https://ria.ru/20230407/posol-1863629016.html

Посол рассказал о деструктивных действиях США в отношениях России и КНР

Посол рассказал о деструктивных действиях США в отношениях России и КНР - РИА Новости, 07.04.2023

Посол рассказал о деструктивных действиях США в отношениях России и КНР

Китай и Россия должны укреплять взаимодействие из-за желания США ограничить их развитие в сфере инноваций, заявил посол Китая в России Чжан Ханьхуэй в интервью... РИА Новости, 07.04.2023

2023-04-07T00:35

2023-04-07T00:35

2023-04-07T00:41

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чжан ханьхуэй

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МОСКВА, 7 апр — РИА Новости. Китай и Россия должны укреплять взаимодействие из-за желания США ограничить их развитие в сфере инноваций, заявил посол Китая в России Чжан Ханьхуэй в интервью "Известиям".Он отметил, что "сотрудничество в сфере высоких технологий в полной мере отражает эффект китайско-российской формулы "1 + 1 = больше 2"."Во время коронавирусной пандемии новые формы сотрудничества в таких областях, как облачная экономика, интернет вещей и большие данные, стремительно развивались. Они заложили основу для создания китайско-российской инновационной среды в постпандемийную эпоху", — сказал посол.По его словам, Пекин и Москва должны "посредством углубления и расширения двустороннего и многостороннего инновационного сотрудничества укреплять реальную научно-техническую базу двух стран с опорой на собственные силы, вместе противостоять давлению Соединенных Штатов и других стран Запада на научно-технические инновации Китая и России и блокаде высокотехнологичного оборудования и техники".Кроме того, подчеркнул Чжан Ханьхуэй, двум государствам необходимо искать точки роста и как можно скорее осуществить "стратегический прорыв" в ключевых технологиях.

https://ria.ru/20230407/avto-1863628434.html

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китай, россия, сша, чжан ханьхуэй, в мире