https://ria.ru/20230407/obstrel-1863777495.html

Число раненных при обстреле Донецка достигло 13

Число раненных при обстреле Донецка достигло 13 - РИА Новости, 07.04.2023

Число раненных при обстреле Донецка достигло 13

Врио главы ДНР Денис Пушилин сообщил, что число раненных при обстреле центра Донецка выросло до 13. РИА Новости, 07.04.2023

2023-04-07T15:04

2023-04-07T15:04

2023-04-07T18:47

специальная военная операция на украине

донецк

происшествия

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ДОНЕЦК, 7 апр - РИА Новости. Врио главы ДНР Денис Пушилин сообщил, что число раненных при обстреле центра Донецка выросло до 13.Ранее в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК), заявили, что украинские войска в пятницу днем выпустили пять ракет из РСЗО по Ворошиловскому району в центре Донецка. Мэр Донецка Алексей Кулемзин сообщил, что под обстрелом находится район Крытого рынка, бульвар Шевченко и бульвар Пушкина.Сообщалось об одном погибшем и шести пострадавших."В разгар дня, когда на улицах много людей, противник нанес удар из РСЗО по центру Донецка, в район Крытого рынка. На данный момент известно об одном погибшем и 13 раненых гражданских лицах", - написал Пушилин в телеграм-канале.По его словам, с такими проявлениями террористического государства будут бороться всеми доступными способами.Кулемзин также завил в своем телеграм-канале, что украинские войска "прекрасно знают, что они бьют по жилому кварталу, по самому центру города, густонаселенному центру.

https://ria.ru/20230406/oon-1863540070.html

донецк

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

донецк, происшествия