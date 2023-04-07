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Французские "желтые жилеты" выступили против поставок оружия Украине - РИА Новости, 07.04.2023
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09:32 07.04.2023 (обновлено: 11:38 07.04.2023)
https://ria.ru/20230407/postavki-1863656974.html
Французские "желтые жилеты" выступили против поставок оружия Украине
Французские "желтые жилеты" выступили против поставок оружия Украине - РИА Новости, 07.04.2023
Французские "желтые жилеты" выступили против поставок оружия Украине
Французское движение "желтых жилетов" выступает против поставок оружия Украине, заявил в интервью РИА Новости основатель политического ядра движения -... РИА Новости, 07.04.2023
2023-04-07T09:32
2023-04-07T11:38
украина
франция
в мире
россия
тьерри-поль валет
сергей лавров
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ПАРИЖ, 7 апр - РИА Новости, Анастасия Иванова. Французское движение "желтых жилетов" выступает против поставок оружия Украине, заявил в интервью РИА Новости основатель политического ядра движения - ассоциации "Граждане в желтых жилетах" Тьерри-Поль Валет."Они ("желтые жилеты" - ред.) против, потому что у этого есть цена. Бюджет французской армии увеличат до 400 миллиардов евро, и это значительное увеличение", - сказал Валет на вопрос о том, что думают "желтые жилеты" о поставках оружия Украине западными странами.Координатор движения напомнил, что "желтые жилеты" - это очень экономически неустойчивые слои населения Франции."И этих людей власти будут просить всячески ужаться, в то время как они увеличивают военный бюджет на миллиарды евро, в том числе и для того, чтобы поддержать промышленность войны, которая происходит не на территории Франции. Люди этого не понимают", - отметил основатель ассоциации "Граждане в желтых жилетах".Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.Движение "желтых жилетов" во Франции возникло в ноябре 2018 года. Первоначальной причиной их манифестаций стало намерение президента Эммануэля Макрона повысить налог на топливо и цены на бензин. Крупномасштабные акции протеста "желтых жилетов" сопровождались беспорядками и столкновениями демонстрантов с полицией. Позднее к требованиям протестующих прибавился широкий круг социальных и экономических вопросов.Читайте полный текст интервью &gt;&gt;&gt;
https://ria.ru/20230407/protesty-1863649307.html
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украина, франция, в мире, россия, тьерри-поль валет, сергей лавров
Украина, Франция, В мире, Россия, Тьерри-Поль Валет, Сергей Лавров
Французские "желтые жилеты" выступили против поставок оружия Украине

Лидер "желтых жилетов" заявил, что движение выступает против поставок оружия Украине

© РИА Новости / Костис Нтантамис | Перейти в медиабанкАкция протеста
Акция протеста - РИА Новости, 1920, 07.04.2023
© РИА Новости / Костис Нтантамис
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ПАРИЖ, 7 апр - РИА Новости, Анастасия Иванова. Французское движение "желтых жилетов" выступает против поставок оружия Украине, заявил в интервью РИА Новости основатель политического ядра движения - ассоциации "Граждане в желтых жилетах" Тьерри-Поль Валет.
"Они ("желтые жилеты" - ред.) против, потому что у этого есть цена. Бюджет французской армии увеличат до 400 миллиардов евро, и это значительное увеличение", - сказал Валет на вопрос о том, что думают "желтые жилеты" о поставках оружия Украине западными странами.
Участники акции протеста против пенсионной реформы на одной из улиц в Париже - РИА Новости, 1920, 07.04.2023
Лидер "желтых жилетов" заявил, что власти Франции боятся протестов
Вчера, 08:26
Координатор движения напомнил, что "желтые жилеты" - это очень экономически неустойчивые слои населения Франции.
"И этих людей власти будут просить всячески ужаться, в то время как они увеличивают военный бюджет на миллиарды евро, в том числе и для того, чтобы поддержать промышленность войны, которая происходит не на территории Франции. Люди этого не понимают", - отметил основатель ассоциации "Граждане в желтых жилетах".
Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.
Движение "желтых жилетов" во Франции возникло в ноябре 2018 года. Первоначальной причиной их манифестаций стало намерение президента Эммануэля Макрона повысить налог на топливо и цены на бензин. Крупномасштабные акции протеста "желтых жилетов" сопровождались беспорядками и столкновениями демонстрантов с полицией. Позднее к требованиям протестующих прибавился широкий круг социальных и экономических вопросов.
Читайте полный текст интервью >>>
Акция протеста в Париже - РИА Новости, 1920, 07.04.2023
Сторонники Макрона не задержатся у власти, заявил лидер "желтых жилетов"
Вчера, 09:31
 
УкраинаФранцияВ миреРоссияТьерри-Поль ВалетСергей Лавров
 
 
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