https://ria.ru/20230407/rosatom-1863645944.html
"Росатом" планирует построить центр ядерной науки и технологий во Вьетнаме
"Росатом" планирует построить центр ядерной науки и технологий во Вьетнаме - РИА Новости, 07.04.2023
"Росатом" планирует построить центр ядерной науки и технологий во Вьетнаме
Контракт на создание Центра ядерной науки и технологий во вьетнамской провинции Донгнай может быть подписан госкорпорацией "Росатом" и Вьетнамским институтом... РИА Новости, 07.04.2023
2023-04-07T07:44
2023-04-07T07:44
2023-04-07T07:58
наука
вьетнам
государственная корпорация по атомной энергии "росатом"
технологии
в мире
россия
санкт-петербург
дмитрий чернышенко
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ХАНОЙ, 7 апр – РИА Новости. Контракт на создание Центра ядерной науки и технологий во вьетнамской провинции Донгнай может быть подписан госкорпорацией "Росатом" и Вьетнамским институтом атомной энергии (ВИНАТОМ) в июне 2023 года, такое предложение высказал заместитель председателя правительства России Дмитрий Чернышенко в ходе встречи с руководством ВИНАТОМа в пятницу."Мы рассматриваем институт в качестве перспективного партнера <...> по созданию Центра ядерной науки и технологий на современном исследовательском реакторе в провинции Донгнай совместно с госкорпорацией "Росатом". В настоящее время российский подрядчик ведет подготовку тендерного предложения. Я бы предложил определить совместную дату по подписанию контракта. Мы со своей стороны дадим поручения "Росатому", чтобы в случае открытия тендера 18 апреля выйти на подписание контракта к очень важной дате для наших обеих стран", - сообщил Чернышенко.Он пояснил, что 30 июня в Санкт-Петербурге будет торжественно открыт памятник к столетию посещения города первым президентом Вьетнама Хо Ши Мином.Под новый центр уже выбрана площадка, определена его конфигурация и источник финансирования, также утверждено предварительное технико-экономическое обоснование проекта, добавил Чернышенко.Директор ВИНАТОМа Чан Тьи Тхань в свою очередь отметил, что вьетнамская сторона постарается заключить контракт к указанной дате.Строительство центров ядерной науки и технологий - один из основных этапов в освоении возможностей мирного атома странами-"новичками" в этой области.Основными элементами центров ядерной науки и технологий являются исследовательский реактор и/или ускоритель, а также лабораторный комплекс.Наличие таких центров позволит странам, где они будут построены, начать работу по освоению атомных технологий и их применению для нужд науки, медицины, геологии, сельского хозяйства и других областей, что будет способствовать росту уровня образования и науки в этих государствах.На базе центров можно будет организовать производство изотопов для медицинских целей, стерилизовать медицинское оборудование и инструменты, а также проводить так называемую нейтрон-захватную терапию рака. А использование на базе таких центров технологий облучения пищевых и сельскохозяйственных продуктов позволит увеличить срок их хранения, защитит от насекомых-вредителей и создаст условия для увеличения экспорта сельскохозяйственной продукции.
https://ria.ru/20230327/rosatom-1860812702.html
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вьетнам, государственная корпорация по атомной энергии "росатом", технологии, в мире, россия, санкт-петербург, дмитрий чернышенко, хо ши мин, петербургский международный экономический форум (фонд)
Наука, Вьетнам, Государственная корпорация по атомной энергии "Росатом", Технологии, В мире, Россия, Санкт-Петербург, Дмитрий Чернышенко, Хо Ши Мин, Петербургский международный экономический форум (фонд)
"Росатом" планирует построить центр ядерной науки и технологий во Вьетнаме
Чернышенко: "Росатом" планирует построить во Вьетнаме центр ядерной науки и технологий
ХАНОЙ, 7 апр – РИА Новости. Контракт на создание Центра ядерной науки и технологий во вьетнамской провинции Донгнай может быть подписан госкорпорацией "Росатом" и Вьетнамским институтом атомной энергии (ВИНАТОМ) в июне 2023 года, такое предложение высказал заместитель председателя правительства России Дмитрий Чернышенко в ходе встречи с руководством ВИНАТОМа в пятницу.
"Мы рассматриваем институт в качестве перспективного партнера <...> по созданию Центра ядерной науки и технологий на современном исследовательском реакторе в провинции Донгнай совместно с госкорпорацией "Росатом". В настоящее время российский подрядчик ведет подготовку тендерного предложения. Я бы предложил определить совместную дату по подписанию контракта. Мы со своей стороны дадим поручения "Росатому", чтобы в случае открытия тендера 18 апреля выйти на подписание контракта к очень важной дате для наших обеих стран", - сообщил Чернышенко.
Он пояснил, что 30 июня в Санкт-Петербурге
будет торжественно открыт памятник к столетию посещения города первым президентом Вьетнама Хо Ши Мином
.
«
"И хотя накануне будет ПМЭФ (Петербургский международный экономический форум), нам кажется, что все-таки приурочить это к открытию памятника было бы очень символично", - подчеркнул вице-премьер, добавив, что также необходимо решить вопрос о проведении взаиморасчетов с российскими подрядчиками в условиях антироссийских санкций.
Под новый центр уже выбрана площадка, определена его конфигурация и источник финансирования, также утверждено предварительное технико-экономическое обоснование проекта, добавил Чернышенко.
Директор ВИНАТОМа Чан Тьи Тхань в свою очередь отметил, что вьетнамская сторона постарается заключить контракт к указанной дате.
Строительство центров ядерной науки и технологий - один из основных этапов в освоении возможностей мирного атома странами-"новичками" в этой области.
Основными элементами центров ядерной науки и технологий являются исследовательский реактор и/или ускоритель, а также лабораторный комплекс.
Наличие таких центров позволит странам, где они будут построены, начать работу по освоению атомных технологий и их применению для нужд науки, медицины, геологии, сельского хозяйства и других областей, что будет способствовать росту уровня образования и науки в этих государствах.
На базе центров можно будет организовать производство изотопов для медицинских целей, стерилизовать медицинское оборудование и инструменты, а также проводить так называемую нейтрон-захватную терапию рака. А использование на базе таких центров технологий облучения пищевых и сельскохозяйственных продуктов позволит увеличить срок их хранения, защитит от насекомых-вредителей и создаст условия для увеличения экспорта сельскохозяйственной продукции.
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