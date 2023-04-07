https://ria.ru/20230407/makron-1863639430.html
Из-за Макрона во Франции исчезла демократия, заявил лидер "желтых жилетов"
Из-за Макрона во Франции исчезла демократия, заявил лидер "желтых жилетов" - РИА Новости, 07.04.2023
Из-за Макрона во Франции исчезла демократия, заявил лидер "желтых жилетов"
Демократии во Франции с президентом Эммануэлем Макроном становится все меньше, заявил в интервью РИА Новости основатель политического ядра движения "желтых... РИА Новости, 07.04.2023
2023-04-07T05:20
2023-04-07T05:20
2023-04-07T11:39
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анастасия иванова
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ПАРИЖ, 7 апр - РИА Новости, Анастасия Иванова. Демократии во Франции с президентом Эммануэлем Макроном становится все меньше, заявил в интервью РИА Новости основатель политического ядра движения "желтых жилетов" во Франции - ассоциации "Граждане в желтых жилетах" Тьерри-Поль Валет. "Демократии (во Франции - ред.) по-настоящему больше не существует. Ведь что такое демократия? Это выражение мнения народа, это когда считаются с волей граждан, которые выбрали себе президента, чтобы улучшить свою повседневную жизнь. Демократия – это различные свободы, а сейчас все эти свободы подорваны. Право протестовать также подорвано", - сказал Валет. По его словам, французам внушали, что устраивать манифестации запрещено, если они не согласованы, однако судебный профсоюз объяснил, что это не так и что протесты полностью законны, даже если они не согласованы, это не преступление. Движение "желтых жилетов" во Франции возникло в ноябре 2018 года. Первоначальной причиной их манифестаций стало намерение Макрона повысить налог на топливо и цены на бензин. Крупномасштабные акции протеста "желтых жилетов" сопровождались беспорядками и столкновениями демонстрантов с полицией. Позднее к требованиям протестующих прибавился широкий круг социальных и экономических вопросов. С января этого года во Франции вспыхнула новая волна протестов, связанных с планами правительства провести пенсионную реформу. Манифестации усилились, когда премьер-министр Франции Элизабет Борн 16 марта воспользовалась статьей 49.3 конституции, чтобы провести законопроект о повышении пенсионного возраста в стране с 62 до 64 лет без голосования в парламенте. В этих акциях также участвуют сторонники движения "желтых жилетов". Манифестации сопровождаются ожесточенными столкновениями демонстрантов с полицией, погромами и беспорядками, а также многочисленными задержаниями протестующих органами правопорядка. Сотрудники полиции для подавления протестов используют дубинки, слезоточивый газ и водометы. Читайте полный текст интервью >>>
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в мире, франция, иран, россия, эммануэль макрон, тьерри-поль валет, анастасия иванова
В мире, Франция, Иран, Россия, Эммануэль Макрон, Тьерри-Поль Валет, Анастасия Иванова
Из-за Макрона во Франции исчезла демократия, заявил лидер "желтых жилетов"
Тьерри-Поль Валет: из-за президента Макрона во Франции больше не существует демократии
ПАРИЖ, 7 апр - РИА Новости, Анастасия Иванова. Демократии во Франции с президентом Эммануэлем Макроном становится все меньше, заявил в интервью РИА Новости основатель политического ядра движения "желтых жилетов" во Франции - ассоциации "Граждане в желтых жилетах" Тьерри-Поль Валет.
"Демократии (во Франции - ред.) по-настоящему больше не существует. Ведь что такое демократия? Это выражение мнения народа, это когда считаются с волей граждан, которые выбрали себе президента, чтобы улучшить свою повседневную жизнь. Демократия – это различные свободы, а сейчас все эти свободы подорваны. Право протестовать также подорвано", - сказал Валет.
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По его словам, французам внушали, что устраивать манифестации запрещено, если они не согласованы, однако судебный профсоюз объяснил, что это не так и что протесты полностью законны, даже если они не согласованы, это не преступление.
«
"Так что свобода выражения и свобода собраний были подорваны произвольными арестами и многочисленными содержаниями под стражей, их сотни. Так что ее (демократии) практически не существует. С Эммануэлем Макроном демократии становится все меньше и меньше. Мы не можем выразить свое мнение, народ никто не слушает, а когда люди все же выходят на улицы, чтобы выразить протест против пенсионной реформы, они сталкиваются с полицейским насилием. Так что Франция Эммануэля Макрона не может учить ни Иран, ни Россию
, ни любую другую страну", - объяснил активист "желтых жилетов".
Движение "желтых жилетов" во Франции возникло в ноябре 2018 года. Первоначальной причиной их манифестаций стало намерение Макрона повысить налог на топливо и цены на бензин. Крупномасштабные акции протеста "желтых жилетов" сопровождались беспорядками и столкновениями демонстрантов с полицией. Позднее к требованиям протестующих прибавился широкий круг социальных и экономических вопросов.
С января этого года во Франции вспыхнула новая волна протестов, связанных с планами правительства провести пенсионную реформу. Манифестации усилились, когда премьер-министр Франции Элизабет Борн
16 марта воспользовалась статьей 49.3 конституции, чтобы провести законопроект о повышении пенсионного возраста в стране с 62 до 64 лет без голосования в парламенте. В этих акциях также участвуют сторонники движения "желтых жилетов". Манифестации сопровождаются ожесточенными столкновениями демонстрантов с полицией, погромами и беспорядками, а также многочисленными задержаниями протестующих органами правопорядка. Сотрудники полиции для подавления протестов используют дубинки, слезоточивый газ и водометы.
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