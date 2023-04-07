https://ria.ru/20230407/sanktsii-1863634929.html

Французы не просили санкций против России, заявил лидер "желтых жилетов"

Французы не просили санкций против России, заявил лидер "желтых жилетов" - РИА Новости, 07.04.2023

Французы не просили санкций против России, заявил лидер "желтых жилетов"

Французский народ не просил ввести санкции против России, Франция оказалась в сложном положении, заявил в интервью РИА Новости основатель политического ядра... РИА Новости, 07.04.2023

2023-04-07T03:08

2023-04-07T03:08

2023-04-07T11:40

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франция

брюссель

владимир путин

тьерри-поль валет

анастасия иванова

нато

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ПАРИЖ, 7 апр — РИА Новости, Анастасия Иванова. Французский народ не просил ввести санкции против России, Франция оказалась в сложном положении, заявил в интервью РИА Новости основатель политического ядра движения "желтых жилетов" во Франции — ассоциации "Граждане в желтых жилетах" Тьерри-Поль Валет. "Что касается санкций — эта ситуация вызывает сожаление… У Франции и России длинная история, насыщенная событиями, однако все было хорошо в целом. А теперь отношения деградировали", — посетовал Валет. По мнению активиста, президент Франции Эммануэль Макрон по приказу Брюсселя полностью поставил себя в оппозицию к российскому президенту Владимиру Путину, а западные страны сами спровоцировали Москву в ситуации с НАТО. "А каковы последствия? Газ, например. Экономика. Очевидно, что Путин может перекрыть импорт газа и нефти в Европу, и тогда Франция должна будет искать альтернативы, покупать газ, например, у США или у других стран. И все это обойдется ей гораздо дороже. Да, это все поставило нас в сложное положение. Санкции против России повлияли на экономику Франции и французский народ, который ни о чем подобном не просил", — отметил собеседник агентства. После начала спецоперации на Украине Запад усилил санкционное давление на Москву, что привело к росту цен на электроэнергию, топливо и продукты питания в Европе и США. Президент Владимир Путин заявлял, что политика сдерживания и ослабления России — это долгосрочная стратегия Запада, а ограничения нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель США и их союзников — ухудшить жизнь миллионов людей.Читайте полный текст интервью >>>

https://ria.ru/20230406/gas-1863609112.html

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россия, франция, брюссель, владимир путин, тьерри-поль валет, анастасия иванова, нато, в мире