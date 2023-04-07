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Мурашко оценил доступность терапии онкологических заболеваний в России - РИА Новости, 07.04.2023
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13:34 07.04.2023 (обновлено: 13:53 07.04.2023)
https://ria.ru/20230407/terapiya-1863746734.html
Мурашко оценил доступность терапии онкологических заболеваний в России
Мурашко оценил доступность терапии онкологических заболеваний в России - РИА Новости, 07.04.2023
Мурашко оценил доступность терапии онкологических заболеваний в России
Сегодня в России доступны фактически все виды терапии онкологических заболеваний, заявил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко. РИА Новости, 07.04.2023
2023-04-07T13:34
2023-04-07T13:53
михаил мурашко
россия
здоровье - общество
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МОСКВА, 7 апр - РИА Новости. Сегодня в России доступны фактически все виды терапии онкологических заболеваний, заявил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко. "Сегодня по онкологии доступны фактически все виды терапии. Химиотерапия – только за последние три года практически на 50% увеличилось число курсов химиотерапии", - сказал Мурашко на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным. Он добавил, что также почти на 40% увеличилось количество схем, применяемых в современной химиотерапии.
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михаил мурашко, россия, здоровье - общество
Михаил Мурашко, Россия, Здоровье - Общество
Мурашко оценил доступность терапии онкологических заболеваний в России

Мурашко: в России доступны фактически все виды терапии онкологических заболеваний

© РИА Новости / Михаил Климентьев | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин и министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко во время встречи
Президент РФ Владимир Путин и министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко во время встречи - РИА Новости, 1920, 07.04.2023
© РИА Новости / Михаил Климентьев
Перейти в медиабанк
Президент РФ Владимир Путин и министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко во время встречи
Читать ria.ru в
МОСКВА, 7 апр - РИА Новости. Сегодня в России доступны фактически все виды терапии онкологических заболеваний, заявил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко.
"Сегодня по онкологии доступны фактически все виды терапии. Химиотерапия – только за последние три года практически на 50% увеличилось число курсов химиотерапии", - сказал Мурашко на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным.
Он добавил, что также почти на 40% увеличилось количество схем, применяемых в современной химиотерапии.
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Михаил МурашкоРоссияЗдоровье - Общество
 
 
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