https://ria.ru/20230407/protest-1863802533.html

Румынские фермеры вышли на протест из-за решений по украинскому зерну

Румынские фермеры вышли на протест из-за решений по украинскому зерну - РИА Новости, 07.04.2023

Румынские фермеры вышли на протест из-за решений по украинскому зерну

Тысячи фермеров в Румынии вышли на протест, поскольку недовольны политикой европейских властей, поддерживающей украинских производителей зерна в ущерб остальным РИА Новости, 07.04.2023

2023-04-07T16:18

2023-04-07T16:18

2023-04-07T16:18

евросоюз

урсула фон дер ляйен

румыния

украина

польша

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КИШИНЕВ, 7 апр - РИА Новости. Тысячи фермеров в Румынии вышли на протест, поскольку недовольны политикой европейских властей, поддерживающей украинских производителей зерна в ущерб остальным странам, многие трассы в Румынии заблокированы тракторами, передает агентство Agerpres. "Около 7000 фермеров протестуют против политики европейского сообщества. Фермеры недовольны найденным Европейской комиссией решением проблем и серьезных диспропорций, с которыми сталкивается румынский агропродовольственный сектор, на фоне рыночных искажений, вызванных вооруженным конфликтом на Украине", - отмечает агентство. Акции протеста проходят в 18 уездах, а также в столице Румынии. Чтобы привлечь внимание к своим проблемам, фермеры вывели на улицы городов и на национальные трассы трактора - они заблокировали дороги на несколько часов. "Представители Альянса по сельскому хозяйству и сотрудничеству, сформированного Национальной федерацией производителей сельского хозяйства, пищевой промышленности и сопутствующих услуг из Румынии - PRO AGRO, Лигой ассоциаций сельскохозяйственных производителей из Румынии - LAPAR, Союзом национального отделения кооперативов в овощеводстве - UNCSV, Форум Профессиональным фермерам и переработчикам в Румынии - Форум APPR направляет новый призыв к солидарности и европейскому духу всех румынских фермеров, которых они призывают присоединиться к нашему протесту, за достоинство и уважение", - говорится в совместном заявлении четырех федераций. Аграрии отмечают, что полная отмена таможенных пошлин на все товары из Украины с середины прошлого года привела к коммерческому экспорту в соседние страны за счет эффекта вынужденного демпинга. Украинские производители продавали товар ниже себестоимости. Эта мера не помогла самим украинцам, а также серьезно навредила румынскому рынку. Президент Лиги ассоциаций сельскохозяйственных производителей Румынии (LAPAR) Нику Василе заявил в комментарии агентству, что к акции протеста присоединятся фермеры из Польши, Чехии и Болгарии. В конце марта премьер-министры ряда стран ЕС обратились к главе Европейской комиссии Урсуле фон дер Ляйен с просьбой вмешаться в кризис, вызванный наплывом зерна с Украины. В письме премьер-министров Польши, Венгрии, Румынии, Болгарии и Словакии отмечалось, что "проблемы связаны со значительным увеличением поставок украинской продукции на рынки стран-членов ЕС, особенно граничащих с Украиной или находящихся рядом с ней", в частности "произошел беспрецедентный рост импорта зерновых, масличных культур, яиц, птицы, сахара, яблочного сока, ягод, яблок, муки, меда и макаронных изделий".

https://ria.ru/20230406/import-1863623206.html

https://ria.ru/20230320/zerno-1859178372.html

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евросоюз, урсула фон дер ляйен, румыния, украина, польша