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Число раненных при обстреле центра Донецка выросло до 16

Число раненных при обстреле центра Донецка выросло до 16 - РИА Новости, 07.04.2023

Число раненных при обстреле центра Донецка выросло до 16

Число пострадавших при обстреле центрального Ворошиловского района Донецка выросло до 16, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и... РИА Новости, 07.04.2023

2023-04-07T20:30

2023-04-07T20:30

2023-04-07T20:47

специальная военная операция на украине

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сцкк

алексей кулемзин (донецк)

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ДОНЕЦК, 7 апр - РИА Новости. Число пострадавших при обстреле центрального Ворошиловского района Донецка выросло до 16, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).Ранее сообщалось, что украинские войска в пятницу днем выпустили пять ракет из РСЗО по Ворошиловскому району в центре Донецка. Мэр Донецка Алексей Кулемзин сообщил, что под обстрелом находится район Крытого рынка, бульвар Шевченко и бульвар Пушкина. Сообщалось об одном погибшем и 13 раненых."В результате обстрела погибла женщина 1941 года рождения. Ранения различной степени тяжести получили 16 гражданских лиц: мужчины 1979, 1981, 1984, 1972, 1961, 1995, 1997, 1986, 1980, 1983 и 2003 годов рождения, женщины 1973, 1987, 1958, 1989 и 1975 годов рождения", - говорится в сообщении в телеграм-канале ведомства.Сообщается, что повреждения были зафиксированы по 11 адресам. Повреждения получили также павильоны центрального рынка, здания двух кафе, торговый центр и шесть многоквартирных жилых домов.

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в мире, донецк, донецкая народная республика, сцкк, алексей кулемзин (донецк)