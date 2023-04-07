https://ria.ru/20230407/terapiya-1863746734.html

Мурашко оценил доступность терапии онкологических заболеваний в России

Мурашко оценил доступность терапии онкологических заболеваний в России - РИА Новости, 07.04.2023

Мурашко оценил доступность терапии онкологических заболеваний в России

Сегодня в России доступны фактически все виды терапии онкологических заболеваний, заявил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко. РИА Новости, 07.04.2023

2023-04-07T13:34

2023-04-07T13:34

2023-04-07T13:53

михаил мурашко

россия

здоровье - общество

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МОСКВА, 7 апр - РИА Новости. Сегодня в России доступны фактически все виды терапии онкологических заболеваний, заявил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко. "Сегодня по онкологии доступны фактически все виды терапии. Химиотерапия – только за последние три года практически на 50% увеличилось число курсов химиотерапии", - сказал Мурашко на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным. Он добавил, что также почти на 40% увеличилось количество схем, применяемых в современной химиотерапии.

https://ria.ru/20220902/covid-19-1814120855.html

россия

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2023

Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

михаил мурашко, россия, здоровье - общество