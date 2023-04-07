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Французы против политики Макрона по Украине, заявил лидер "желтых жилетов" - РИА Новости, 07.04.2023
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07:33 07.04.2023 (обновлено: 11:39 07.04.2023)
https://ria.ru/20230407/makron-1863645246.html
Французы против политики Макрона по Украине, заявил лидер "желтых жилетов"
Французы против политики Макрона по Украине, заявил лидер "желтых жилетов" - РИА Новости, 07.04.2023
Французы против политики Макрона по Украине, заявил лидер "желтых жилетов"
Недовольство французов сейчас не ограничивается пенсионной реформой, оно касается и политики президента Эммануэля Макрона в целом: народ больше не приемлет... РИА Новости, 07.04.2023
2023-04-07T07:33
2023-04-07T11:39
в мире
франция
киев
эммануэль макрон
тьерри-поль валет
анастасия иванова
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ПАРИЖ, 7 апр - РИА Новости, Анастасия Иванова. Недовольство французов сейчас не ограничивается пенсионной реформой, оно касается и политики президента Эммануэля Макрона в целом: народ больше не приемлет позицию Парижа по украинскому конфликту, сообщил в интервью РИА Новости основатель французской ассоциации "Граждане в желтых жилетах" Тьерри-Поль Валет. "Ситуация становится все серьезнее. Мы это наблюдаем на примере протестного движения в связи с пенсионной реформой. И мы видим, что требования и недовольство не ограничиваются уже одной реформой пенсий, но затрагивают в целом политику Макрона, позицию Европы, так как позиция Европы очень вредит Франции. И мы видим также, что люди больше не приемлют позицию, которую заняла Франция по украинскому конфликту", - сказал Валет. По его словам, это происходит не только во Франции, но и в других странах Европы. Ранее лидер французской партии "Патриоты" Флориан Филиппо заявил РИА Новости, что власти Франции дают Киеву миллиарды, а потом врут, что денег нет ни на пенсии, ни на систему здравоохранения; французы этого не понимают. Читайте полный текст интервью &gt;&gt;&gt;
https://ria.ru/20230407/unizhenie-1863636919.html
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в мире, франция, киев, эммануэль макрон, тьерри-поль валет, анастасия иванова
В мире, Франция, Киев, Эммануэль Макрон, Тьерри-Поль Валет, Анастасия Иванова
Французы против политики Макрона по Украине, заявил лидер "желтых жилетов"

Тьерри-Поль Валет: французы недовольны политикой Макрона и позицией по Украине

© AP Photo / Ludovic MarinПрезидент Франции Эммануэль Макрон
Президент Франции Эммануэль Макрон - РИА Новости, 1920, 07.04.2023
© AP Photo / Ludovic Marin
Президент Франции Эммануэль Макрон. Архивное фото
Читать ria.ru в
ПАРИЖ, 7 апр - РИА Новости, Анастасия Иванова. Недовольство французов сейчас не ограничивается пенсионной реформой, оно касается и политики президента Эммануэля Макрона в целом: народ больше не приемлет позицию Парижа по украинскому конфликту, сообщил в интервью РИА Новости основатель французской ассоциации "Граждане в желтых жилетах" Тьерри-Поль Валет.
"Ситуация становится все серьезнее. Мы это наблюдаем на примере протестного движения в связи с пенсионной реформой. И мы видим, что требования и недовольство не ограничиваются уже одной реформой пенсий, но затрагивают в целом политику Макрона, позицию Европы, так как позиция Европы очень вредит Франции. И мы видим также, что люди больше не приемлют позицию, которую заняла Франция по украинскому конфликту", - сказал Валет.
Президент Франции Эммануэль Макрон - РИА Новости, 1920, 07.04.2023
Макрон не понимает, что его все унижают, заявили во Франции
Вчера, 04:20
По его словам, это происходит не только во Франции, но и в других странах Европы.
Ранее лидер французской партии "Патриоты" Флориан Филиппо заявил РИА Новости, что власти Франции дают Киеву миллиарды, а потом врут, что денег нет ни на пенсии, ни на систему здравоохранения; французы этого не понимают.
Читайте полный текст интервью >>>
Президент Франции Эммануэль Макрон - РИА Новости, 1920, 07.04.2023
Из-за Макрона во Франции исчезла демократия, заявил лидер "желтых жилетов"
Вчера, 05:20
 
В миреФранцияКиевЭммануэль МакронТьерри-Поль ВалетАнастасия Иванова
 
 
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