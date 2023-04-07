https://ria.ru/20230407/kozlovskiy-1863687637.html
Пресс-секретарь Козловского подтвердил, что спектакли с ним состоятся
Пресс-секретарь Козловского подтвердил, что спектакли с ним состоятся - РИА Новости, 07.04.2023
Пресс-секретарь Козловского подтвердил, что спектакли с ним состоятся
Запланированные на апрель и май спектакли с участием актера Данилы Козловского в Москве и Санкт-Петербурге состоятся, заявил РИА Новости брат и пресс-секретарь... РИА Новости, 07.04.2023
2023-04-07T11:19
2023-04-07T11:19
2023-04-07T11:19
культура
москва
данила козловский
новости культуры
санкт-петербург
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/04/0d/1728146250_0:33:2770:1591_1920x0_80_0_0_91823889e717d2b932d93edfd2f997c4.jpg
МОСКВА, 7 апр - РИА Новости. Запланированные на апрель и май спектакли с участием актера Данилы Козловского в Москве и Санкт-Петербурге состоятся, заявил РИА Новости брат и пресс-секретарь артиста Егор Козловский. Ранее новостной портал Readovka сообщил, что Козловский, высказавшийся против проведения СВО на Украине и уехавший в США, возвращается в Россию - спектакли с его участием запланированы в Москве и в Петербурге. "Спектакли планируются, конечно. И в Москве, и в Питере, по расписанию театров. Зайдите на сайт театра, посмотрите расписание, там все подробно написано", - сказал собеседник агентства. По информации с сайта МХТ имени Чехова, Козловский выступит 16 апреля и 14 мая в спектакле "Поколение Маугли". На сцене Малого драматического театра в Санкт-Петербурге Козловский сыграет 20 апреля в "Гамлете" и 22 апреля в спектакле "Коварство и любовь", сообщается на сайте учреждения.
https://ria.ru/20230328/teatr-1861153572.html
москва
санкт-петербург
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/04/0d/1728146250_12:0:2743:2048_1920x0_80_0_0_83bf2071b2b46b1234cc5a68390ddd91.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
москва, данила козловский, новости культуры, санкт-петербург
Культура, Москва, Данила Козловский, Новости культуры, Санкт-Петербург
Пресс-секретарь Козловского подтвердил, что спектакли с ним состоятся
Пресс-секретарь и брат Козловского сообщил, что спектакли с ним в апреле и мае состоятся
МОСКВА, 7 апр - РИА Новости. Запланированные на апрель и май спектакли с участием актера Данилы Козловского в Москве и Санкт-Петербурге состоятся, заявил РИА Новости брат и пресс-секретарь артиста Егор Козловский.
Ранее новостной портал Readovka сообщил, что Козловский, высказавшийся против проведения СВО на Украине
и уехавший в США
, возвращается в Россию
- спектакли с его участием запланированы в Москве и в Петербурге.
"Спектакли планируются, конечно. И в Москве, и в Питере, по расписанию театров. Зайдите на сайт театра, посмотрите расписание, там все подробно написано", - сказал собеседник агентства.
По информации с сайта МХТ имени Чехова, Козловский выступит 16 апреля и 14 мая в спектакле "Поколение Маугли". На сцене Малого драматического театра в Санкт-Петербурге Козловский сыграет 20 апреля в "Гамлете" и 22 апреля в спектакле "Коварство и любовь", сообщается на сайте учреждения.
Ходченкова, Козловский, Бондарчук: зачем звезды и бомонд съехались в Москву