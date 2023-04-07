https://ria.ru/20230407/turtsiya-1863670337.html

СМИ: США подобрали "нового Зеленского" для Турции

СМИ: США подобрали "нового Зеленского" для Турции - РИА Новости, 07.04.2023

СМИ: США подобрали "нового Зеленского" для Турции

США надеются вбить клин между Россией и Турцией, продвигая турецкую оппозицию на выборах и создавая из нее "нового Зеленского", считает турецкое издание Haber7. РИА Новости, 07.04.2023

2023-04-07T10:27

2023-04-07T10:27

2023-04-07T21:41

в мире

турция

сша

россия

кемаль кылычдароглу

реджеп тайип эрдоган

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МОСКВА, 7 апр — РИА Новости. США надеются вбить клин между Россией и Турцией, продвигая турецкую оппозицию на выборах и создавая из нее "нового Зеленского", считает турецкое издание Haber7.По мнению полковника в отставке Эрая Гючлюэра, с помощью так называемой семисторонней оппозиционной коалиции США рассчитывают столкнуть интересы Москвы и Анкары сразу в нескольких областях: по украинскому вопросу, в Сирии, Черном море и Центральной Азии."США могут прибегнуть к любым способам для этого. Возможны провокации. В предстоящий период США отводят Турции роль Украины и Зеленского через оппозиционную коалицию в стране. К сожалению, коалиция тоже берет на себя обязательства в этом отношении. Это показывают и озвучиваемые заявления", — заявил эксперт журналистам.В издании напомнили, что кандидат в президенты Турции от семи оппозиционных партий Кемаль Кылычдароглу во время своего визита в США уже высказывался в поддержку Украины и настаивал на том, чтобы Турция выступила на стороне Киева.Политик также провел встречу с главой американской дипмиссии Джеффри Флейком по инициативе последнего. Это вызвало резкую реакцию со стороны правящей Партии справедливости и развития Турции, а президент Реджеп Тайип Эрдоган отказался от личного общения с послом США в Анкаре.

https://ria.ru/20230406/nato-1863618250.html

https://ria.ru/20230407/ssha-1863657866.html

турция

сша

россия

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Ольга Матыс

Ольга Матыс

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Матыс

в мире, турция, сша, россия, кемаль кылычдароглу, реджеп тайип эрдоган