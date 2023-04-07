https://ria.ru/20230407/kozlovskiy-1863687637.html

Пресс-секретарь Козловского подтвердил, что спектакли с ним состоятся

Пресс-секретарь Козловского подтвердил, что спектакли с ним состоятся - РИА Новости, 07.04.2023

Пресс-секретарь Козловского подтвердил, что спектакли с ним состоятся

Запланированные на апрель и май спектакли с участием актера Данилы Козловского в Москве и Санкт-Петербурге состоятся, заявил РИА Новости брат и пресс-секретарь... РИА Новости, 07.04.2023

2023-04-07T11:19

2023-04-07T11:19

2023-04-07T11:19

культура

москва

данила козловский

новости культуры

санкт-петербург

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МОСКВА, 7 апр - РИА Новости. Запланированные на апрель и май спектакли с участием актера Данилы Козловского в Москве и Санкт-Петербурге состоятся, заявил РИА Новости брат и пресс-секретарь артиста Егор Козловский. Ранее новостной портал Readovka сообщил, что Козловский, высказавшийся против проведения СВО на Украине и уехавший в США, возвращается в Россию - спектакли с его участием запланированы в Москве и в Петербурге. "Спектакли планируются, конечно. И в Москве, и в Питере, по расписанию театров. Зайдите на сайт театра, посмотрите расписание, там все подробно написано", - сказал собеседник агентства. По информации с сайта МХТ имени Чехова, Козловский выступит 16 апреля и 14 мая в спектакле "Поколение Маугли". На сцене Малого драматического театра в Санкт-Петербурге Козловский сыграет 20 апреля в "Гамлете" и 22 апреля в спектакле "Коварство и любовь", сообщается на сайте учреждения.

https://ria.ru/20230328/teatr-1861153572.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

москва, данила козловский, новости культуры, санкт-петербург