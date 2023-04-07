https://ria.ru/20230407/spetsoperatsiya-1863894979.html

Спецоперация, 7 апреля: Россия отслеживает заявления США о наступлении ВСУ

Спецоперация, 7 апреля: Россия отслеживает заявления США о наступлении ВСУ - РИА Новости, 07.04.2023

Спецоперация, 7 апреля: Россия отслеживает заявления США о наступлении ВСУ

Российские военные тщательно отслеживают высказывания Вашингтона о скором контрнаступлении украинских войск и учитывают их при планировании специальной военной... РИА Новости, 07.04.2023

2023-04-07T22:05

2023-04-07T22:05

2023-04-07T22:32

специальная военная операция на украине

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МОСКВА, 7 апр - РИА Новости. Российские военные тщательно отслеживают высказывания Вашингтона о скором контрнаступлении украинских войск и учитывают их при планировании специальной военной операции на Украине, заявили в пятницу в Кремле. Контрнаступление Украины Госсекретарь США Энтони Блинкен не исключил, что контрнаступление украинских войск начнется в ближайшие недели. По его мнению, задача Запада – помочь Киеву отвоевать территории и создать собственный средне- и долгосрочный военный потенциал. Пресс-секретарь российского президента РФ Дмитрий Песков позднее заявил, что высказывания Вашингтона о скором контрнаступлении тщательно отслеживаются российскими военными и учитываются при планировании специальной военной операции на Украине. Он также прокомментировал утечку в соцсети секретных документов, где описывается состояние украинских войск и планов США и НАТО по их укреплению и, заявил, что у России нет сомнений в том, что Вашингтон и альянс прямо или косвенно вовлечены в конфликт. Песков также заявил, что в Кремле не слышали никаких заявлений Ватикана по поводу пасхального перемирия на Украине, поэтому не считают нужным и возможным комментировать эту тему. Пресс-секретаря также просили дать комментарий о встрече президента Франции Эммануэля Макрона и лидера КНР Си Цзиньпина. Макрон прибыл в Китай с государственным визитом в среду вместе с фон дер Ляйен, кризис на Украине стал одной из главных тем переговоров. Как отметил Песков, контакты двух лидеров были очень важными и в Кремле отслеживали сообщения на этот счет. Отвечая на вопрос, мог ли глава КНР подвергнуться влияния запада по украинскому кризису, пресс-секретарь заявил, что Китай - серьезная держава с суверенной позицией и под внешним влиянием свое мнение не меняет. Ранее газета Politico сообщила, что президенту Макрону не удалось заставить Си Цзиньпина изменить свою позицию по конфликту на Украине. Ход операции Киев за сутки потерял около 80 военнослужащих на купянском и краснолиманском направлениях, сообщили в Минобороны РФ. На донецком направлении было уничтожено около 260 украинских военных, на херсонском - 14. На южно-донецком и запорожском направлениях российские войска нанесли поражение украинским войскам в районе Новомихайловки и Угледара, за сутки Киев потерял до 20 человек. Также российские военные уничтожили на Донбассе два украинских склада боеприпасов. В районе населенного пункта Новоберислав Херсонской области поражен командно-наблюдательный пункт подразделения украинской 126-й бригады территориальной обороны. Кроме того, российские системы ПВО за минувшие сутки сбили 11 украинских беспилотников и два снаряда РСЗО HIMARS. Советник врио главы ДНР Дениса Пушилина Ян Гагин заявил, что украинские войска при возможном контрнаступлении понесут колоссальные потери в первые же часы. По его словам, на Украине уже сформированы подразделения для такого наступления: "В них будут вливаться те военнослужащие, которые проходили подготовку в европейских странах-союзниках НАТО". При этом Гагин подчеркнул, что российские силы "готовы к любым раскладам". Минобороны России о биолабораториях на Украине США возобновили программу строительства биолабораторий на Украине и расширяют формат подготовки украинских биологов, заявил начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ Игорь Кириллов. По его словам, ранее озвученные ведомством факты военно-биологической деятельности Пентагона заставляют Вашингтон предпринимать усилия, чтобы скрыть истинный характер работ. Он подчеркнул, что для этого США изменили название программы "Совместные биологические исследования", которая фактически направлена на разработку компонентов биологического оружия. Кириллов заявил, что Пентагон продолжит исследования на биообъектах на Украине и в других странах из-за невнятной реакции мирового сообщества и боязни перечить Вашингтону. Он отметил, что госдепартамент США подготовил серию публикаций, в которых пытается поставить под сомнение документально подтвержденные факты своих незаконных биологических исследований. В районах зарубежных биолабораторий США есть риск распространения опасных патогенов, их работа в третьих странах создает серьезную угрозу для целых регионов, заявил он. Кириллов также указал на сборы, намеченные на апрель в Варшаве: под их видом может проводиться подготовка провокаций с биологическим оружием. Задержание украинского агента ФСБ сообщила в пятницу о задержании украинского агента и его помощника за шпионаж о местах дислокации и численности вооруженных сил РФ в Херсонской области. Данные о маршрутах перемещения и видах используемой в СВО военной техники с привязкой к координатам пересылались сотрудникам Службы безопасности Украины (СБУ) через интернет-мессенджеры. Полученная информация использовалась СБУ для передачи представителям военизированных формирований Украины "с целью корректировки артиллерийских и ракетно-бомбовых ударов по позициям ВС РФ". Возбуждены уголовные дела по статье 276 УК РФ "Шпионаж". Задержанным избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, им грозит наказание до 20 лет лишения свободы. Обстановка вокруг ЗАЭС Представитель РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов сообщил РИА Новости, что Россия и МАГАТЭ в ходе переговоров в Калининграде наметили меры по совершенствованию взаимодействия на Запорожской АЭС. По мнению Ульянова, Гросси в среду услышал позицию российской стороны по установлению безопасности на станции и будет ее учитывать. Дипломат также указал, что предложения российской стороны по безопасности тщательно проработаны и в новациях не нуждаются. Рассчитывать на реализацию инициативы МАГАТЭ по безопасности на ЗАЭС в ближайшее время не приходится, все упирается в негативную позицию Киева, добавил он. Ранее Гросси заявил, что встретился в Калининграде с высокопоставленными чиновниками из нескольких российских ведомств, продолжает усилия в вопросе защиты Запорожской атомной электростанции. "Росатом" заявил, что Россия готова и далее работать над реализацией инициативы МАГАТЭ по безопасности Запорожской АЭС, а глава агентства Гросси сообщил, что смог лично увидеть последствия обстрелов Запорожской АЭС осенью 2022 года. Запорожская АЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодар. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе – на станции насчитывается шесть энергоблоков мощностью по 1 гигаватту. С марта 2022 года она находится под охраной российских военных. В МИД подчеркивали, что этот шаг необходим для предотвращения утечек ядерных и радиоактивных материалов.

https://ria.ru/20230404/nato-1862511613.html

https://ria.ru/20230407/evropa-1863551504.html

https://ria.ru/20230407/obstrel-1863843101.html

https://ria.ru/20230407/biolaboratorii-1863785439.html

https://ria.ru/20230403/ukraina-1862502168.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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