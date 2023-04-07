https://ria.ru/20230407/protesty-1863649307.html

Лидер "желтых жилетов" заявил, что власти Франции боятся протестов

Лидер "желтых жилетов" заявил, что власти Франции боятся протестов - РИА Новости, 07.04.2023

Лидер "желтых жилетов" заявил, что власти Франции боятся протестов

Власти Франции боятся протестов, отсюда и полицейское насилие, заявил в интервью РИА Новости основатель политического ядра движения "желтых жилетов" во Франции... РИА Новости, 07.04.2023

2023-04-07T08:26

2023-04-07T08:26

2023-04-07T11:39

в мире

франция

париж

тьерри-поль валет

анастасия иванова

элизабет борн

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ПАРИЖ, 7 апр - РИА Новости, Анастасия Иванова. Власти Франции боятся протестов, отсюда и полицейское насилие, заявил в интервью РИА Новости основатель политического ядра движения "желтых жилетов" во Франции - ассоциации "Граждане в желтых жилетах" Тьерри-Поль Валет. "Правительство (Франции) в опасности, правительство боится. Именно поэтому власти увеличили количество полицейских на местах. И именно потому, что правительство боится, оно руководствуется логикой полицейского насилия", - сказал Валет в ответ на вопрос о том, опасно ли для французской власти нынешнее движение "сопротивления" пенсионной реформе. Как напомнил собеседник агентства, префект полиции Парижа Лоран Нуньес, отвечающий за полицейскую бригаду по подавлению насильственных действий (BRAV-M), на днях заявил, что нет никакого насилия со стороны этой бригады, при этом есть много видео, говорящих об обратном, они вызвали большую полемику во Франции. "Правительство, которое реагирует подобным образом, просто боится. А боятся власти потому, что они все еще помнят, что было в самом начале появления "желтых жилетов" - люди, которых они не могли контролировать, дикие вещи, происходящие на улицах, когда французы выражали свою злость, круша все вокруг. Я сейчас не говорю конкретно о "желтых жилетах", но о тех, кто примкнул к ним – это антикапиталисты, сторонники крайне правых взглядов, радикалы black bloc", - рассказал один из лидеров "желтых жилетов". С января этого года во Франции вспыхнула новая волна протестов, связанных с планами правительства провести пенсионную реформу. Манифестации усилились, когда премьер-министр Франции Элизабет Борн 16 марта воспользовалась статьей 49.3 конституции, чтобы провести законопроект о повышении пенсионного возраста в стране с 62 до 64 лет без голосования в парламенте. В этих демонстрациях также участвуют сторонники движения "желтых жилетов". Акции сопровождаются ожесточенными столкновениями демонстрантов с полицией, погромами и беспорядками, а также многочисленными задержаниями протестующих органами правопорядка. Сотрудники полиции для подавления протестов используют дубинки, слезоточивый газ и водометы. Движение "желтых жилетов" во Франции возникло в ноябре 2018 года. Первоначальной причиной их манифестаций стало намерение президента Эммануэля Макрона повысить налог на топливо и цены на бензин. Крупномасштабные акции протеста "желтых жилетов" сопровождались беспорядками и столкновениями демонстрантов с полицией. Позднее к требованиям протестующих прибавился широкий круг социальных и экономических вопросов. Читайте полный текст интервью >>>

https://ria.ru/20230407/frantsiya-1863456914.html

https://ria.ru/20230407/unizhenie-1863636919.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

в мире, франция, париж, тьерри-поль валет, анастасия иванова, элизабет борн