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Французы не просили санкций против России, заявил лидер "желтых жилетов" - РИА Новости, 07.04.2023
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03:08 07.04.2023 (обновлено: 11:40 07.04.2023)
https://ria.ru/20230407/sanktsii-1863634929.html
Французы не просили санкций против России, заявил лидер "желтых жилетов"
Французы не просили санкций против России, заявил лидер "желтых жилетов" - РИА Новости, 07.04.2023
Французы не просили санкций против России, заявил лидер "желтых жилетов"
Французский народ не просил ввести санкции против России, Франция оказалась в сложном положении, заявил в интервью РИА Новости основатель политического ядра... РИА Новости, 07.04.2023
2023-04-07T03:08
2023-04-07T11:40
россия
франция
брюссель
владимир путин
тьерри-поль валет
анастасия иванова
нато
в мире
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ПАРИЖ, 7 апр — РИА Новости, Анастасия Иванова. Французский народ не просил ввести санкции против России, Франция оказалась в сложном положении, заявил в интервью РИА Новости основатель политического ядра движения "желтых жилетов" во Франции — ассоциации "Граждане в желтых жилетах" Тьерри-Поль Валет. "Что касается санкций — эта ситуация вызывает сожаление… У Франции и России длинная история, насыщенная событиями, однако все было хорошо в целом. А теперь отношения деградировали", — посетовал Валет. По мнению активиста, президент Франции Эммануэль Макрон по приказу Брюсселя полностью поставил себя в оппозицию к российскому президенту Владимиру Путину, а западные страны сами спровоцировали Москву в ситуации с НАТО. "А каковы последствия? Газ, например. Экономика. Очевидно, что Путин может перекрыть импорт газа и нефти в Европу, и тогда Франция должна будет искать альтернативы, покупать газ, например, у США или у других стран. И все это обойдется ей гораздо дороже. Да, это все поставило нас в сложное положение. Санкции против России повлияли на экономику Франции и французский народ, который ни о чем подобном не просил", — отметил собеседник агентства. После начала спецоперации на Украине Запад усилил санкционное давление на Москву, что привело к росту цен на электроэнергию, топливо и продукты питания в Европе и США. Президент Владимир Путин заявлял, что политика сдерживания и ослабления России — это долгосрочная стратегия Запада, а ограничения нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель США и их союзников — ухудшить жизнь миллионов людей.Читайте полный текст интервью &gt;&gt;&gt;
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россия, франция, брюссель, владимир путин, тьерри-поль валет, анастасия иванова, нато, в мире
Россия, Франция, Брюссель, Владимир Путин, Тьерри-Поль Валет, Анастасия Иванова, НАТО, В мире
Французы не просили санкций против России, заявил лидер "желтых жилетов"

Лидер "желтых жилетов" Тьерри Валет: французы не просили санкций против России

© РИА Новости / Ирина Калашникова | Перейти в медиабанкАкция протеста "жёлтых жилетов" в Париже
Акция протеста жёлтых жилетов в Париже - РИА Новости, 1920, 07.04.2023
© РИА Новости / Ирина Калашникова
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Акция протеста "жёлтых жилетов" в Париже. Архивное фото
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ПАРИЖ, 7 апр — РИА Новости, Анастасия Иванова. Французский народ не просил ввести санкции против России, Франция оказалась в сложном положении, заявил в интервью РИА Новости основатель политического ядра движения "желтых жилетов" во Франции — ассоциации "Граждане в желтых жилетах" Тьерри-Поль Валет.
"Что касается санкций — эта ситуация вызывает сожаление… У Франции и России длинная история, насыщенная событиями, однако все было хорошо в целом. А теперь отношения деградировали", — посетовал Валет.
По мнению активиста, президент Франции Эммануэль Макрон по приказу Брюсселя полностью поставил себя в оппозицию к российскому президенту Владимиру Путину, а западные страны сами спровоцировали Москву в ситуации с НАТО.
"А каковы последствия? Газ, например. Экономика. Очевидно, что Путин может перекрыть импорт газа и нефти в Европу, и тогда Франция должна будет искать альтернативы, покупать газ, например, у США или у других стран. И все это обойдется ей гораздо дороже. Да, это все поставило нас в сложное положение. Санкции против России повлияли на экономику Франции и французский народ, который ни о чем подобном не просил", — отметил собеседник агентства.
После начала спецоперации на Украине Запад усилил санкционное давление на Москву, что привело к росту цен на электроэнергию, топливо и продукты питания в Европе и США. Президент Владимир Путин заявлял, что политика сдерживания и ослабления России — это долгосрочная стратегия Запада, а ограничения нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель США и их союзников — ухудшить жизнь миллионов людей.
Читайте полный текст интервью >>>
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