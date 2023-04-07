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Число раненных при обстреле Донецка достигло 13 - РИА Новости, 07.04.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
15:04 07.04.2023 (обновлено: 18:47 07.04.2023)
https://ria.ru/20230407/obstrel-1863777495.html
Число раненных при обстреле Донецка достигло 13
Число раненных при обстреле Донецка достигло 13 - РИА Новости, 07.04.2023
Число раненных при обстреле Донецка достигло 13
Врио главы ДНР Денис Пушилин сообщил, что число раненных при обстреле центра Донецка выросло до 13. РИА Новости, 07.04.2023
2023-04-07T15:04
2023-04-07T18:47
специальная военная операция на украине
донецк
происшествия
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ДОНЕЦК, 7 апр - РИА Новости. Врио главы ДНР Денис Пушилин сообщил, что число раненных при обстреле центра Донецка выросло до 13.Ранее в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК), заявили, что украинские войска в пятницу днем выпустили пять ракет из РСЗО по Ворошиловскому району в центре Донецка. Мэр Донецка Алексей Кулемзин сообщил, что под обстрелом находится район Крытого рынка, бульвар Шевченко и бульвар Пушкина.Сообщалось об одном погибшем и шести пострадавших."В разгар дня, когда на улицах много людей, противник нанес удар из РСЗО по центру Донецка, в район Крытого рынка. На данный момент известно об одном погибшем и 13 раненых гражданских лицах", - написал Пушилин в телеграм-канале.По его словам, с такими проявлениями террористического государства будут бороться всеми доступными способами.Кулемзин также завил в своем телеграм-канале, что украинские войска "прекрасно знают, что они бьют по жилому кварталу, по самому центру города, густонаселенному центру.
https://ria.ru/20230406/oon-1863540070.html
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донецк, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Донецк, Происшествия
Число раненных при обстреле Донецка достигло 13

Пушилин: число раненных при украинском обстреле Донецка достигло 13

© РИА Новости / Таисия Воронцова | Перейти в медиабанкПоследствия обстрела рынка в Донецке. 7 апреля 2023
Последствия обстрела рынка в Донецке. 7 апреля 2023 - РИА Новости, 1920, 07.04.2023
© РИА Новости / Таисия Воронцова
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Последствия обстрела рынка в Донецке. 7 апреля 2023
Читать ria.ru в
ДОНЕЦК, 7 апр - РИА Новости. Врио главы ДНР Денис Пушилин сообщил, что число раненных при обстреле центра Донецка выросло до 13.
Ранее в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК), заявили, что украинские войска в пятницу днем выпустили пять ракет из РСЗО по Ворошиловскому району в центре Донецка. Мэр Донецка Алексей Кулемзин сообщил, что под обстрелом находится район Крытого рынка, бульвар Шевченко и бульвар Пушкина.
"В разгар дня, когда на улицах много людей": ВСУ обстреляли центр Донецка
© РИА Новости / Таисия Воронцова | Перейти в медиабанк

ВСУ выпустили по Ворошиловскому району Донецка пять ракет, удар пришелся на оживленные кварталы.

Рынок в Ворошиловском районе Донецка, подвергшийся обстрелу со стороны ВСУ

ВСУ выпустили по Ворошиловскому району Донецка пять ракет, удар пришелся на оживленные кварталы.

© РИА Новости / Таисия Воронцова
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1 из 10
© РИА Новости / Сергей Батурин | Перейти в медиабанк

"В разгар дня, когда на улицах много людей, противник нанес удар из РСЗО по центру Донецка", – отреагировал на случившееся врио главы ДНР Денис Пушилин.

Сотрудники Совместного центра контроля и координации вопросов прекращения огня и стабилизации линии разграничения сторон фиксируют последствия обстрела рынка в Ворошиловском районе Донецка со стороны ВСУ

"В разгар дня, когда на улицах много людей, противник нанес удар из РСЗО по центру Донецка", – отреагировал на случившееся врио главы ДНР Денис Пушилин.

© РИА Новости / Сергей Батурин
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2 из 10
© РИА Новости / Таисия Воронцова | Перейти в медиабанк

Под обстрел попали Крытый рынок, бульвары Шевченко и Пушкина.

Последствия обстрела со стороны ВСУ Ворошиловского района Донецка

Под обстрел попали Крытый рынок, бульвары Шевченко и Пушкина.

© РИА Новости / Таисия Воронцова
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3 из 10
© РИА Новости / Таисия Воронцова | Перейти в медиабанк

Погиб мирный житель, еще 13 пострадали.

Куски металла недалеко от рынка в Ворошиловском районе Донецка, подвергшегося обстрелу со стороны ВСУ

Погиб мирный житель, еще 13 пострадали.

© РИА Новости / Таисия Воронцова
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4 из 10
© РИА Новости / Таисия Воронцова | Перейти в медиабанк

Повреждены жилые дома, следы от попадания боеприпасов видны на проезжей части.

Последствия обстрела рынка в Донецке

Повреждены жилые дома, следы от попадания боеприпасов видны на проезжей части.

© РИА Новости / Таисия Воронцова
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5 из 10
© РИА Новости / Таисия Воронцова | Перейти в медиабанк

Сотрудник МЧС обследует воронку от взрыва рядом с рынком в Ворошиловском районе Донецка.

Сотрудник МЧС обследует воронку от взрыва рядом с рынком, подвергшемся обстрелу со стороны ВСУ, в Ворошиловском районе Донецка

Сотрудник МЧС обследует воронку от взрыва рядом с рынком в Ворошиловском районе Донецка.

© РИА Новости / Таисия Воронцова
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6 из 10
© РИА Новости / Сергей Батурин | Перейти в медиабанк

В городе найдены фрагменты реактивных снарядов от систем залпового огня.

Фрагменты снаряда, найденные на месте обстрела рынка в Ворошиловском районе Донецка со стороны ВСУ

В городе найдены фрагменты реактивных снарядов от систем залпового огня.

© РИА Новости / Сергей Батурин
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7 из 10
© РИА Новости / Таисия Воронцова | Перейти в медиабанк

Украинские войска не могли не знать, что бьют по жилому кварталу, убежден мэр Донецка Алексей Кулемзин.

Разрушенная стена дома в Ворошиловском районе Донецка, который подвергся обстрелу со стороны ВСУ

Украинские войска не могли не знать, что бьют по жилому кварталу, убежден мэр Донецка Алексей Кулемзин.

© РИА Новости / Таисия Воронцова
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8 из 10
© РИА Новости / Таисия Воронцова | Перейти в медиабанк

По местам скопления мирных жителей били целенаправленно.

Военнослужащий опрашивает женщину, пострадавшую в результате обстрела со стороны ВСУ на рынке в Ворошиловском районе Донецка

По местам скопления мирных жителей били целенаправленно.

© РИА Новости / Таисия Воронцова
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9 из 10
© РИА Новости / Таисия Воронцова | Перейти в медиабанк

Власти республики пообещали бороться с проявлениями терроризма всеми доступными способами.

Сотрудники Следственного комитета России и Совместного центра контроля и координации вопросов прекращения огня и стабилизации линии разграничения сторон фиксируют последствия обстрела рынка в Ворошиловском районе Донецка со стороны ВСУ

Власти республики пообещали бороться с проявлениями терроризма всеми доступными способами.

© РИА Новости / Таисия Воронцова
Перейти в медиабанк
10 из 10

ВСУ выпустили по Ворошиловскому району Донецка пять ракет, удар пришелся на оживленные кварталы.

© РИА Новости / Таисия Воронцова
Перейти в медиабанк
1 из 10

"В разгар дня, когда на улицах много людей, противник нанес удар из РСЗО по центру Донецка", – отреагировал на случившееся врио главы ДНР Денис Пушилин.

© РИА Новости / Сергей Батурин
Перейти в медиабанк
2 из 10

Под обстрел попали Крытый рынок, бульвары Шевченко и Пушкина.

© РИА Новости / Таисия Воронцова
Перейти в медиабанк
3 из 10

Погиб мирный житель, еще 13 пострадали.

© РИА Новости / Таисия Воронцова
Перейти в медиабанк
4 из 10

Повреждены жилые дома, следы от попадания боеприпасов видны на проезжей части.

© РИА Новости / Таисия Воронцова
Перейти в медиабанк
5 из 10

Сотрудник МЧС обследует воронку от взрыва рядом с рынком в Ворошиловском районе Донецка.

© РИА Новости / Таисия Воронцова
Перейти в медиабанк
6 из 10

В городе найдены фрагменты реактивных снарядов от систем залпового огня.

© РИА Новости / Сергей Батурин
Перейти в медиабанк
7 из 10

Украинские войска не могли не знать, что бьют по жилому кварталу, убежден мэр Донецка Алексей Кулемзин.

© РИА Новости / Таисия Воронцова
Перейти в медиабанк
8 из 10

По местам скопления мирных жителей били целенаправленно.

© РИА Новости / Таисия Воронцова
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9 из 10

Власти республики пообещали бороться с проявлениями терроризма всеми доступными способами.

© РИА Новости / Таисия Воронцова
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10 из 10
Сообщалось об одном погибшем и шести пострадавших.
"В разгар дня, когда на улицах много людей, противник нанес удар из РСЗО по центру Донецка, в район Крытого рынка. На данный момент известно об одном погибшем и 13 раненых гражданских лицах", - написал Пушилин в телеграм-канале.
По его словам, с такими проявлениями террористического государства будут бороться всеми доступными способами.
Кулемзин также завил в своем телеграм-канале, что украинские войска "прекрасно знают, что они бьют по жилому кварталу, по самому центру города, густонаселенному центру.
Уполномоченный по правам человека в Донецкой народной республике Дарья Морозова - РИА Новости, 1920, 06.04.2023
Омбудсмен ДНР назвала выступление в ООН попыткой донести правду о Донбассе
6 апреля, 17:19
 
Специальная военная операция на УкраинеДонецкПроисшествия
 
 
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