogecoin выросла более чем на 25% и достигла максимума с ноября 2022 года. Предприниматель Илон Маск осенью 2022 года окончательно закрыл 44-миллиардную сделку по приобретению Twitter. Он обещал либерализовать редакционную политику социальной сети, которую много критиковали за жесткую цензуру, и создать совет модерации контента, а пока совет не заработает - не принимать глобальных решений о редакционной политике и восстановлении заблокированных аккаунтов.

https://ria.ru/20230329/razrabotka-1861573680.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

илон маск, twitter, технологии