https://ria.ru/20230407/stavka-1863674306.html

Нацбанк Казахстана сохранил базовую учетную ставку

Нацбанк Казахстана сохранил базовую учетную ставку - РИА Новости, 07.04.2023

Нацбанк Казахстана сохранил базовую учетную ставку

Национальный банк (центробанк) Казахстана в пятницу принял решение сохранить базовую ставку на уровне 16,75%, сообщила пресс-служба регулятора. РИА Новости, 07.04.2023

2023-04-07T10:38

2023-04-07T10:38

2023-04-07T10:38

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казахстан

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АЛМА-АТА, 7 апр - РИА Новости. Национальный банк (центробанк) Казахстана в пятницу принял решение сохранить базовую ставку на уровне 16,75%, сообщила пресс-служба регулятора. ЦБ Казахстана 24 февраля 2022 года принял внеочередное решение о повышении этой ставки сразу на 3,25 процентного пункта - до 13,5%. В апреле того же года ставка была повышена до 14%, в июле - до 14,5%, в октябре - до 16%, а в декабре - до 16,75%. Инфляция в Казахстане по итогам 2022 года составила 20,3%, по итогам февраля 2023 года ускорилась до 21,3%, но к началу апреля замедлилась до 18,1%. "Комитет по денежно-кредитной политике Национального банка Республики Казахстан принял решение сохранить базовую ставку на уровне 16,75% годовых с коридором +/- один процентный пункт", - говорится в сообщении регулятора. В пресс-релизе поясняется, что "глобальное инфляционное давление, несмотря на замедление инфляции в некоторых странах, остается повышенным". "В Казахстане годовая и месячная инфляция в марте ожидаемо продемонстрировали снижение. Несмотря на начало замедления инфляционных процессов, еще рано утверждать об устойчивом и стабильном тренде снижения инфляции", - сообщила пресс-служба ЦБ. Согласно пресс-релизу, сохраняются и начинают реализовываться внутренние проинфляционные факторы в виде нестабильных инфляционных ожиданий, увеличения государственных расходов, начала реализации назревших реформ на рынке ГСМ и ЖКХ. "В этих условиях Национальный банк продолжает придерживаться позиции о целесообразности сохранения базовой ставки на текущих значениях в первой половине 2023 года. Это позволит поддержать начавшееся слабовыраженное замедление инфляционных процессов в стране, нивелировать рост расходов бюджета и предупредить заякорение инфляционных ожиданий на высоких уровнях", - подчеркнул нацбанк.

https://radiosputnik.ria.ru/20230402/neft-1862496246.html

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

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