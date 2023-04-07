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Нацбанк Казахстана сохранил базовую учетную ставку - РИА Новости, 07.04.2023
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10:38 07.04.2023
https://ria.ru/20230407/stavka-1863674306.html
Нацбанк Казахстана сохранил базовую учетную ставку
Нацбанк Казахстана сохранил базовую учетную ставку - РИА Новости, 07.04.2023
Нацбанк Казахстана сохранил базовую учетную ставку
Национальный банк (центробанк) Казахстана в пятницу принял решение сохранить базовую ставку на уровне 16,75%, сообщила пресс-служба регулятора. РИА Новости, 07.04.2023
2023-04-07T10:38
2023-04-07T10:38
в мире
казахстан
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АЛМА-АТА, 7 апр - РИА Новости. Национальный банк (центробанк) Казахстана в пятницу принял решение сохранить базовую ставку на уровне 16,75%, сообщила пресс-служба регулятора. ЦБ Казахстана 24 февраля 2022 года принял внеочередное решение о повышении этой ставки сразу на 3,25 процентного пункта - до 13,5%. В апреле того же года ставка была повышена до 14%, в июле - до 14,5%, в октябре - до 16%, а в декабре - до 16,75%. Инфляция в Казахстане по итогам 2022 года составила 20,3%, по итогам февраля 2023 года ускорилась до 21,3%, но к началу апреля замедлилась до 18,1%. "Комитет по денежно-кредитной политике Национального банка Республики Казахстан принял решение сохранить базовую ставку на уровне 16,75% годовых с коридором +/- один процентный пункт", - говорится в сообщении регулятора. В пресс-релизе поясняется, что "глобальное инфляционное давление, несмотря на замедление инфляции в некоторых странах, остается повышенным". "В Казахстане годовая и месячная инфляция в марте ожидаемо продемонстрировали снижение. Несмотря на начало замедления инфляционных процессов, еще рано утверждать об устойчивом и стабильном тренде снижения инфляции", - сообщила пресс-служба ЦБ. Согласно пресс-релизу, сохраняются и начинают реализовываться внутренние проинфляционные факторы в виде нестабильных инфляционных ожиданий, увеличения государственных расходов, начала реализации назревших реформ на рынке ГСМ и ЖКХ. "В этих условиях Национальный банк продолжает придерживаться позиции о целесообразности сохранения базовой ставки на текущих значениях в первой половине 2023 года. Это позволит поддержать начавшееся слабовыраженное замедление инфляционных процессов в стране, нивелировать рост расходов бюджета и предупредить заякорение инфляционных ожиданий на высоких уровнях", - подчеркнул нацбанк.
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в мире, казахстан
В мире, Казахстан
Нацбанк Казахстана сохранил базовую учетную ставку

Национальный банк Казахстана сохранил базовую учетную ставку на уровне 16,75 процента

© Sputnik / Болат Шайхинов Банкноты 500 тенге
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АЛМА-АТА, 7 апр - РИА Новости. Национальный банк (центробанк) Казахстана в пятницу принял решение сохранить базовую ставку на уровне 16,75%, сообщила пресс-служба регулятора.
ЦБ Казахстана 24 февраля 2022 года принял внеочередное решение о повышении этой ставки сразу на 3,25 процентного пункта - до 13,5%. В апреле того же года ставка была повышена до 14%, в июле - до 14,5%, в октябре - до 16%, а в декабре - до 16,75%. Инфляция в Казахстане по итогам 2022 года составила 20,3%, по итогам февраля 2023 года ускорилась до 21,3%, но к началу апреля замедлилась до 18,1%.
"Комитет по денежно-кредитной политике Национального банка Республики Казахстан принял решение сохранить базовую ставку на уровне 16,75% годовых с коридором +/- один процентный пункт", - говорится в сообщении регулятора.
В пресс-релизе поясняется, что "глобальное инфляционное давление, несмотря на замедление инфляции в некоторых странах, остается повышенным". "В Казахстане годовая и месячная инфляция в марте ожидаемо продемонстрировали снижение. Несмотря на начало замедления инфляционных процессов, еще рано утверждать об устойчивом и стабильном тренде снижения инфляции", - сообщила пресс-служба ЦБ.
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Согласно пресс-релизу, сохраняются и начинают реализовываться внутренние проинфляционные факторы в виде нестабильных инфляционных ожиданий, увеличения государственных расходов, начала реализации назревших реформ на рынке ГСМ и ЖКХ.
"В этих условиях Национальный банк продолжает придерживаться позиции о целесообразности сохранения базовой ставки на текущих значениях в первой половине 2023 года. Это позволит поддержать начавшееся слабовыраженное замедление инфляционных процессов в стране, нивелировать рост расходов бюджета и предупредить заякорение инфляционных ожиданий на высоких уровнях", - подчеркнул нацбанк.
 
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