Рейтинг@Mail.ru
Румынские фермеры вышли на протест из-за решений по украинскому зерну - РИА Новости, 07.04.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
16:18 07.04.2023
https://ria.ru/20230407/protest-1863802533.html
Румынские фермеры вышли на протест из-за решений по украинскому зерну
Румынские фермеры вышли на протест из-за решений по украинскому зерну - РИА Новости, 07.04.2023
Румынские фермеры вышли на протест из-за решений по украинскому зерну
Тысячи фермеров в Румынии вышли на протест, поскольку недовольны политикой европейских властей, поддерживающей украинских производителей зерна в ущерб остальным РИА Новости, 07.04.2023
2023-04-07T16:18
2023-04-07T16:18
евросоюз
урсула фон дер ляйен
румыния
украина
польша
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/07/1863800634_0:303:2836:1898_1920x0_80_0_0_8f965c83ba8c1f9b13d05c9bd461e1bc.jpg
КИШИНЕВ, 7 апр - РИА Новости. Тысячи фермеров в Румынии вышли на протест, поскольку недовольны политикой европейских властей, поддерживающей украинских производителей зерна в ущерб остальным странам, многие трассы в Румынии заблокированы тракторами, передает агентство Agerpres. "Около 7000 фермеров протестуют против политики европейского сообщества. Фермеры недовольны найденным Европейской комиссией решением проблем и серьезных диспропорций, с которыми сталкивается румынский агропродовольственный сектор, на фоне рыночных искажений, вызванных вооруженным конфликтом на Украине", - отмечает агентство. Акции протеста проходят в 18 уездах, а также в столице Румынии. Чтобы привлечь внимание к своим проблемам, фермеры вывели на улицы городов и на национальные трассы трактора - они заблокировали дороги на несколько часов. "Представители Альянса по сельскому хозяйству и сотрудничеству, сформированного Национальной федерацией производителей сельского хозяйства, пищевой промышленности и сопутствующих услуг из Румынии - PRO AGRO, Лигой ассоциаций сельскохозяйственных производителей из Румынии - LAPAR, Союзом национального отделения кооперативов в овощеводстве - UNCSV, Форум Профессиональным фермерам и переработчикам в Румынии - Форум APPR направляет новый призыв к солидарности и европейскому духу всех румынских фермеров, которых они призывают присоединиться к нашему протесту, за достоинство и уважение", - говорится в совместном заявлении четырех федераций. Аграрии отмечают, что полная отмена таможенных пошлин на все товары из Украины с середины прошлого года привела к коммерческому экспорту в соседние страны за счет эффекта вынужденного демпинга. Украинские производители продавали товар ниже себестоимости. Эта мера не помогла самим украинцам, а также серьезно навредила румынскому рынку. Президент Лиги ассоциаций сельскохозяйственных производителей Румынии (LAPAR) Нику Василе заявил в комментарии агентству, что к акции протеста присоединятся фермеры из Польши, Чехии и Болгарии. В конце марта премьер-министры ряда стран ЕС обратились к главе Европейской комиссии Урсуле фон дер Ляйен с просьбой вмешаться в кризис, вызванный наплывом зерна с Украины. В письме премьер-министров Польши, Венгрии, Румынии, Болгарии и Словакии отмечалось, что "проблемы связаны со значительным увеличением поставок украинской продукции на рынки стран-членов ЕС, особенно граничащих с Украиной или находящихся рядом с ней", в частности "произошел беспрецедентный рост импорта зерновых, масличных культур, яиц, птицы, сахара, яблочного сока, ягод, яблок, муки, меда и макаронных изделий".
https://ria.ru/20230406/import-1863623206.html
https://ria.ru/20230320/zerno-1859178372.html
румыния
украина
польша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/07/1863800634_42:0:2773:2048_1920x0_80_0_0_21e72cee25ac0fe0cc74f9c7eb0e62cc.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
евросоюз, урсула фон дер ляйен, румыния, украина, польша
Евросоюз, Урсула фон дер Ляйен, Румыния, Украина, Польша
Румынские фермеры вышли на протест из-за решений по украинскому зерну

Румынские фермеры перекрыли трассы тракторами, выступая против решения по зерну с Украины

© AFP 2023 / DANIEL MIHAILESCUУчастники акции протеста фермеров перед зданием Еврокомиссии в Бухаресте, Румыния. 7 апреля 2023
Участники акции протеста фермеров перед зданием Еврокомиссии в Бухаресте, Румыния. 7 апреля 2023 - РИА Новости, 1920, 07.04.2023
© AFP 2023 / DANIEL MIHAILESCU
Участники акции протеста фермеров перед зданием Еврокомиссии в Бухаресте, Румыния. 7 апреля 2023
Читать ria.ru в
КИШИНЕВ, 7 апр - РИА Новости. Тысячи фермеров в Румынии вышли на протест, поскольку недовольны политикой европейских властей, поддерживающей украинских производителей зерна в ущерб остальным странам, многие трассы в Румынии заблокированы тракторами, передает агентство Agerpres.
"Около 7000 фермеров протестуют против политики европейского сообщества. Фермеры недовольны найденным Европейской комиссией решением проблем и серьезных диспропорций, с которыми сталкивается румынский агропродовольственный сектор, на фоне рыночных искажений, вызванных вооруженным конфликтом на Украине", - отмечает агентство.
Зерно загружают в железнодорожные вагоны - РИА Новости, 1920, 06.04.2023
Украина должна бороться с неконтролируемым импортом в Польшу, заявил Дуда
6 апреля, 23:19
Акции протеста проходят в 18 уездах, а также в столице Румынии. Чтобы привлечь внимание к своим проблемам, фермеры вывели на улицы городов и на национальные трассы трактора - они заблокировали дороги на несколько часов.
"Представители Альянса по сельскому хозяйству и сотрудничеству, сформированного Национальной федерацией производителей сельского хозяйства, пищевой промышленности и сопутствующих услуг из Румынии - PRO AGRO, Лигой ассоциаций сельскохозяйственных производителей из Румынии - LAPAR, Союзом национального отделения кооперативов в овощеводстве - UNCSV, Форум Профессиональным фермерам и переработчикам в Румынии - Форум APPR направляет новый призыв к солидарности и европейскому духу всех румынских фермеров, которых они призывают присоединиться к нашему протесту, за достоинство и уважение", - говорится в совместном заявлении четырех федераций.
Аграрии отмечают, что полная отмена таможенных пошлин на все товары из Украины с середины прошлого года привела к коммерческому экспорту в соседние страны за счет эффекта вынужденного демпинга. Украинские производители продавали товар ниже себестоимости. Эта мера не помогла самим украинцам, а также серьезно навредила румынскому рынку. Президент Лиги ассоциаций сельскохозяйственных производителей Румынии (LAPAR) Нику Василе заявил в комментарии агентству, что к акции протеста присоединятся фермеры из Польши, Чехии и Болгарии.
В конце марта премьер-министры ряда стран ЕС обратились к главе Европейской комиссии Урсуле фон дер Ляйен с просьбой вмешаться в кризис, вызванный наплывом зерна с Украины. В письме премьер-министров Польши, Венгрии, Румынии, Болгарии и Словакии отмечалось, что "проблемы связаны со значительным увеличением поставок украинской продукции на рынки стран-членов ЕС, особенно граничащих с Украиной или находящихся рядом с ней", в частности "произошел беспрецедентный рост импорта зерновых, масличных культур, яиц, птицы, сахара, яблочного сока, ягод, яблок, муки, меда и макаронных изделий".
Разгрузка зерна в Киевской области - РИА Новости, 1920, 20.03.2023
Итальянские аграрии: до развивающихся стран дошла половина зерна с Украины
20 марта, 15:44
 
ЕвросоюзУрсула фон дер ЛяйенРумынияУкраинаПольша
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала