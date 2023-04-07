СМИ: США подобрали "нового Зеленского" для Турции
Haber7: США захотели создать нового Зеленского из турецкой оппозиции на выборах президента
© РИА Новости / Павел Бедняков | Перейти в медиабанкПредвыборные плакаты кандидатов в президенты Турции на улице в Анкаре
Предвыборные плакаты кандидатов в президенты Турции на улице в Анкаре. Архивное фото
МОСКВА, 7 апр — РИА Новости. США надеются вбить клин между Россией и Турцией, продвигая турецкую оппозицию на выборах и создавая из нее "нового Зеленского", считает турецкое издание Haber7.
По мнению полковника в отставке Эрая Гючлюэра, с помощью так называемой семисторонней оппозиционной коалиции США рассчитывают столкнуть интересы Москвы и Анкары сразу в нескольких областях: по украинскому вопросу, в Сирии, Черном море и Центральной Азии.
"США могут прибегнуть к любым способам для этого. Возможны провокации. В предстоящий период США отводят Турции роль Украины и Зеленского через оппозиционную коалицию в стране. К сожалению, коалиция тоже берет на себя обязательства в этом отношении. Это показывают и озвучиваемые заявления", — заявил эксперт журналистам.
В издании напомнили, что кандидат в президенты Турции от семи оппозиционных партий Кемаль Кылычдароглу во время своего визита в США уже высказывался в поддержку Украины и настаивал на том, чтобы Турция выступила на стороне Киева.
Политик также провел встречу с главой американской дипмиссии Джеффри Флейком по инициативе последнего. Это вызвало резкую реакцию со стороны правящей Партии справедливости и развития Турции, а президент Реджеп Тайип Эрдоган отказался от личного общения с послом США в Анкаре.