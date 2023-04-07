https://ria.ru/20230407/terapiya-1863746734.html
Мурашко оценил доступность терапии онкологических заболеваний в России
Мурашко оценил доступность терапии онкологических заболеваний в России - РИА Новости, 07.04.2023
Мурашко оценил доступность терапии онкологических заболеваний в России
Сегодня в России доступны фактически все виды терапии онкологических заболеваний, заявил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко. РИА Новости, 07.04.2023
2023-04-07T13:34
2023-04-07T13:34
2023-04-07T13:53
михаил мурашко
россия
здоровье - общество
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МОСКВА, 7 апр - РИА Новости. Сегодня в России доступны фактически все виды терапии онкологических заболеваний, заявил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко. "Сегодня по онкологии доступны фактически все виды терапии. Химиотерапия – только за последние три года практически на 50% увеличилось число курсов химиотерапии", - сказал Мурашко на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным. Он добавил, что также почти на 40% увеличилось количество схем, применяемых в современной химиотерапии.
https://ria.ru/20220902/covid-19-1814120855.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
михаил мурашко, россия, здоровье - общество
Михаил Мурашко, Россия, Здоровье - Общество
Мурашко оценил доступность терапии онкологических заболеваний в России
Мурашко: в России доступны фактически все виды терапии онкологических заболеваний