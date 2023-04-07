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Посол рассказал о деструктивных действиях США в отношениях России и КНР
Посол рассказал о деструктивных действиях США в отношениях России и КНР - РИА Новости, 07.04.2023
Посол рассказал о деструктивных действиях США в отношениях России и КНР
Китай и Россия должны укреплять взаимодействие из-за желания США ограничить их развитие в сфере инноваций, заявил посол Китая в России Чжан Ханьхуэй в интервью... РИА Новости, 07.04.2023
2023-04-07T00:35
2023-04-07T00:35
2023-04-07T00:41
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МОСКВА, 7 апр — РИА Новости. Китай и Россия должны укреплять взаимодействие из-за желания США ограничить их развитие в сфере инноваций, заявил посол Китая в России Чжан Ханьхуэй в интервью "Известиям".Он отметил, что "сотрудничество в сфере высоких технологий в полной мере отражает эффект китайско-российской формулы "1 + 1 = больше 2"."Во время коронавирусной пандемии новые формы сотрудничества в таких областях, как облачная экономика, интернет вещей и большие данные, стремительно развивались. Они заложили основу для создания китайско-российской инновационной среды в постпандемийную эпоху", — сказал посол.По его словам, Пекин и Москва должны "посредством углубления и расширения двустороннего и многостороннего инновационного сотрудничества укреплять реальную научно-техническую базу двух стран с опорой на собственные силы, вместе противостоять давлению Соединенных Штатов и других стран Запада на научно-технические инновации Китая и России и блокаде высокотехнологичного оборудования и техники".Кроме того, подчеркнул Чжан Ханьхуэй, двум государствам необходимо искать точки роста и как можно скорее осуществить "стратегический прорыв" в ключевых технологиях.
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китай, россия, сша, чжан ханьхуэй, в мире
Китай, Россия, США, Чжан Ханьхуэй, В мире
Посол рассказал о деструктивных действиях США в отношениях России и КНР
Чжан: КНР и России нужно укреплять связи из-за ограничения США их развития в инновациях
МОСКВА, 7 апр — РИА Новости.
Китай и Россия должны укреплять взаимодействие из-за желания США ограничить их развитие в сфере инноваций, заявил посол Китая в России Чжан Ханьхуэй в интервью
"Известиям".
«
"США и другие западные страны ужесточают ограничения для инновационного развития Китая и России, всеми силами сжимая пространство научно-технического существования и роста двух стран. На этом фоне необходимо неуклонно укреплять стратегическое взаимодействие между Пекином и Москвой в формате "спина к спине", — считает китайский дипломат.
Он отметил, что "сотрудничество в сфере высоких технологий в полной мере отражает эффект китайско-российской формулы "1 + 1 = больше 2".
"Во время коронавирусной пандемии новые формы сотрудничества в таких областях, как облачная экономика, интернет вещей и большие данные, стремительно развивались. Они заложили основу для создания китайско-российской инновационной среды в постпандемийную эпоху", — сказал посол.
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По его словам, Пекин и Москва должны "посредством углубления и расширения двустороннего и многостороннего инновационного сотрудничества укреплять реальную научно-техническую базу двух стран с опорой на собственные силы, вместе противостоять давлению Соединенных Штатов и других стран Запада на научно-технические инновации Китая и России и блокаде высокотехнологичного оборудования и техники".
Кроме того, подчеркнул Чжан Ханьхуэй, двум государствам необходимо искать точки роста и как можно скорее осуществить "стратегический прорыв" в ключевых технологиях.
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