https://ria.ru/20230407/memorial-1863880831.html
Путин поручил разработать проект модернизации мемориала "Дорога жизни"
Путин поручил разработать проект модернизации мемориала "Дорога жизни" - РИА Новости, 07.04.2023
Путин поручил разработать проект модернизации мемориала "Дорога жизни"
Президент России Владимир Путин поручил разработать проект модернизации мемориала "Дорога жизни" в Ленинградской области, определить источники финансирования,... РИА Новости, 07.04.2023
2023-04-07T20:05
2023-04-07T20:05
2023-04-07T20:05
ленинградская область
владимир путин
михаил мишустин
александр дрозденко
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МОСКВА, 7 апр - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил разработать проект модернизации мемориала "Дорога жизни" в Ленинградской области, определить источники финансирования, сообщается на сайте Кремля. Срок предоставления доклада - 30 июня 2023 года. Ответственными назначены премьер-министр Михаил Мишустин и губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко.
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ленинградская область, владимир путин, михаил мишустин, александр дрозденко
Ленинградская область, Владимир Путин, Михаил Мишустин, Александр Дрозденко
Путин поручил разработать проект модернизации мемориала "Дорога жизни"
Путин поручил разработать проект модернизации "Дороги жизни" в Ленинградской области