https://ria.ru/20230407/sizo-1863801275.html

Подозреваемую в убийстве Татарского Трепову доставили в СИЗО "Лефортово"

Подозреваемую в убийстве Татарского Трепову доставили в СИЗО "Лефортово" - РИА Новости, 07.04.2023

Подозреваемую в убийстве Татарского Трепову доставили в СИЗО "Лефортово"

Подозреваемую в убийстве военного корреспондента Владлена Татарского Дарью Трепову доставили в СИЗО "Лефортово", написала в телеграм-канале член Совета по... РИА Новости, 07.04.2023

2023-04-07T16:17

2023-04-07T16:17

2023-04-07T16:17

россия

происшествия

санкт-петербург

украина

владлен татарский

ева меркачева

сизо лефортово

национальный антитеррористический комитет рф

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МОСКВА, 7 апр - РИА Новости. Подозреваемую в убийстве военного корреспондента Владлена Татарского Дарью Трепову доставили в СИЗО "Лефортово", написала в телеграм-канале член Совета по правам человека при президенте РФ Ева Меркачева. "Дарью Трепову, подозреваемую в убийстве военкора и блогера Владлена Татарского, доставили в СИЗО "Лефортово". Здесь предполагаемая террористка проведет весь период следствия и суда", - написала Меркачева. Взрыв прогремел 2 апреля в кафе на Университетской набережной Петербурга, был убит известный военный корреспондент Владлен Татарский (настоящее имя - Максим Фомин), десятки ранены. На следующий день была задержана подозреваемая - петербурженка Дарья Трепова, позднее ставшая обвиняемой. По данным НАК, убийство Татарского спланировали спецслужбы Украины с привлечением агентуры из числа сторонников "Фонда борьбы с коррупцией"*. Изначально СК РФ возбудил уголовное дело об убийстве общеопасным способом, а затем ужесточил статью до теракта и оборота взрывчатых веществ. Наказание - вплоть до пожизненного заключения, но Треповой оно не грозит. Согласно российскому законодательству, женщина в стране не может быть приговорена бессрочно, максимальная санкция - 25 лет. Четвертого апреля Басманный суд Москвы на два месяца арестовал Трепову в рамках дела о теракте в кафе в Петербурге.*Запрещенная экстремистская организация-иноагент

https://ria.ru/20230407/tatarskiy-1863763515.html

россия

санкт-петербург

украина

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

россия, происшествия, санкт-петербург, украина, владлен татарский, ева меркачева, сизо лефортово, национальный антитеррористический комитет рф, взрыв в кафе в петербурге