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Путин поручил разработать проект модернизации мемориала "Дорога жизни" - РИА Новости, 07.04.2023
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20:05 07.04.2023
https://ria.ru/20230407/memorial-1863880831.html
Путин поручил разработать проект модернизации мемориала "Дорога жизни"
Путин поручил разработать проект модернизации мемориала "Дорога жизни" - РИА Новости, 07.04.2023
Путин поручил разработать проект модернизации мемориала "Дорога жизни"
Президент России Владимир Путин поручил разработать проект модернизации мемориала "Дорога жизни" в Ленинградской области, определить источники финансирования,... РИА Новости, 07.04.2023
2023-04-07T20:05
2023-04-07T20:05
ленинградская область
владимир путин
михаил мишустин
александр дрозденко
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МОСКВА, 7 апр - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил разработать проект модернизации мемориала "Дорога жизни" в Ленинградской области, определить источники финансирования, сообщается на сайте Кремля. Срок предоставления доклада - 30 июня 2023 года. Ответственными назначены премьер-министр Михаил Мишустин и губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко.
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ленинградская область, владимир путин, михаил мишустин, александр дрозденко
Ленинградская область, Владимир Путин, Михаил Мишустин, Александр Дрозденко
Путин поручил разработать проект модернизации мемориала "Дорога жизни"

Путин поручил разработать проект модернизации "Дороги жизни" в Ленинградской области

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 07.04.2023
© РИА Новости / POOL
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МОСКВА, 7 апр - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил разработать проект модернизации мемориала "Дорога жизни" в Ленинградской области, определить источники финансирования, сообщается на сайте Кремля.
«
"Правительству Российской Федерации совместно с правительством Ленинградской области разработать проект комплексной модернизации мемориально-ландшафтного комплекса "Дорога жизни", включая объекты культурного наследия, входящие в ансамбль "Зеленый пояс Славы Ленинграда", и определить источники финансирования этого проекта", - говорится в сообщении.
Срок предоставления доклада - 30 июня 2023 года. Ответственными назначены премьер-министр Михаил Мишустин и губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко.
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