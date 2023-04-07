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Подозреваемую в убийстве Татарского Трепову доставили в СИЗО "Лефортово" - РИА Новости, 07.04.2023
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16:17 07.04.2023
https://ria.ru/20230407/sizo-1863801275.html
Подозреваемую в убийстве Татарского Трепову доставили в СИЗО "Лефортово"
Подозреваемую в убийстве Татарского Трепову доставили в СИЗО "Лефортово" - РИА Новости, 07.04.2023
Подозреваемую в убийстве Татарского Трепову доставили в СИЗО "Лефортово"
Подозреваемую в убийстве военного корреспондента Владлена Татарского Дарью Трепову доставили в СИЗО "Лефортово", написала в телеграм-канале член Совета по... РИА Новости, 07.04.2023
2023-04-07T16:17
2023-04-07T16:17
россия
происшествия
санкт-петербург
украина
владлен татарский
ева меркачева
сизо лефортово
национальный антитеррористический комитет рф
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МОСКВА, 7 апр - РИА Новости. Подозреваемую в убийстве военного корреспондента Владлена Татарского Дарью Трепову доставили в СИЗО "Лефортово", написала в телеграм-канале член Совета по правам человека при президенте РФ Ева Меркачева. "Дарью Трепову, подозреваемую в убийстве военкора и блогера Владлена Татарского, доставили в СИЗО "Лефортово". Здесь предполагаемая террористка проведет весь период следствия и суда", - написала Меркачева. Взрыв прогремел 2 апреля в кафе на Университетской набережной Петербурга, был убит известный военный корреспондент Владлен Татарский (настоящее имя - Максим Фомин), десятки ранены. На следующий день была задержана подозреваемая - петербурженка Дарья Трепова, позднее ставшая обвиняемой. По данным НАК, убийство Татарского спланировали спецслужбы Украины с привлечением агентуры из числа сторонников "Фонда борьбы с коррупцией"*. Изначально СК РФ возбудил уголовное дело об убийстве общеопасным способом, а затем ужесточил статью до теракта и оборота взрывчатых веществ. Наказание - вплоть до пожизненного заключения, но Треповой оно не грозит. Согласно российскому законодательству, женщина в стране не может быть приговорена бессрочно, максимальная санкция - 25 лет. Четвертого апреля Басманный суд Москвы на два месяца арестовал Трепову в рамках дела о теракте в кафе в Петербурге.*Запрещенная экстремистская организация-иноагент
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россия, происшествия, санкт-петербург, украина, владлен татарский, ева меркачева, сизо лефортово, национальный антитеррористический комитет рф, взрыв в кафе в петербурге
Россия, Происшествия, Санкт-Петербург, Украина, Владлен Татарский, Ева Меркачева, СИЗО Лефортово, Национальный антитеррористический комитет РФ, Взрыв в кафе в Петербурге
Подозреваемую в убийстве Татарского Трепову доставили в СИЗО "Лефортово"

Подозреваемую в убийстве военкора Татарского Дарью Трепову доставили в СИЗО "Лефортово"

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкДарья Трепова
Дарья Трепова - РИА Новости, 1920, 07.04.2023
© РИА Новости / Илья Питалев
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Дарья Трепова. Архивное фото
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МОСКВА, 7 апр - РИА Новости. Подозреваемую в убийстве военного корреспондента Владлена Татарского Дарью Трепову доставили в СИЗО "Лефортово", написала в телеграм-канале член Совета по правам человека при президенте РФ Ева Меркачева.
"Дарью Трепову, подозреваемую в убийстве военкора и блогера Владлена Татарского, доставили в СИЗО "Лефортово". Здесь предполагаемая террористка проведет весь период следствия и суда", - написала Меркачева.
Взрыв прогремел 2 апреля в кафе на Университетской набережной Петербурга, был убит известный военный корреспондент Владлен Татарский (настоящее имя - Максим Фомин), десятки ранены. На следующий день была задержана подозреваемая - петербурженка Дарья Трепова, позднее ставшая обвиняемой. По данным НАК, убийство Татарского спланировали спецслужбы Украины с привлечением агентуры из числа сторонников "Фонда борьбы с коррупцией"*.
Изначально СК РФ возбудил уголовное дело об убийстве общеопасным способом, а затем ужесточил статью до теракта и оборота взрывчатых веществ. Наказание - вплоть до пожизненного заключения, но Треповой оно не грозит. Согласно российскому законодательству, женщина в стране не может быть приговорена бессрочно, максимальная санкция - 25 лет. Четвертого апреля Басманный суд Москвы на два месяца арестовал Трепову в рамках дела о теракте в кафе в Петербурге.
*Запрещенная экстремистская организация-иноагент
Билборд в память о погибшем блогере, военкоре, писателе, общественном деятеле, ополченце Донбасса Владлене Татарском в Донецке - РИА Новости, 1920, 07.04.2023
Прощание с Владленом Татарским состоится 8 апреля на Троекуровском кладбище
Вчера, 14:23
 
РоссияПроисшествияСанкт-ПетербургУкраинаВладлен ТатарскийЕва МеркачеваСИЗО ЛефортовоНациональный антитеррористический комитет РФВзрыв в кафе в Петербурге
 
 
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