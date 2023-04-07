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СМИ: США подобрали "нового Зеленского" для Турции - РИА Новости, 07.04.2023
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10:27 07.04.2023 (обновлено: 21:41 07.04.2023)
https://ria.ru/20230407/turtsiya-1863670337.html
СМИ: США подобрали "нового Зеленского" для Турции
СМИ: США подобрали "нового Зеленского" для Турции - РИА Новости, 07.04.2023
СМИ: США подобрали "нового Зеленского" для Турции
США надеются вбить клин между Россией и Турцией, продвигая турецкую оппозицию на выборах и создавая из нее "нового Зеленского", считает турецкое издание Haber7. РИА Новости, 07.04.2023
2023-04-07T10:27
2023-04-07T21:41
в мире
турция
сша
россия
кемаль кылычдароглу
реджеп тайип эрдоган
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МОСКВА, 7 апр — РИА Новости. США надеются вбить клин между Россией и Турцией, продвигая турецкую оппозицию на выборах и создавая из нее "нового Зеленского", считает турецкое издание Haber7.По мнению полковника в отставке Эрая Гючлюэра, с помощью так называемой семисторонней оппозиционной коалиции США рассчитывают столкнуть интересы Москвы и Анкары сразу в нескольких областях: по украинскому вопросу, в Сирии, Черном море и Центральной Азии."США могут прибегнуть к любым способам для этого. Возможны провокации. В предстоящий период США отводят Турции роль Украины и Зеленского через оппозиционную коалицию в стране. К сожалению, коалиция тоже берет на себя обязательства в этом отношении. Это показывают и озвучиваемые заявления", — заявил эксперт журналистам.В издании напомнили, что кандидат в президенты Турции от семи оппозиционных партий Кемаль Кылычдароглу во время своего визита в США уже высказывался в поддержку Украины и настаивал на том, чтобы Турция выступила на стороне Киева.Политик также провел встречу с главой американской дипмиссии Джеффри Флейком по инициативе последнего. Это вызвало резкую реакцию со стороны правящей Партии справедливости и развития Турции, а президент Реджеп Тайип Эрдоган отказался от личного общения с послом США в Анкаре.
https://ria.ru/20230406/nato-1863618250.html
https://ria.ru/20230407/ssha-1863657866.html
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в мире, турция, сша, россия, кемаль кылычдароглу, реджеп тайип эрдоган
В мире, Турция, США, Россия, Кемаль Кылычдароглу, Реджеп Тайип Эрдоган
СМИ: США подобрали "нового Зеленского" для Турции

Haber7: США захотели создать нового Зеленского из турецкой оппозиции на выборах президента

© РИА Новости / Павел Бедняков | Перейти в медиабанкПредвыборные плакаты кандидатов в президенты Турции на улице в Анкаре
Предвыборные плакаты кандидатов в президенты Турции на улице в Анкаре - РИА Новости, 1920, 07.04.2023
© РИА Новости / Павел Бедняков
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Предвыборные плакаты кандидатов в президенты Турции на улице в Анкаре. Архивное фото
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МОСКВА, 7 апр — РИА Новости. США надеются вбить клин между Россией и Турцией, продвигая турецкую оппозицию на выборах и создавая из нее "нового Зеленского", считает турецкое издание Haber7.
По мнению полковника в отставке Эрая Гючлюэра, с помощью так называемой семисторонней оппозиционной коалиции США рассчитывают столкнуть интересы Москвы и Анкары сразу в нескольких областях: по украинскому вопросу, в Сирии, Черном море и Центральной Азии.
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"США могут прибегнуть к любым способам для этого. Возможны провокации. В предстоящий период США отводят Турции роль Украины и Зеленского через оппозиционную коалицию в стране. К сожалению, коалиция тоже берет на себя обязательства в этом отношении. Это показывают и озвучиваемые заявления", — заявил эксперт журналистам.
В издании напомнили, что кандидат в президенты Турции от семи оппозиционных партий Кемаль Кылычдароглу во время своего визита в США уже высказывался в поддержку Украины и настаивал на том, чтобы Турция выступила на стороне Киева.
Политик также провел встречу с главой американской дипмиссии Джеффри Флейком по инициативе последнего. Это вызвало резкую реакцию со стороны правящей Партии справедливости и развития Турции, а президент Реджеп Тайип Эрдоган отказался от личного общения с послом США в Анкаре.
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