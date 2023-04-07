https://ria.ru/20230407/rosatom-1863645944.html

"Росатом" планирует построить центр ядерной науки и технологий во Вьетнаме

"Росатом" планирует построить центр ядерной науки и технологий во Вьетнаме - РИА Новости, 07.04.2023

"Росатом" планирует построить центр ядерной науки и технологий во Вьетнаме

Контракт на создание Центра ядерной науки и технологий во вьетнамской провинции Донгнай может быть подписан госкорпорацией "Росатом" и Вьетнамским институтом... РИА Новости, 07.04.2023

2023-04-07T07:44

2023-04-07T07:44

2023-04-07T07:58

наука

вьетнам

государственная корпорация по атомной энергии "росатом"

технологии

в мире

россия

санкт-петербург

дмитрий чернышенко

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ХАНОЙ, 7 апр – РИА Новости. Контракт на создание Центра ядерной науки и технологий во вьетнамской провинции Донгнай может быть подписан госкорпорацией "Росатом" и Вьетнамским институтом атомной энергии (ВИНАТОМ) в июне 2023 года, такое предложение высказал заместитель председателя правительства России Дмитрий Чернышенко в ходе встречи с руководством ВИНАТОМа в пятницу."Мы рассматриваем институт в качестве перспективного партнера <...> по созданию Центра ядерной науки и технологий на современном исследовательском реакторе в провинции Донгнай совместно с госкорпорацией "Росатом". В настоящее время российский подрядчик ведет подготовку тендерного предложения. Я бы предложил определить совместную дату по подписанию контракта. Мы со своей стороны дадим поручения "Росатому", чтобы в случае открытия тендера 18 апреля выйти на подписание контракта к очень важной дате для наших обеих стран", - сообщил Чернышенко.Он пояснил, что 30 июня в Санкт-Петербурге будет торжественно открыт памятник к столетию посещения города первым президентом Вьетнама Хо Ши Мином.Под новый центр уже выбрана площадка, определена его конфигурация и источник финансирования, также утверждено предварительное технико-экономическое обоснование проекта, добавил Чернышенко.Директор ВИНАТОМа Чан Тьи Тхань в свою очередь отметил, что вьетнамская сторона постарается заключить контракт к указанной дате.Строительство центров ядерной науки и технологий - один из основных этапов в освоении возможностей мирного атома странами-"новичками" в этой области.Основными элементами центров ядерной науки и технологий являются исследовательский реактор и/или ускоритель, а также лабораторный комплекс.Наличие таких центров позволит странам, где они будут построены, начать работу по освоению атомных технологий и их применению для нужд науки, медицины, геологии, сельского хозяйства и других областей, что будет способствовать росту уровня образования и науки в этих государствах.На базе центров можно будет организовать производство изотопов для медицинских целей, стерилизовать медицинское оборудование и инструменты, а также проводить так называемую нейтрон-захватную терапию рака. А использование на базе таких центров технологий облучения пищевых и сельскохозяйственных продуктов позволит увеличить срок их хранения, защитит от насекомых-вредителей и создаст условия для увеличения экспорта сельскохозяйственной продукции.

https://ria.ru/20230327/rosatom-1860812702.html

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вьетнам, государственная корпорация по атомной энергии "росатом", технологии, в мире, россия, санкт-петербург, дмитрий чернышенко, хо ши мин, петербургский международный экономический форум (фонд)