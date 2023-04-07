https://ria.ru/20230407/makron-1863645246.html

Французы против политики Макрона по Украине, заявил лидер "желтых жилетов"

Французы против политики Макрона по Украине, заявил лидер "желтых жилетов" - РИА Новости, 07.04.2023

Французы против политики Макрона по Украине, заявил лидер "желтых жилетов"

Недовольство французов сейчас не ограничивается пенсионной реформой, оно касается и политики президента Эммануэля Макрона в целом: народ больше не приемлет... РИА Новости, 07.04.2023

2023-04-07T07:33

2023-04-07T07:33

2023-04-07T11:39

в мире

франция

киев

эммануэль макрон

тьерри-поль валет

анастасия иванова

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/15/1840224755_425:0:2645:1249_1920x0_80_0_0_b98465b305f4c6b5970acba30d8e7a45.jpg

ПАРИЖ, 7 апр - РИА Новости, Анастасия Иванова. Недовольство французов сейчас не ограничивается пенсионной реформой, оно касается и политики президента Эммануэля Макрона в целом: народ больше не приемлет позицию Парижа по украинскому конфликту, сообщил в интервью РИА Новости основатель французской ассоциации "Граждане в желтых жилетах" Тьерри-Поль Валет. "Ситуация становится все серьезнее. Мы это наблюдаем на примере протестного движения в связи с пенсионной реформой. И мы видим, что требования и недовольство не ограничиваются уже одной реформой пенсий, но затрагивают в целом политику Макрона, позицию Европы, так как позиция Европы очень вредит Франции. И мы видим также, что люди больше не приемлют позицию, которую заняла Франция по украинскому конфликту", - сказал Валет. По его словам, это происходит не только во Франции, но и в других странах Европы. Ранее лидер французской партии "Патриоты" Флориан Филиппо заявил РИА Новости, что власти Франции дают Киеву миллиарды, а потом врут, что денег нет ни на пенсии, ни на систему здравоохранения; французы этого не понимают. Читайте полный текст интервью >>>

https://ria.ru/20230407/unizhenie-1863636919.html

https://ria.ru/20230407/makron-1863639430.html

франция

киев

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, франция, киев, эммануэль макрон, тьерри-поль валет, анастасия иванова