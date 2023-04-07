https://ria.ru/20230407/turniket-1863740244.html
В Приморье школьный турникет ударил ребенка током
В Приморье школьный турникет ударил ребенка током - РИА Новости, 07.04.2023
В Приморье школьный турникет ударил ребенка током
Пятиклассник в одной из школ Находки получил удар током от турникета на входе в здание, начата проверка, сообщили в прокуратуре Приморского края. РИА Новости, 07.04.2023
2023-04-07T13:18
2023-04-07T13:18
2023-04-07T13:18
школа
происшествия
россия
находка
приморский край
дети
следственный комитет россии (ск рф)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0a/02/1578125867_0:159:3077:1889_1920x0_80_0_0_4d3db32adf3de158a2a0d1107b735fd3.jpg
ВЛАДИВОСТОК, 7 апр - РИА Новости. Пятиклассник в одной из школ Находки получил удар током от турникета на входе в здание, начата проверка, сообщили в прокуратуре Приморского края. "Установлено, что в дневное время 7 апреля 2023 года в средней общеобразовательной школе "Лидер-2" ученик пятого класса получил удар током от устройства турникета, установленного на входе в учреждение... В настоящее время турникет обесточен, ведется разбирательство", - говорится в публикации в телеграм-канале ведомства. В приморской прокуратуре добавили, что госпитализировать мальчика не пришлось, за состоянием здоровья ребенка "обеспечено медицинское наблюдение". Отмечается, что сотрудники ведомства организовали проверку по факту случившегося. Они оценят выполнение "требований законодательства при установке, эксплуатации и обслуживании устройства". Уточняется, что СУСК РФ по Приморскому краю организовал доследственную поверку по ч. 1 ст. 238 УК РФ ("Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности"). По результатам, как отметили в ведомстве, "будет принято процессуальное решение".
https://ria.ru/20230407/minirovanie-1863654118.html
https://ria.ru/20230406/shkolnik-1863544849.html
россия
находка
приморский край
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0a/02/1578125867_173:0:2902:2047_1920x0_80_0_0_ddd71cf665ec4438e1e6edea53f98f9a.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
школа, происшествия, россия, находка, приморский край, дети, следственный комитет россии (ск рф)
Школа, Происшествия, Россия, Находка, Приморский край, Дети, Следственный комитет России (СК РФ)
В Приморье школьный турникет ударил ребенка током
В Находке пятиклассник получил удар током от школьного турникета
ВЛАДИВОСТОК, 7 апр - РИА Новости.
Пятиклассник в одной из школ Находки получил удар током от турникета на входе в здание, начата проверка, сообщили
в прокуратуре Приморского края.
"Установлено, что в дневное время 7 апреля 2023 года в средней общеобразовательной школе "Лидер-2" ученик пятого класса получил удар током от устройства турникета, установленного на входе в учреждение... В настоящее время турникет обесточен, ведется разбирательство", - говорится в публикации в телеграм-канале ведомства.
В Чите школьница сорвала урок сообщением о минировании
В приморской прокуратуре добавили, что госпитализировать мальчика не пришлось, за состоянием здоровья ребенка "обеспечено медицинское наблюдение". Отмечается, что сотрудники ведомства организовали проверку по факту случившегося. Они оценят выполнение "требований законодательства при установке, эксплуатации и обслуживании устройства".
Уточняется, что СУСК РФ по Приморскому краю организовал доследственную поверку по ч. 1 ст. 238 УК РФ ("Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности"). По результатам, как отметили в ведомстве, "будет принято процессуальное решение".
В Башкирии подросток умер в школе после игры на перемене